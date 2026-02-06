博報堂とDAZN、AIを活用しスポーツ観戦時の感情を可視化するスコアを開発

スポーツ・チャンネル「DAZN（ダゾーン）」と博報堂は、AI活用によりスポーツ観戦時の感情を可視化する独自のスポーツ感情スコアを開発した。

今回開発したスポーツ感情スコアは、AIを用いた独自のアルゴリズムにより、一試合単体で視聴者の感情を定量的に算出するもの。具体的には、試合映像、音声、スタッツデータ（※）をもとに、勝敗や得点シーンだけでなく、細かなプレー内容や映像から解析されるスタジアムでの歓声など様々なデータを掛け合わせる。

※スタッツデータ：博報堂のグループ会社であるデータスタジアムが独自に集計した、選手名、アクション名、プレー位置などのデータ

勝敗を分ける緊迫した局面で感情を揺さぶるようなプレーが生まれるほどスコアが高くなるのが特徴で、サッカーファンダム全体の視聴者の心の動きを数値化する。

第一弾として、2025明治安田J１リーグ優勝の鹿島アントラーズ全38試合のスポーツ感情スコアを算出。その結果、5月11日に国立競技場で行われた川崎フロンターレ戦が「390.0」と、最も高いスコアに。国立競技場という特別な会場で選手のパフォーマンスが高められた こともあり、両チームともにカウンターの切れ味が鋭く、 素早い試合展開の中で他の試合に比べて多くのシュートが発生した ことが要因とされている。

このスポーツ感情スコア測定により、試合展開により変化する視聴者の感情に合わせて最適な商品の広告・広告表現を出し分けるなど、企業のマーケティングに活用していく。