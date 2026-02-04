×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
BEST OF MARKETING AWARD 2026

若者の心理的バイアスを取り除き、性感染症を自分ごと化する──KARADA内科クリニックのブランド戦略

　マッチングアプリの普及などを背景に、性感染症の若年層の間での広がりが深刻な社会課題となっている。しかし、「自分には関係ない」「恥ずかしいこと」といった性感染症に対する根強い偏見が、正しい知識の習得や予防行動を阻んできた。本記事では、KARADA内科クリニックが展開する日本初の性感染症を専門としたオンライン診療サービス「JUST IN CASE」の取り組みを紹介。正しい知識の浸透や話題にしやすい空気の醸成を目指したブランド体験の提供により、いかにして若年層の行動変容を促し、事業成長と課題解消を両立させたのか。その取り組みの全貌に迫る。

蔓延する「無関心」「心理的バイアス」にどう立ち向かう

　本記事では、MarkeZine編集部が主催するマーケティングアワード「BEST OF MARKETING AWARD 2026」において、ソーシャル・インパクト部門にノミネートされたKARADA内科クリニックの事例を紹介する。

　KARADA内科クリニックが2025年4月から提供開始した「JUST IN CASE」は、性感染症の事後予防に特化したオンライン処方サービスだ。中核を成すのは、性行為後72時間以内の服用で梅毒、淋病、クラミジアの感染リスクを大幅に低減させる予防内服薬「DOXY PEP（ドキシペップ）」。同クリニックは、感染症専門医の知見を活かし、24時間対応のオンライン診療と即日発送の仕組みを組み合わせることで、誰もが迅速に予防措置を講じられるインフラを構築した。

左：KARADA内科クリニック 伊藤れお氏、右：The Breakthrough Company GO 小田切萌氏
左：KARADA内科クリニック　伊藤 れお氏、右：The Breakthrough Company GO　小田切 萌氏

　本取り組みの背景には、感染経路の変化とそれにともなう深刻な社会状況がある。近年の統計によれば、感染経路の約3割を「マッチングアプリを通じた出会い」が占めており、特に2020年以降、20代女性の感染急増が顕著となっている。

　最大の障壁は、一般層に根深く存在する“心理的ハードル”であった。多くの若年層にとって性感染症は「自分には無関係」なものであり、同時に「性に奔放な人がかかるもの」という強いネガティブイメージが付着している。この社会的偏見が、予防意識の向上を阻むだけでなく、感染の疑いがあっても受診を躊躇させる要因となっていた。

次のページ
「恥ずかしい」から「自身をケアするリテラシー」へ。ユーザーの認識を転換し多面的な接点を創出

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
BEST OF MARKETING AWARD 2026連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/02/04 08:00 https://markezine.jp/article/detail/50263

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    アプリの熱心なユーザー増やすには？UnityとAppsFlyerに聞く正しいデータと配信先の見極め
  2. 2
    サントリーが挑む“攻め”のブランドセーフティ　質と量を両立する「AaaS with DV」の威力 NEW
  3. 3
    「想起される存在」になるために。NECが60年の伝統を「再定義」し挑む、顧客との「共創」コミュニティ NEW
  4. 4
    なぜ、広告予算が同じでもシェアを奪われ続けたのか？──リクルート時代の敗北と逆転に学ぶ「課題設定力」
  5. 5
    花王「THE ANSWER」が初動から売上好調だった理由、待望感を醸成するUGCのティザー戦略とは？ NEW
  6. 6
    ウォルマート、Zaraが示す「検索」の終焉。AI時代の勝ち筋「会話型マーケティング」導入の4ステップ NEW
  7. 7
    なぜ、エバラ食品「プチッと」シリーズは売上が伸び続けるのか？鍵は“汎用性”と戦略パートナーにあり NEW
  8. 8
    『AIでゼロからデザイン』2月4日まで全文無料公開　バナーもサムネも高品質に生成できるプロンプト解説
  9. 9
    購買データの量に頼らないCRMへ。ハウス食品グループが挑む、生活者の“ゆるい好意”の創出と関係構築
  10. 10
    CX向上に必要なのは決済の物理的制約からの解放　小売の現場を強くする支払い体験の作り方 NEW
  1. 1
    【業界人間ベム】2026年・広告マーケティング業界7つの予測
  2. 2
    サントリーの新ギフトサービス「ノンデネ」体験設計の裏側　共感高める「マイルドCRM」とデータ活用とは
  3. 3
    なぜ花王「melt」は発売から2年経ってもSNSで話題になるのか？ヒットを支えるUGC戦略を公開！
  4. 4
    なぜ、ハウス食品は“ルウの混ぜ合わせ提案”をしたのか？顧客体験から価値を再設計した挑戦
  5. 5
    LINEミニアプリ利用者数1位！「ジョージア」に学ぶ顧客とつながるパーソナライズドコミュニケーション
  6. 6
    小売×メーカー×広告会社で築く協調領域、トライアルの目指す「ファン共創基盤」としてのリテールメディア
  7. 7
    「大手メーカーで私の望む家はつくれない」その思い込みを覆す、積水ハウスの“リアルな”発信戦略
  8. 8
    Meta提唱「クリエイティブは新たなターゲティング手法」制作費ゼロ・成果報酬で実現する多様化の仕組み
  9. 9
    Jリーグのファンはどこで「熱狂」に変わるのか？ 1万人調査×定性分析で解明する「没入の法則」
  10. 10
    潜在層アプローチが困難な転職市場で、「doda」がリタゲより効率的に新規会員を獲得している方法とは？