×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
業界キーパーソンと探る 注目キーワード大研究（AD）

市場ポテンシャル5兆円のLLMO領域でトップランナーを目指す　LANYに若手マーケターが集まるワケ

　AI検索の台頭により、生活者の意思決定プロセスは従来の「自ら検索・比較する」から「AIに最適な解を提案してもらう」へと劇的に変化しています。これにともない、マーケティングの新しいスタンダードになりつつあるのが、AIに自社ブランドを正しく推奨させる最適化手法「LLMO」です。MarkeZineではLLMO支援にいち早く舵を切ったLANY（レイニー）の代表・竹内渓太氏を取材。LLMOがSEOの単なる延長ではなく、本質的なブランド価値を問う理由と、今この領域にマーケターが挑むメリットをうかがいました。

AI検索は「デルフォイ的コスト」を解消する

──まずは竹内さんの自己紹介からお願いします。

　私は2018年に新卒でリクルートホールディングスに入社しました。リクルートジョブズで「タウンワーク」のSEOや、BtoBプロダクト「Airワーク」のWeb広告運用を担当したのち、LANYを創業して今に至ります。

LANY　代表取締役　竹内 渓太氏
LANY　代表取締役　竹内渓太氏

　前職での経験を活かして、LANYではSEOのコンサルティングからビジネスをスタートしました。周辺領域のWeb広告運用やCVR改善まで支援の幅を広げ、最近ではAI検索の盛り上がりを受けてLLMO（Large Language Model Optimization：大規模言語モデル最適化）のコンサルティングに注力しています。

──生成AIの普及により、マーケティングは今どのような転換点を迎えているのでしょうか？　生活者／マーケターそれぞれの目線で見えている変化をお話しください。

　これまでは、何かを買う際にGoogleで検索して複数のサイトを比較したり、SNSの広告を見て購入を検討したりするのが主流でした。しかし最近では若年層を中心に「ChatGPT」などのAIに自分のニーズを伝え、代わりに検索や比較をしてもらう動きが加速しています。AIが「あなたのニーズならこの商品が最適です」と提示し、人間はその提案を受けて意思決定をするだけ。このプロセスへの移行が生活者目線の大きな変化です。

　一方、マーケター目線では「サイト流入」をゴールとするゲームルールが通用しなくなり、大きな転換点を迎えています。特にSEOでは自社サイトへ誘導するために上位表示を目指していましたが、AIが回答を要約・提示する環境では、ユーザーはサイト訪問前にAI画面上で意思決定を済ませてしまいます。つまり「情報収集のためにサイトに来たユーザーをナーチャリングする」という従来のファネルが機能しなくなるのです。

──AI検索がこれほど普及している理由を竹内さんはどのように捉えていますか？

　理由の一つに「デルフォイ的コスト」の解消があります。デルフォイ的コストとは、検索結果から正しい情報を見つけ出すプロセスで発生する負荷のことです。最適なキーワードを入力し、複数のページを読み込み、脳内で比較検討する一連のコストを、AIは劇的に下げてくれます。

　私自身、買い物をする際はAIに相談して決めることが増えました。「私はこういう人間で、こういう状態を目指している。どんなサプリを買えば良い？」「“脳汁”が出るような体験がしたい。どんなアクティビティがおすすめ？」などと問いかけるだけで済むからです。一度この便利さを体験すると、もう元の検索体験には戻れません。AI検索はキャズムを越えつつあると感じます。

自社が推奨されなければ受注を逃すことも

──AI登場時は、ハルシネーションなど回答の精度を疑問視する声が多かった印象です。

　最新のリーズニングモデル（推論モデル）や「RAG（Retrieval-Augmented Generation：外部の最新情報を取得して回答する技術）」の登場で、アウトプットの精度は飛躍的に向上しました。最新情報を踏まえた正しい回答ができるようになったことで、多くのユーザーがAIを信頼して使うフェーズに入っています。

