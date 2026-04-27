なぜアプリ経由のCVRがECサイトの約6倍に？レイングッズのWpc.に聞くLTV向上の方程式

レイングッズブランド「Wpc.」の公式アプリは、ECサイトの約6倍という驚異的なCVRを記録し、最上位ランク会員の構成比が非アプリ会員の2.5倍に達するなど、同社のLTV向上を牽引する。その背景には、「売る」ことから「楽しんでもらう（体験）」ことへの転換があったという。MarkeZine Day 2026 Springに登壇したメグリ株式会社の鯨岡務氏と、株式会社ワールドパーティーEC部部長の深代優介氏・山地真璃奈氏は、公式アプリを起点に、OMO基盤の整備から店舗スタッフを巻き込んだ運用、データを活かした施策改善などの実践を語った。

D2C転換で浮上した「チャネル分断」という課題

（写真左）メグリ株式会社 マーケティング・セールス部 マーケティングマネージャー 鯨岡 務氏

（写真中央）株式会社ワールドパーティー Wpc.事業本部 EC部 部長 深代 優介氏

（写真右）同部 Section2 山地 真璃奈氏

メグリは、アパレル・小売事業者を中心にノーコードで自社ブランドアプリを構築できるプラットフォーム「MGRe（メグリ）」を提供している企業だ。元々スクラッチのアプリ開発会社として出発した経緯から、ECシステム・MA・CRM・接客ツールなど多様な外部サービスとの連携開発を得意としている。

かたやワールドパーティーは「Any weather, smile for life.」を掲げ、傘・レイングッズブランド「Wpc.」を中心に複数ブランドを展開するメーカー。国内傘市場で広いシェアを誇り、近年はD2CビジネスとしてECと直営店舗の拡大を進めている。

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セッションはまず、ワールドパーティーがアプリ導入に至った背景から始まった。同社はホールセール中心のビジネスから自社ECと直営店舗によるD2Cへとシフトを進めてきた。2020年に大阪・心斎橋に直営1号店をオープンして以来、出店を拡大。自社ECも立ち上げから5年目を迎えたが、その過程で大きな課題も浮上していた。

「D2Cビジネスは軌道に乗ってきたのですが、直営店舗とECそれぞれが分断された状態で施策を考えていたので、実際どのようなお客様が購入してくださっているか全然わかっていなかったのです。ECで購入してくださったお客様の履歴は拾えましたが、直営店での購入履歴が取れておらず、『アプリを導入して新しく分析を行い、販売戦略に活かしたい』と思ったのが素直な理由です」（深代氏）

「顧客体験を損なわない」OMO基盤の構築

アプリ導入にあたって、数あるサービスのなかからMGReを選んだ理由を深代氏はこう語る。

「ローンチまでが最短かつ導入コストの負担が一番少なかったのが大きいですね。それに加えて、自動ログインが可能で顧客体験を損なわない点は、アプリを選定する上で外せないポイントでした」（深代氏）

OMOアプリを機能させるにはユーザーに長く使ってもらうことが重要であり、使い勝手の悪さで顧客を離脱させては元も子もない。MGReが備える「自動ログイン／仮会員」機能は、アプリをダウンロードした瞬間から会員登録不要でバーコードが表示され、ポイントが付与される仕組みだ。レジ前でのログイン操作によるストレスをゼロにすることが、アクティブユーザーを増やすための基盤になるという考え方である。

同社が整備してきたOMO基盤は、3つの軸からなる。

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まず「ID統合」によって店舗とECで分断されていた会員情報・購買データの一元管理が可能に。次に「自動ログイン／仮会員」でアプリ起動直後に会員証が表示される体験を実現。そして「UI／UX」面でも、ブランドの世界観を反映した直感的なデザインとスムーズな購買導線を整えた。

「会員に対してブランドの価値をダイレクトに伝えられるだけでなく、店舗での導線もスムーズであれば、スタッフにとってもおすすめしやすいアプリになります」（深代氏）