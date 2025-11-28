×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
X DIVE2025レポート（AD）

企業変革のリーダーが集う。プレイド「X DIVE」＆「KARTE パートナーアワード」開催レポート

　2025年7月24日、プレイドは「AI時代の価値創造を再定義する」をテーマに、変革のリーダーによる共創的対話から新しい価値を探索するカンファレンス「X DIVE（クロスダイブ）」を開催。本記事では、カンファレンスの全体像やキーノートの紹介と、「KARTE Partner Award 2025」の授賞式の様子をレポートする。

企業変革のリーダーが集い、「AI時代における価値創造」を改めて考える

　プレイドが主催するカンファレンス「X DIVE」は「AI時代の価値創造を再定義する」を掲げ、2025年7月24日に都内にて開催された。AIの進化によってビジネスが大きく変化しつつある今、いかにして価値を生み出すことができるのか。

　当日は第一線で活躍する企業変革のリーダーが集い、共創的な対話を通じてBX（ビジネストランスフォーメーション）／CX（顧客体験：カスタマーエクスペリエンス）／DX（デジタルトランスフォーメーション）／EX（従業員体験：エンプロイーエクスペリエンス）という異なる視点を交差させることに挑戦。参加者たちに新たな発見や実務のヒントをもたらした。

　X DIVEで実施されたセッションは、4つのキーノートと、プレイドおよびパートナーの支援事例の過程と学びを共有するユースケースセッションで構成され、総計18セッション・40名超が登壇。様々なAI活用の先進事例が語られた。

　また、展示ブースや登壇者と交流できる「X Lounge（クロスラウンジ）」、交流パーティーなども用意され、参加者に気づきや学びをより深める場を提供した。

写真提供：プレイド
写真提供：プレイド

AI活用の先進事例が集結！セッションを抜粋して紹介

　ここでは、X DIVEで行われた様々なセッションのうち、一部の内容を紹介する。

エイチ・アイ・エスが実践する体験設計

　「オフラインデータを活用したCX（顧客体験）の可能性とは？AI活用で加速するHISの店舗とWebを活かした“心躍る”CX」のセッションでは、エイチ・アイ・エスで取締役上席執行役員を務める澤田秀太氏が登壇。プレイド 執行役員 CGO（Chief Growth Officer）の桑野祐一郎氏がモデレーターを務め、「店舗×Webデータ×AI」で旅行前から旅行後に至るまでの“心躍る”CXの創造に挑むHISの実践に迫った。成約率が5ポイント向上し、顧客のより詳細なインサイトを発見できた本取り組みを両社がどのように実現したか明らかにするとともに、次なる段階を見据えた議論がなされるセッションとなった。

ゴールドウインによる顧客中心のOMO戦略

　「店舗・ECスタッフが一丸となるには？組織横断のワンチームで取り組む ゴールドウインの顧客中心OMO戦略」のセッションにおいては、ゴールドウイン EC販売部 部長の梅田輝和氏が、プレイド ALPHA（プロフェッショナルサービス）事業部 事業企画部長の金井良輔氏と登壇し、「顧客中心のOMO戦略」をテーマに講演を実施した。接客DXの重要性を一早くとらえ対応したゴールドウインの、オンライン接客向上やデータ活用における取り組み紹介を通して、デジタルとリアルをつなげた顧客中心のOMO戦略推進のヒントを提示した。

アーバンリサーチによる顧客のコンテクスト分析・活用

　「AIとデータを活用してブランド価値を拡張するには？アーバンリサーチが実践するコンテクストデータを活用したブランドマーケティング」のセッションには、アーバンリサーチ デジタル事業部EC課 SSチーフの小野田和晃氏と、プレイド CTO Office, Data Mind Business Lead of AIの鈴木剛氏が登場。プレイドのSales Team Sales Manager 池田桃子氏によるモデレートのもと、生成AIを活用して顧客がブランドを選ぶ際のコンテクストを分析し、ブランド強化や価値創造に活用する取り組みの詳細を参加者に共有した。

次のページ
注目を集めた「KARTE Partner Award 2025」授賞式

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
X DIVE2025レポート連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

和泉 ゆかり（イズミ ユカリ）

　IT企業にてWebマーケティング・人事業務に従事した後、独立。現在はビジネスパーソン向けの媒体で、ライティング・編集を手がける。得意領域は、テクノロジーや広告、働き方など。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

提供：株式会社プレイド

【AD】本記事の内容は記事掲載開始時点のものです　企画・制作　株式会社翔泳社

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/11/28 10:00 https://markezine.jp/article/detail/49527

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    売上計画比2倍の花王「THE ANSWER」が戦略の実行プロセスを公開　鍵は感情ニーズ×スクラム組織
  2. 2
    資生堂「クレ・ド・ポー ボーテ」グローバルECサイト構築の道のり──ブランドらしさと実運用の両立
  3. 3
    稼働転換率326%増！タイミーの潜在ワーカーを動かしたYahoo!広告「動的ディスプレイ広告」の真価
  4. 4
    X起点の共感型動画で売上も好調！サントリーの会話を生む「反応設計」とは
  5. 5
    サンリオのCRM戦略　キャラクターとのエンゲージメントを高めて笑顔の総和を増やす
  6. 6
    楽天の1億ID×AIで広告配信の「WHO」はここまで変わる！顧客の過去～未来を捉える楽天のデータ革命
  7. 7
    AIに制作をすべて任せて大丈夫？コンテンツの質を左右する、人間とAIの関わり方とは NEW
  8. 8
    その商品はヘビーユーザー依存型？ミドル層厚型？購入量層分析で売上構造を理解し、強みとリスクを把握する
  9. 9
    味の素「アミノバイタル」30周年企画　企業とファンへ「感謝」を伝えるギフト施策の舞台裏 NEW
  10. 10
    なぜDECORTÉは過去最高売上を記録？ EC×OMO戦略の成功要因と体験設計フロー
  1. 1
    マーケティング戦略は「現状分析」が8割。リクルート時代の“しくじり”で学んだ、戦略を考える5ステップ
  2. 2
    常識を覆す。画面占有率50％超でも嫌われない『High Impact広告』のカラクリと成果
  3. 3
    DMのCV率が20％向上！再春館製薬所がGROWTH VERSEと挑む、顧客起点のAI活用
  4. 4
    【広告意思決定論】芹澤連が説く「広告にできること／できないこと」
  5. 5
    AI検索時代、SEOは終わるのか？変わりゆく検索体験に対応する「GEO」の本質と最前線
  6. 6
    Z世代の関心を集めた広告インサイトを分析　「起用タレントギャップ」「疑似体験」「SNS起点広告」が鍵
  7. 7
    リクルートから3畳半の生活。逆境を越え、Nateeの代表取締役CEOになった大江祐介さんのキャリア
  8. 8
    Web施策に限界を感じたBtoBマーケターが選んだ「テレ東広告」　認知拡大を目指した、その成果に迫る
  9. 9
    広告が“効かなくなる日”が来る前に──CVR200%向上を実現した次の一手「タレントの素材活用」とは
  10. 10
    なぜDECORTÉは過去最高売上を記録？ EC×OMO戦略の成功要因と体験設計フロー