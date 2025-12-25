×
連載記事

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
翔泳社、SEshopで40%ポイント還元の年末年始セール開催　1月7日までPDF版約1,800点対象

　MarkeZineを運営する翔泳社では、12月25日（木）から1月7日（水）まで、通販サイト「SEshop」でPDF版の本が40％ポイント還元となるセールを開催中です。

　今回のセールでは約1,800点が対象で、マーケティングの入門書やデザイン書など幅広いテーマの本がお得に。

　対象本には、マーケターがAIを使って自分でデザインができるようになる『AIでゼロからデザイン』や、SNSマーケティングの入門書『デジタル時代の基礎知識『SNSマーケティング』 第4版』などがあります。

　ビジネスの現場でもAIの利用が当然になっていく時代に、本で学べる体系的な知識はAI活用の基礎力となります。AIを最大限に利用するためにこそ、ぜひ本で土台となる知識を習得してください！

　なお、SEshopを初めて利用される方には、すぐに使える500ポイントをプレゼントしています。

【ポイント対象について】
セール期間中に同一商品を複数冊購入する場合、キャンペーンの還元率が適用されるのは1冊目のみです。2冊目以降は通常の還元率（＝10％）となります。獲得したポイントは次回購入時から1ポイント＝1円で利用できます。

特設ページで本を探す

おすすめの本はこちら

AIでゼロからデザイン【PDF版】
840ポイント還元		 デジタルプロダクトデザインの教科書 仮説思考によるリサーチからUI設計・効果測定・改善まで【PDF版】
920ポイント還元
デジタル時代の基礎知識『マーケティング』 第2版 「顧客ファースト」の時代を生き抜く新しいルール（MarkeZine BOOKS）【PDF版】
632ポイント還元		 デジタル時代の基礎知識『SNSマーケティング』 第4版 「つながり」と「共感」で利益を生み出す新しいルール（MarkeZine BOOKS）【PDF版】
632ポイント還元
Noを伝える技術 プロダクトマネージャーが教える「敵を作らずに断れるようになる」作法【PDF版】
672ポイント還元		 Think Fast, Talk Smart 米MBA生が学ぶ「急に話を振られても困らない」ためのアドリブ力【PDF版】
720ポイント還元
データ可視化の基本が全部わかる本 収集・変換からビジュアライゼーション・データ分析支援まで【PDF版】
1,000ポイント還元		 「直感買い」のつくり方 記憶と連想の力で｢つい選んでしまう」を促す【PDF版】
800ポイント還元
ゲームフルデザイン 「やりたくなる」を生み出すゲーミフィケーションの進化【PDF版】
800ポイント還元		 ウォーターサーバーのキャッチコピーを100本考える方法【PDF版】
640ポイント還元
THE MODEL（MarkeZine BOOKS） マーケティング・インサイドセールス・営業・カスタマーサクセスの共業プロセス【PDF版】
720ポイント還元		 たった一人の分析から事業は成長する 実践 顧客起点マーケティング（MarkeZine BOOKS）【PDF版】
800ポイント還元

　他の本を探してみる　

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

【AD】本記事の内容は記事掲載開始時点のものです

MarkeZine（マーケジン）
2025/12/25 07:00 https://markezine.jp/article/detail/50210

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

