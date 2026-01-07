Teads、新CMOにDani Cushionが就任　グローバルマーケティングを統括

オープンインターネットのオムニチャネル広告プラットフォームを展開するTeadsは、Dani Cushion氏が2026年1月6日付で最高マーケティング責任者（CMO）に就任したことを発表した。

Cushion氏はグローバルマーケティング組織を統括し、ブランド戦略、コミュニケーション、GTM（Go-To-Market）戦略を主導する。

同氏は直近までCTV領域のInnovidでCMOを務め、Mediaoceanによる買収に向けたポジショニングを担当。それ以前にはExecOnlineおよびCardlyticsのCMOとしてIPOや上場企業としての成長に携わったほか、Millennial MediaではSVP of Marketingとして、IPO、グローバル展開、AOL/Verizon Mediaによる買収を経験した。

TeadsのCEO、David Kostman氏は「Daniは、CTVおよびオープンインターネットにおける複雑な業界動向を、実際のビジネス成果につながるマーケティング戦略へと落とし込む能力を持っている」とコメントしている。

なお、同社は2025年2月にOutbrainとの経営統合を完了し、オープンインターネット市場における大規模プラットフォームとして再スタートを切っている。また、2025年11月にMollie Spilman氏を最高商務責任者（CCO）に迎えており、リーダーシップ体制の強化を進めている。

【関連記事】

・Teads、CTVの広告成果を一気通貫で可視化する「CTV Performance」ベータ版を発表

・Teads、CTVホームスクリーン広告の効果に関する調査結果を発表

・Outbrain、Teadsの買収を完了 統合オムニチャネルプラットフォームを構築

・Teads、広告プラットフォーム「Teads AdManager」上でアテンション計測の提供を開始

・OutbrainがTeadsを買収 オープンインターネットでの大規模広告プラットフォームを提供へ