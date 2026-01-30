×
楽天インサイト、アンケート調査結果をAIで擬人化し対話できる「インタビュー機能」の試験運用を開始

　楽天インサイトは2026年1月30日、アンケート結果を基にターゲットのプロファイルを自動生成するAIツール「楽楽プロファイル」において、生成したプロファイルをAIで擬人化し対話ができる「インタビュー機能」の試験運用を開始した。本格提供は2月中旬を予定している。

画像を説明するテキストなくても可

　同機能は、アンケート調査結果に基づくプロファイルとチャット形式で対話することで、属性情報だけでは把握が難しいターゲットの価値観や行動背景、意思決定の理由を深掘りできるもの。調査結果と、約40万人を対象に約1,700項目に及ぶ生活意識、趣味嗜好、商品カテゴリー関与、ブランド関与、メディア接触などの生活者プロファイルデータを連携することで、対話の中で価値観や行動背景を引き出すことが可能となる。

　また、擬人化されたプロファイルと対話する際に、具体的にどのような質問をするべきかをフォローする役割として「先輩AI」を搭載している。インタビューの進め方をサポートする「アイ先輩」と、創造工学の専門家である石井力重氏監修のもと、人とAIが協働して思考を深める「人機共想」の視点で発想を広げる「リッキー先輩」の2つのAI人格から、目的に応じて選択できる。

　試験運用期間中の利用料は無料で、楽天インサイトで調査依頼を行った実績のある企業・団体が対象となる。

【関連記事】
楽天インサイト、調査の分析を2種類のAIアシスタントが支援する「楽楽リサーチャー」の提供を開始
楽天インサイト、LINEのデータクリーンルームと連携した広告効果測定サービスを本格開始
SNSの活発化をきっかけに、中心に「おひとり様消費」が進化【楽天インサイト調査】
生活意識に関する経年比較レポート、特に30～40代にて美意識が高まる【楽天インサイト調査】
楽天インサイト、AIツール「楽楽プロファイル」を提供　ターゲットのプロファイルを5分程度で自動生成

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

2026/01/30

