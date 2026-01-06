電通グループ4社統合の「電通プロモーション」が営業開始　CXM軸に統合型プロモーション事業を展開

電通プロモーションは、電通グループ4社の統合により、2026年1月5日から営業を開始した。CXM（顧客体験管理）を軸に、顧客体験とビジネス成果をつなぐ統合型プロモーション会社として事業を展開する。

同社は「オムニチャネル・プロダクション」と「リテール・アクティベーション」を事業の中核に据え、AIやデータを活用したコンテンツ制作や店頭施策の強化を通じて、顧客体験の最大化と購買行動の促進を図る。

オムニチャネル・プロダクションでは、AIを活用し、広告・販促物・イベントなど多様な接点でコンテンツを制作。リテール・アクティベーションでは、ショッパーや流通の知見を活かした店頭施策を展開する。コネクテッド・エクスペリエンスでは、データを活用して顧客体験やファンを創出し、ブランドと生活者のつながりを深める。

事業領域は、統合プランニング、デジタルプロモーション、オウンドメディア、クリエイティブ、プロダクト・IP、印刷グラフィック、カスタマーエンゲージメント、コミュニケーションデザイン、リテールプロモーション、メディアなど多岐にわたる。顧客の心を動かし、購買へと導き、関係性を育て続ける「創客力」を強みに、デジタル、リテールを横断し企画から実行、検証まで一気通貫で企業を支援する。

■会社概要

社名：株式会社電通プロモーション （英文表記：Dentsu Promotion Inc.）

設立年月日：2017年1月4日（※本統合は吸収合併方式となり、設立日は存続会社の設立日）

代表取締役社長執行役員：北原 整氏

本社所在地：東京都港区東新橋1-8-1

株主構成：株式会社電通グループ 100％

資本金：10億円

従業員数：1,108名

【関連記事】

・【耳から学ぶ】統合新会社「電通プロモーション」設立／花王新ブランドの取り組み【ニュースランキング】

・dentsu Japan、統合新会社「電通プロモーション」を設立 代表取締役人事を発表

・電通プロモーションプラスら、DtoCブランドと小売企業のマッチングプラットフォームの提供を開始

・電通プロモーションプラスら、ライブコマースプラットフォーム「LiveRally」の提供を開始

・電通プロモーションプラス、メディアパッケージ「URIMADE」を提供 広告と店頭施策をつなぎ購買拡大