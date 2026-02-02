AIで定性調査はどう変わる？対象者を自律的に深掘りし、高速でインサイトを導き出す「未来のリサーチ」

3月開催！「MarkeZine Day」セッション情報

半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2026 Spring」が、3月3日（火）、4日（水）に開催！ 場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

本記事では、編集部一押しのセッションをいくつかご紹介します。

AIインタビューで顧客理解はどう変わる？

定性調査はインサイト把握に重要な反面、仮説づくりや質問設計に時間がかるし専門スキルも重要だから、なかなか実施できない……。そのような課題をお持ちの方におすすめのセッションが、3月2日（火）10:55～11:35に行われる「AIインタビューが起こすリサーチ革命 設計、実査、分析が誰でも即日でできる時代に」です。

同セッションでは、AI×リサーチの国内外最新トレンドや、AIと人間の分業の考え方を解説。さらに、3,300社以上が利用する国内最大級のリサーチプラットフォーム「ユニーリサーチ」の新サービス「ユニーリサーチAIインタビュー」のデモを実演します。AIが自律的に対象者を深掘りし、高速でインサイトを導き出す「未来のリサーチ」のインパクトを体感しませんか？

参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

このセッションで学べること AI×リサーチの国内・海外の最新トレンド

AIと人がどのように分業してリサーチを進めていくべきかの考え方

ユニーリサーチ AIインタビューを活用した顧客理解の手法

同日おすすめセッション

MarkeZine Day 2026 Spring開催概要

・日時：2026年3月3日（火）10:00～19:00（9:30受付開始/18:45最終受付）

2026年3月4日（水）10:00～18:15（9:30受付開始/18:00最終受付）

懇親会※参加無料・抽選 18:30～20:00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）

〒100-7004 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

イベント公式サイトはこちら