──生活者の行動が変わることで、企業のマーケティングにはどのような影響が生じているのでしょうか？

　生活者のいる場所でマーケティングをしなければ意味がありませんから、生活者がAIの中で重要な意思決定をし始めている以上、AIに自社のブランドを推奨させることが、今後のマーケティングにおいて重要な意味を持ちます。

──AIに推奨されない場合、どのようなリスクがありますか？

　マーケティングファネルにおける「認知」と「比較検討」両方のフェーズから脱落します。たとえば生活者がAIに「おすすめのサプリ」を聞いた際、自社の製品が候補として示されなければ、その企業は生活者との接点を持てません。

　BtoBビジネスの購買プロセスにおいても、AIは大きな役割を果たしつつあります。たとえば、コンペ形式で複数社から提案を募った顧客企業の担当者が、最終的に「AIがA社を最適だと言っているからA社に依頼しよう」と意思決定するケースがありました。営業担当者がどれほど優秀でも、AIの推奨から外れるだけで受注を逃す。そんな時代が既に来ています。

次のページ
単に「上位表示を取る」発想は通用しない

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
業界キーパーソンと探る 注目キーワード大研究連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

提供：株式会社LANY

【AD】本記事の内容は記事掲載開始時点のものです　企画・制作　株式会社翔泳社

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/03/17 11:00 https://markezine.jp/article/detail/50354

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    AI検索で自社はどう説明されているか？SEOの延長では語れない「AEO対策」の考え方
  2. 2
    電通デジタル10年→事業会社「ツクルバ」のマーケ責任者へ　柏﨑修さんの「栓抜き」から始まるキャリア論
  3. 3
    A2A最前線！メルカリとHakuhodo DY ONEで創るAIエージェント前提のマーケティング革命 NEW
  4. 4
    紙から移行し4ヵ月で友だち1.3万人獲得！仙台の製菓店が実践するLINE公式アカウント活用術
  5. 5
    TikTokレコメンドシステムの裏側：安心安全、その先のデジタルウェルビーイング実現に向けて NEW
  6. 6
    「Duolingo」がグッズ・ドラマ化！一過性のバズに閉じず“事業資産”に変える、IP活用のステップ NEW
  7. 7
    誰でも「SNSマーケター」を名乗れる時代、NAVICUSメディアマスターが語る「企業SNS」の在り方
  8. 8
    英マクドナルドが裏メニューを公式化──UGCを『判断材料』に昇華させたマーケティングの舞台裏
  9. 9
    富裕層マーケットの解像度を高める。世帯年収と資産額から紐解く意識の違いと、新たなセグメンテーション
  10. 10
    ユニリーバ「ダヴ」、プレミアム化で若年層に人気　購入意向10倍リフトを実現したMeta広告活用法
  1. 1
    なぜ、ハウス食品は“ルウの混ぜ合わせ提案”をしたのか？顧客体験から価値を再設計した挑戦
  2. 2
    Meta広告「獲得」新常識と2026年の勝ち筋　縦型動画比率80％超のトップランナー3社が語る
  3. 3
    【対談】嶋浩一郎×佐藤雄介｜音は想像力のスイッチ。Spotifyで作る、選ばれるためのブランド広告
  4. 4
    バイブコーディングで開発は「Excel感覚」へ。誰でも数時間でアプリ開発ができる時代
  5. 5
    インプレッションは買えてもアテンションは買えない時代、ユーザーの「情報取得モード」を活かす広告戦略
  6. 6
    Meta広告「クリエイティブ疲弊」改善2ヵ月で売上3割増　D2Cアパレル「Lumier」は何をしたか
  7. 7
    広告接触者の購入率が2.3倍に！花王×Nateeが語る“行動を促す”radiko音声広告
  8. 8
    データが解明する「ファン」の正体。LTVを高める「愛着」の育て方
  9. 9
    花王「THE ANSWER」が初動から売上好調だった理由、待望感を醸成するUGCのティザー戦略とは？
  10. 10
    「ペルソナ」も「SEO」も効かない？ ポスト検索時代を勝ち抜く3つのマーケティング新常識