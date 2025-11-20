Teads、CTVの広告成果を一気通貫で可視化する「CTV Performance」ベータ版を発表

Teadsは、コネクテッドTV（CTV）広告における新たな成果最適化・測定ソリューション「CTV Performance」のベータ版を発表した。

同ソリューションでは、従来のインプレッション数や動画完了率などの指標に加え、サイト訪問・リード・購買など実際の成果を広告視聴と結びつけることが可能となる。

主な特徴として、「ユニバーサルピクセル」を用いたコンバージョン測定や、クロスデバイス測定が可能な視聴者に限定した広告配信、行動確率に基づく配信最適化の機能が挙げられる。また、CTV向けの広告フォーマットも提供し、CTV広告の視聴から成果まで一気通貫での最適化を実現していく。

同ソリューションのベータ版は米国、欧州主要5ヵ国、アジア太平洋地域で提供されており、今後さらなる展開が予定される。

