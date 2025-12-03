郵船クルーズ、飛鳥クルーズ オンラインショップのリニューアルにEBISUMARTを採用

郵船クルーズは、運営するECサイト「飛鳥クルーズ オンラインショップ」のリニューアルに、インターファクトリーが提供するクラウドコマースプラットフォーム「EBISUMART（エビスマート）」を採用した。

今回のリニューアルでは、乗船中にお部屋へ商品をお届けする「船内お届け」サービスを実現した。特別な日のイベントの演出やギフトとしての用途を想定している。またオンラインショップでは、「飛鳥Ⅲ」を通して日本全国の魅力を伝えるプロジェクト「ASUKAⅢ meets 47都道府県」により、各都道府県の選りすぐりの逸品や飛鳥クルーズのオリジナルグッズやクルーズ船内取り扱い商品を購入できる。

EBISUMARTは、カスタマイズ対応するクラウド型ECサイト構築サービスで、累計800サイト以上の構築実績を持つ。同サービスの採用理由について郵船クルーズは、標準機能の豊富さやサイトの成長段階に応じて機能拡張できる点を評価したとしている。

