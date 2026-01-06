×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

電通グループ4社統合の「電通プロモーション」が営業開始　CXM軸に統合型プロモーション事業を展開

　電通プロモーションは、電通グループ4社の統合により、2026年1月5日から営業を開始した。CXM（顧客体験管理）を軸に、顧客体験とビジネス成果をつなぐ統合型プロモーション会社として事業を展開する。

　同社は「オムニチャネル・プロダクション」と「リテール・アクティベーション」を事業の中核に据え、AIやデータを活用したコンテンツ制作や店頭施策の強化を通じて、顧客体験の最大化と購買行動の促進を図る。

　オムニチャネル・プロダクションでは、AIを活用し、広告・販促物・イベントなど多様な接点でコンテンツを制作。リテール・アクティベーションでは、ショッパーや流通の知見を活かした店頭施策を展開する。コネクテッド・エクスペリエンスでは、データを活用して顧客体験やファンを創出し、ブランドと生活者のつながりを深める。

　事業領域は、統合プランニング、デジタルプロモーション、オウンドメディア、クリエイティブ、プロダクト・IP、印刷グラフィック、カスタマーエンゲージメント、コミュニケーションデザイン、リテールプロモーション、メディアなど多岐にわたる。顧客の心を動かし、購買へと導き、関係性を育て続ける「創客力」を強みに、デジタル、リテールを横断し企画から実行、検証まで一気通貫で企業を支援する。

■会社概要
社名：株式会社電通プロモーション （英文表記：Dentsu Promotion Inc.）
設立年月日：2017年1月4日（※本統合は吸収合併方式となり、設立日は存続会社の設立日）
代表取締役社長執行役員：北原 整氏
本社所在地：東京都港区東新橋1-8-1
株主構成：株式会社電通グループ 100％
資本金：10億円
従業員数：1,108名

【関連記事】
【耳から学ぶ】統合新会社「電通プロモーション」設立／花王新ブランドの取り組み【ニュースランキング】
dentsu Japan、統合新会社「電通プロモーション」を設立　代表取締役人事を発表
電通プロモーションプラスら、DtoCブランドと小売企業のマッチングプラットフォームの提供を開始
電通プロモーションプラスら、ライブコマースプラットフォーム「LiveRally」の提供を開始
電通プロモーションプラス、メディアパッケージ「URIMADE」を提供　広告と店頭施策をつなぎ購買拡大

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/01/06 07:00 https://markezine.jp/article/detail/50131

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    【業界人間ベム】2026年・広告マーケティング業界7つの予測 NEW
  2. 2
    データ活用のその先へ――電通クロスブレイン新社長小野洸一氏が語る、事業創造を見据えた伴走支援の進化
  3. 3
    月商2億円超の「ぞうねこちゃんねる」が明かす、TikTok Shop成長の方程式
  4. 4
    AIと共に起こすクリエイティブ革命。「大量制作×効果予測」の実現と問われる「法と倫理」の矜持
  5. 5
    サイト訪問者の99%を逃す“機会損失”に終止符を。CVR1%の壁を壊す「対話するWebサイト」の力
  6. 6
    CES2026参加者の「必須確認項目」――出張準備の前に読んでおきたいCES攻略のポイント
  7. 7
    ROAS272％を実現！ファイントゥデイが「ARUTANA」活用でトライしたリテールメディアの最適化
  8. 8
    2025年下半期に話題になったOOH15選！「BMSG」から「無限城」まで、SNSで話題化する法則
  9. 9
    読むだけでマーケティングトレンドを総復習！2025年のMarkeZine人気記事ランキング
  10. 10
    いま「オーディオ広告」がアツい！radiko、ポッドキャスト、Spotifyが押し上げる広告価値とは
  1. 1
    データ活用のその先へ――電通クロスブレイン新社長小野洸一氏が語る、事業創造を見据えた伴走支援の進化
  2. 2
    マーケターはいても「価値創造人材」は少ない？元資生堂・北原氏がたどり着いた「最高のチーム」の作り方
  3. 3
    みずほ銀行が会員サービス刷新で口座開設120％増！“国内銀行初”のポイント戦略はいかにして実現したか
  4. 4
    花王ヘアケア事業が取り組む「PGC×UCG最適化」の裏側、成長加速の要因は「UGC活用」にあり
  5. 5
    Z世代とY世代、時代の変化を比較　「合理的すぎる若者像」と体験・効率・安心重視の消費行動を紐解く
  6. 6
    イオンリテールはいかにして1,400万人のアプリ会員と1to1コミュニケーションを実現しているのか？
  7. 7
    サントリーの新ギフトサービス「ノンデネ」体験設計の裏側　共感高める「マイルドCRM」とデータ活用とは
  8. 8
    EC売上10倍のパルと、7,000人の個を解き放つ資生堂。AIQと語る「売れるSNS接客」の体制作り
  9. 9
    デジタル変革の現場から：若手が切り拓く横浜銀行の未来
  10. 10
    2025年下半期に話題になったOOH15選！「BMSG」から「無限城」まで、SNSで話題化する法則