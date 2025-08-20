dentsu Japan、統合新会社「電通プロモーション」を設立　代表取締役人事を発表

dentsu Japanは2025年8月14日、グループ4社を統合して2026年1月に設立予定の新会社の名称を「電通プロモーション」に決定。代表取締役社長執行役員に北原 整（きたはら・ただし）氏が就任する人事を発表した。

同新会社は電通プロモーションプラス、電通プロモーションエグゼ、電通リテールマーケティング、電通 tempoの4社を存続会社である電通プロモーションプラスによる吸収合併方式で統合。プロモーションおよびリテールマーケティング事業を担う体制を構築するものである。

新会社概要

新会社はCXM（Customer Experience Management）領域を中心に、顧客体験から売上成果までを一貫して担う「創客力」を高める統合プロモーションサービスの提供を通じて、クライアントの課題解決と事業成長への貢献を目指すという。

今回代表取締役社長に就任する北原氏は1991年4月に電通へ入社。2019年1月にビジネスプロデュース局マネージング・ディレクターに就任し、2022年1月に執行役員、2025年1月には執行役員（メディア／スポーツ＆エンターテインメント）兼デジタルビジネスセンターMDを務めていた実績を持つ。

北原 整（きたはら・ただし）氏

【関連記事】

・電通、NFT活用の生活者行動分析「みんなのあしあと2.0」をSaaS化 AIダッシュボード搭載

・電通、個人視聴データを活用した放送局ダッシュボード「Rasta!」を開発

・電通デジタル、広告制作を効率化する「∞AI Ads」をアップデート 3つの特化エージェントを搭載

・電通とCARTA ZERO、地上波テレビ広告のリアルタイム買付・運用サービスを8月中旬から開始

・電通、「スポーツ未来研究所」を発足 観戦体験の価値を定量データで可視化へ