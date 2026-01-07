×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

Teads、新CMOにDani Cushionが就任　グローバルマーケティングを統括

　オープンインターネットのオムニチャネル広告プラットフォームを展開するTeadsは、Dani Cushion氏が2026年1月6日付で最高マーケティング責任者（CMO）に就任したことを発表した。

　Cushion氏はグローバルマーケティング組織を統括し、ブランド戦略、コミュニケーション、GTM（Go-To-Market）戦略を主導する。

　同氏は直近までCTV領域のInnovidでCMOを務め、Mediaoceanによる買収に向けたポジショニングを担当。それ以前にはExecOnlineおよびCardlyticsのCMOとしてIPOや上場企業としての成長に携わったほか、Millennial MediaではSVP of Marketingとして、IPO、グローバル展開、AOL/Verizon Mediaによる買収を経験した。

　TeadsのCEO、David Kostman氏は「Daniは、CTVおよびオープンインターネットにおける複雑な業界動向を、実際のビジネス成果につながるマーケティング戦略へと落とし込む能力を持っている」とコメントしている。

　なお、同社は2025年2月にOutbrainとの経営統合を完了し、オープンインターネット市場における大規模プラットフォームとして再スタートを切っている。また、2025年11月にMollie Spilman氏を最高商務責任者（CCO）に迎えており、リーダーシップ体制の強化を進めている。

【関連記事】
Teads、CTVの広告成果を一気通貫で可視化する「CTV Performance」ベータ版を発表
Teads、CTVホームスクリーン広告の効果に関する調査結果を発表
Outbrain、Teadsの買収を完了　統合オムニチャネルプラットフォームを構築
Teads、広告プラットフォーム「Teads AdManager」上でアテンション計測の提供を開始
OutbrainがTeadsを買収　オープンインターネットでの大規模広告プラットフォームを提供へ

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/01/07 09:15 https://markezine.jp/article/detail/50102

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    【業界人間ベム】2026年・広告マーケティング業界7つの予測
  2. 2
    なぜ、ハウス食品は“ルウの混ぜ合わせ提案”をしたのか？顧客体験から価値を再設計した挑戦
  3. 3
    LINEミニアプリ利用者数1位！「ジョージア」に学ぶ顧客とつながるパーソナライズドコミュニケーション
  4. 4
    サム・アルトマンの構想とGAFAMの終焉、そして高市首相への政策提言「ハイブリッド不沈空母」 NEW
  5. 5
    異例の協業はオウンドメディアから始まった。富士通とイシダテックが語る「仲間を増やす」企業発信の秘訣 NEW
  6. 6
    AIと共に起こすクリエイティブ革命。「大量制作×効果予測」の実現と問われる「法と倫理」の矜持
  7. 7
    2025年下半期に話題になったOOH15選！「BMSG」から「無限城」まで、SNSで話題化する法則
  8. 8
    月商2億円超の「ぞうねこちゃんねる」が明かす、TikTok Shop成長の方程式
  9. 9
    データ活用のその先へ――電通クロスブレイン新社長小野洸一氏が語る、事業創造を見据えた伴走支援の進化
  10. 10
    サイト訪問者の99%を逃す“機会損失”に終止符を。CVR1%の壁を壊す「対話するWebサイト」の力
  1. 1
    データ活用のその先へ――電通クロスブレイン新社長小野洸一氏が語る、事業創造を見据えた伴走支援の進化
  2. 2
    マーケターはいても「価値創造人材」は少ない？元資生堂・北原氏がたどり着いた「最高のチーム」の作り方
  3. 3
    みずほ銀行が会員サービス刷新で口座開設120％増！“国内銀行初”のポイント戦略はいかにして実現したか
  4. 4
    花王ヘアケア事業が取り組む「PGC×UCG最適化」の裏側、成長加速の要因は「UGC活用」にあり
  5. 5
    Z世代とY世代、時代の変化を比較　「合理的すぎる若者像」と体験・効率・安心重視の消費行動を紐解く
  6. 6
    【業界人間ベム】2026年・広告マーケティング業界7つの予測
  7. 7
    イオンリテールはいかにして1,400万人のアプリ会員と1to1コミュニケーションを実現しているのか？
  8. 8
    サントリーの新ギフトサービス「ノンデネ」体験設計の裏側　共感高める「マイルドCRM」とデータ活用とは
  9. 9
    EC売上10倍のパルと、7,000人の個を解き放つ資生堂。AIQと語る「売れるSNS接客」の体制作り
  10. 10
    デジタル変革の現場から：若手が切り拓く横浜銀行の未来