翔泳社、SEshopで40%ポイント還元の年末年始セール開催　1月7日までPDF版約1,800点対象

MarkeZineを運営する翔泳社では、12月25日（木）から1月7日（水）まで、通販サイト「SEshop」でPDF版の本が40％ポイント還元となるセールを開催中です。

今回のセールでは約1,800点が対象で、マーケティングの入門書やデザイン書など幅広いテーマの本がお得に。

対象本には、マーケターがAIを使って自分でデザインができるようになる『AIでゼロからデザイン』や、SNSマーケティングの入門書『デジタル時代の基礎知識『SNSマーケティング』 第4版』などがあります。

ビジネスの現場でもAIの利用が当然になっていく時代に、本で学べる体系的な知識はAI活用の基礎力となります。AIを最大限に利用するためにこそ、ぜひ本で土台となる知識を習得してください！

なお、SEshopを初めて利用される方には、すぐに使える500ポイントをプレゼントしています。

【ポイント対象について】

セール期間中に同一商品を複数冊購入する場合、キャンペーンの還元率が適用されるのは1冊目のみです。2冊目以降は通常の還元率（＝10％）となります。獲得したポイントは次回購入時から1ポイント＝1円で利用できます。

