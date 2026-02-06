×
MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

MarkeZineニュース

経営に愛されるBtoBマーケティングとは？ユーソナーの執行役員らが登壇【参加無料】

3月開催！「MarkeZine Day」セッション情報

　半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2026 Spring」が、3月3日（火）、4日（水）に開催。場所は、東京駅直結の商業施設KITTE 4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

　本記事では、BtoBマーケター必見の注目セッションをご紹介します。

経営に愛されるBtoBマーケティングとは？ユーソナーの執行役員らが登壇

画像を説明するテキストなくても可
詳細・事前登録は画像をクリック

　3月4日（水）11:55～12:25に行われるセッション経営に愛されるためのデータを活用したBtoBマーケティングには、ユーソナー 執行役員の湯浅将史氏と、セールスイネーブルメントのスペシャリストである戸崎拓也氏が登壇します。

　BtoBマーケティングの基盤となる顧客データベースの構築・活用から、インサイドセールス、カスタマーサクセスまでを見据えた横断的な施策まで、20年以上の法人営業経験と豊富なイベントマーケティングの知見を交えて深掘りします。ABM（アカウント・ベースド・マーケティング）を成功させ、いかに経営に貢献するかを模索するマーケター必聴の内容です。

　参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

同日のおすすめBtoB関連セッション

3月4日（水）10:00～10:40

『AI時代のSEO、BtoB企業は戦略の転換が必要なのか？アドビとfreeeが考える、現状と展望』

3月4日（水）12:45～13:25

『実践企業と考える成果を出すためのBtoB企業のコミュニケーション戦略――「信頼」と「認知」が営業を加速させる』

他にもセッション多数！ そのほかのセッションは「タイムテーブル」をチェック！

MarkeZine Day 2026 Spring 開催概要

・日時：2026年3月3日（火）10:00～19:00（9:30受付開始/18:45最終受付）
　　　　2026年3月4日（水）10:00～18:15（9:30受付開始/18:00最終受付）
　　　　懇親会※参加無料・抽選 18:30～20:00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）
　　　　〒100-7004　東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

イベント公式サイトはこちら

MarkeZine（マーケジン）
2026/02/06 16:00 https://markezine.jp/article/detail/50393

