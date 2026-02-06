経営に愛されるBtoBマーケティングとは？ユーソナーの執行役員らが登壇【参加無料】

3月開催！「MarkeZine Day」セッション情報

半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2026 Spring」が、3月3日（火）、4日（水）に開催。場所は、東京駅直結の商業施設KITTE 4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

本記事では、BtoBマーケター必見の注目セッションをご紹介します。

経営に愛されるBtoBマーケティングとは？ユーソナーの執行役員らが登壇

3月4日（水）11:55～12:25に行われるセッション「経営に愛されるためのデータを活用したBtoBマーケティング」には、ユーソナー 執行役員の湯浅将史氏と、セールスイネーブルメントのスペシャリストである戸崎拓也氏が登壇します。

BtoBマーケティングの基盤となる顧客データベースの構築・活用から、インサイドセールス、カスタマーサクセスまでを見据えた横断的な施策まで、20年以上の法人営業経験と豊富なイベントマーケティングの知見を交えて深掘りします。ABM（アカウント・ベースド・マーケティング）を成功させ、いかに経営に貢献するかを模索するマーケター必聴の内容です。

MarkeZine Day 2026 Spring 開催概要

・日時：2026年3月3日（火）10:00～19:00（9:30受付開始/18:45最終受付）

2026年3月4日（水）10:00～18:15（9:30受付開始/18:00最終受付）

懇親会※参加無料・抽選 18:30～20:00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）

〒100-7004 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

