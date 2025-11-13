CES2026参加者の「必須確認項目」――出張準備の前に読んでおきたいCES攻略のポイント

2026年1月6日から、世界最大のテクノロジーの祭典「CES」が開催されます。読者の中にも、視察や出展で現地へ出張する人がいるでしょう。本稿では、CESを完全攻略しているデジタルマイスの菊地伸行さんに、CES出張の注意点やポイントを解説いただきます。

CESに行く前の「必須確認項目」をお伝えします

例年1月初旬に開催される、世界最大規模のテック見本市「CES（シー・イー・エス）」（ラスベガス）が近づいてきました。「セス」と呼ぶ方も多いですが、公式な呼称は「シー・イー・エス」です。

さて、海外出張の際、空港での入国審査で税関の方によく聞かれる質問があります。

「What’s the purpose of your visit?（今回の訪問の目的は何ですか？）」

CESに出張される皆さんにとって、今回の訪問の目的は何でしょうか？

筆者はCESには過去数回の出張と視察経験がありますが、日本から視察の傾向を見ると、出張者にとっては「視察」「研修」、出展社にとっては、「新規開拓」「事業提携先との交渉」「テストマーケティング」が主な目的だったのではないかと思います。

しかし、現地の会場の雰囲気は熱気に溢れ、ガチの「交渉の場」となっています。日本からの参加者は年始の気分が抜け切れていない一方で、各国から出展してくる企業は1月2日からトップギアに入っており、トップセールスを展開してきます（実際、自社のブースに立ち寄ってくださいという告知PRが、1月2日からメールやSNSでどんどん流れてきます）。

CES2025初日の様子（CES公式写真より）

この記事を読まれた方には、ぜひ「学ぶだけの視察」ではなく、「マネタイズを目的とした出張」を意識していただきたい――ということで、今回のコラムは、CES出張・出展にあたり、現地でより多くの交渉・商談・訪問をできるよう11～12月に準備をしっかり行いましょう！という趣旨の内容となっています。