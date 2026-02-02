×
ニュース

記事

イベント

用語集

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZineニュース

AIで定性調査はどう変わる？対象者を自律的に深掘りし、高速でインサイトを導き出す「未来のリサーチ」

3月開催！「MarkeZine Day」セッション情報

　半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2026 Spring」が、3月3日（火）、4日（水）に開催！　場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

　本記事では、編集部一押しのセッションをいくつかご紹介します。

AIインタビューで顧客理解はどう変わる？

セッション詳細を確認＆参加登録はこちら

　定性調査はインサイト把握に重要な反面、仮説づくりや質問設計に時間がかるし専門スキルも重要だから、なかなか実施できない……。そのような課題をお持ちの方におすすめのセッションが、3月2日（火）10:55～11:35に行われる「AIインタビューが起こすリサーチ革命　設計、実査、分析が誰でも即日でできる時代に」です。

　同セッションでは、AI×リサーチの国内外最新トレンドや、AIと人間の分業の考え方を解説。さらに、3,300社以上が利用する国内最大級のリサーチプラットフォーム「ユニーリサーチ」の新サービス「ユニーリサーチAIインタビュー」のデモを実演します。AIが自律的に対象者を深掘りし、高速でインサイトを導き出す「未来のリサーチ」のインパクトを体感しませんか？

　参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

このセッションで学べること

  • AI×リサーチの国内・海外の最新トレンド
  • AIと人がどのように分業してリサーチを進めていくべきかの考え方
  • ユニーリサーチ AIインタビューを活用した顧客理解の手法

同日おすすめセッション

3月3日（火）11:55～12:25

【2026年米国最新トレンドに学ぶ】マーケターがいなくなる？AIが再定義する新しいマーケティングの姿とは

3月3日（火）15:20～15:50

指名検索CV数215%増！CPA最適化、認知施策の限界を超え“選ばれる理由”を設計するミドルファネル攻略

他にもセッション多数！ そのほかのセッションは「タイムテーブル」をチェック！

MarkeZine Day 2026 Spring開催概要

・日時：2026年3月3日（火）10:00～19:00（9:30受付開始/18:45最終受付）
　　　　2026年3月4日（水）10:00～18:15（9:30受付開始/18:00最終受付）
　　　　懇親会※参加無料・抽選 18:30～20:00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）
　　　　〒100-7004　東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

イベント公式サイトはこちら

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

MarkeZine（マーケジン）
2026/02/02 13:00 https://markezine.jp/article/detail/50358

イベント

