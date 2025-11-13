×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2025 Retail

MarkeZine Day 2025 Retail

MarkeZine Day 2025 Retail

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
グローバルの風向き、トレンドを知る。海外カンファレンスレポート

CES2026参加者の「必須確認項目」――出張準備の前に読んでおきたいCES攻略のポイント

　2026年1月6日から、世界最大のテクノロジーの祭典「CES」が開催されます。読者の中にも、視察や出展で現地へ出張する人がいるでしょう。本稿では、CESを完全攻略しているデジタルマイスの菊地伸行さんに、CES出張の注意点やポイントを解説いただきます。

CESに行く前の「必須確認項目」をお伝えします

　例年1月初旬に開催される、世界最大規模のテック見本市「CES（シー・イー・エス）」（ラスベガス）が近づいてきました。「セス」と呼ぶ方も多いですが、公式な呼称は「シー・イー・エス」です。

　さて、海外出張の際、空港での入国審査で税関の方によく聞かれる質問があります。

　「What’s the purpose of your visit?（今回の訪問の目的は何ですか？）」

　CESに出張される皆さんにとって、今回の訪問の目的は何でしょうか？

　筆者はCESには過去数回の出張と視察経験がありますが、日本から視察の傾向を見ると、出張者にとっては「視察」「研修」、出展社にとっては、「新規開拓」「事業提携先との交渉」「テストマーケティング」が主な目的だったのではないかと思います。

　しかし、現地の会場の雰囲気は熱気に溢れ、ガチの「交渉の場」となっています。日本からの参加者は年始の気分が抜け切れていない一方で、各国から出展してくる企業は1月2日からトップギアに入っており、トップセールスを展開してきます（実際、自社のブースに立ち寄ってくださいという告知PRが、1月2日からメールやSNSでどんどん流れてきます）。

CES2025初日の様子（CES公式写真より）
CES2025初日の様子（CES公式写真より）

　この記事を読まれた方には、ぜひ「学ぶだけの視察」ではなく、「マネタイズを目的とした出張」を意識していただきたい――ということで、今回のコラムは、CES出張・出展にあたり、現地でより多くの交渉・商談・訪問をできるよう11～12月に準備をしっかり行いましょう！という趣旨の内容となっています。

～CESは実務として成果を持ち帰る場～

・CESは会社の代表として、学びやヒントを持ち帰り、次の一歩につなげる場である

・次の事業、次の顧客、次の市場のために、会社を代表して参加するために行く場である

・自身の業務に役立つ「具体的なテーマ」「異業種との出合いから得られるヒント」「新たな提携の可能性」など、視察の視点を明確にしておくべきである

次のページ
CESは「事前準備（予習）」が50%！

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
グローバルの風向き、トレンドを知る。海外カンファレンスレポート連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

菊地 伸行（キクチ ノブユキ）

株式会社デジタルマイス　代表取締役社長

日本経済新聞社入社後、アメリカ西海岸に駐在。帰国後、日経電子版、デジタル、グローバル、メディアビジネスの業務を担当。現在は株式会社デジタルマイス代表取締役社長として、広報・宣伝のデジタルでの情報発信の支援を行う一方、コラム執筆や講演活動を行う。CESに関しては出張前の準備のための講演「CES2026～2025年12月までにできること～」や視察レポート等マーケティング支援を...

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/11/13 08:00 https://markezine.jp/article/detail/50127

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    【広告意思決定論】芹澤連が説く「広告にできること／できないこと」
  2. 2
    味の素＆日本ピザハットが語るMMMのリアル！導入後の影響や、成果につなげるコツは？ NEW
  3. 3
    AIエージェント時代、購買体験はどう変わる？マーケ戦略再構築の鍵は非構造化データ活用にあり NEW
  4. 4
    データ管理作業が4分の1に？　商品情報を“デジタル資産”に変える「PIM」の可能性とは
  5. 5
    広告が“効かなくなる日”が来る前に──CVR200%向上を実現した次の一手「タレントの素材活用」とは NEW
  6. 6
    マーケティング戦略は「現状分析」が8割。リクルート時代の“しくじり”で学んだ、戦略を考える5ステップ
  7. 7
    DL数70万超アプリの次の一手、ヤマト インターナショナルとCORINが仕掛けるCX向上戦略
  8. 8
    年間支出11万円超、平均推し歴14年！「シニア市場」の解像度を上げる“推し活”のインサイト
  9. 9
    脱・数字だけのCRM、定性データとAIで顧客の感情を捉えペルソナを作るエーアンドエスの挑戦
  10. 10
    リクルートから3畳半の生活。逆境を越え、Nateeの代表取締役CEOになった大江祐介さんのキャリア
  1. 1
    顧客とつながり続け、「買う」と「好き」を両立する──KATEが実践する“立体的な顧客体験設計”
  2. 2
    マーケティング戦略は「現状分析」が8割。リクルート時代の“しくじり”で学んだ、戦略を考える5ステップ
  3. 3
    森永乳業×東急ストアのID連携で実現へ！メーカーとリテールの枠を超えた、購買行動の可視化と効果検証
  4. 4
    広告を“邪魔者”から“体験”へ。サッポロビール×DAZNが拓く「Fandomマーケティング」の新境地
  5. 5
    「BOSS」「なっちゃん」の仕掛け人、元サントリー北川氏はなぜPR会社へ？語る「企業価値向上」の本質
  6. 6
    DMのCV率が20％向上！再春館製薬所がGROWTH VERSEと挑む、顧客起点のAI活用
  7. 7
    AI検索時代、SEOは終わるのか？変わりゆく検索体験に対応する「GEO」の本質と最前線
  8. 8
    結果も出す、遊びも忘れない、だから広告は面白い。広告ウヒョー！と三浦崇宏が選ぶ25上半期のベスト広告
  9. 9
    Z世代の関心を集めた広告インサイトを分析　「起用タレントギャップ」「疑似体験」「SNS起点広告」が鍵
  10. 10
    「もはやAmazon外の売上にまで」実店舗や自社ストアにも影響を与える『Amazon Ads』