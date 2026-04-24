×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Online

MarkeZine Day 2026 Online

MarkeZine Day 2026 Online

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZine Day 2026 Spring（AD）

戦略と実行の乖離をどう防ぐ？ NaaS市場開拓を目指すNTTドコモビジネスに学ぶ、「変革」のプロセス

　新規事業の成功には、スピードと高度な専門性が不可欠だ。新市場開拓に挑むNTTドコモビジネスは、外部の視点を取り入れマーケティング戦略を再構築するとともに、現場の実行力を高めている。「MarkeZine Day 2026 Spring」では、同社の平川亜希子氏、外部プロ人材の武井明氏、アマナの阿部澪氏が登壇。「戦略が現場で機能しない」というジレンマを突破する、リアルな実践知を明かした。

セキュリティ統合型NaaS「docomo business RINK」

　企業のIT部門にとって、様々な機器の導入や事業拠点の増加、AI活用推進、サイバー攻撃対策など、ネットワークとセキュリティに関する管理業務が急速に拡大している。しかし、多岐にわたる業務に対応できる人材は希少で、人材不足に悩む企業は多い。

　こうした課題を解決するために、NTTドコモビジネスが提供しているのが「docomo business RINK」だ。ネットワーク環境の構築・運用を“サービス”として提供するNaaS（Network as a Service）の形態をとっており、従来は機器の購入や個別の専門人材が必要だった作業を、サブスクリプション型のサービスとして一括で利用できる。

画像を説明するテキストなくても可
docomo business RINKが解決する課題
（クリックすると拡大します）

　具体的には、ネットワークとセキュリティの機能を一つのサービスに統合しており、申し込みから運用まですべてWebで完結する。必要な時に必要な分だけ使えるため、機器の過剰調達や導入までの長い待ち時間といった、従来の管理業務特有の非効率を解消できる。

　こうした利便性を備える一方で、同サービスが様々な機能を持つが故に、お客様へ価値をシンプルにわかりやすく伝えることに難しさがあった。

　「プロダクトを提供する立場では、機能訴求が強くなりがちです。お客様にとっての価値を明確に伝えるには、コミュニケーション戦略を再構築する必要がありました」。取り組みの背景をそう振り返るのは、NTTドコモビジネスのプロダクト組織において、プロモーションを担う平川氏だ。

画像を説明するテキストなくても可
NTTドコモビジネス株式会社　平川 亜希子氏

頼ったのは、幅広い領域のプロ人材を抱える「GreatRIVER」

　平川氏は、同サービスの営業・プロモーションにおける課題を解決するため、クリエイティブ・マーケティング領域で培ってきた知見と人材ネットワークを有する、アマナが提供する「GreatRIVER」を頼ることにした。

画像を説明するテキストなくても可
アマナが提供するサービス

　「GreatRIVER」は、自社だけでは難易度が高いプロジェクトや課題を抱える企業に、創造性のある最適な人材を紹介して伴走するサービスである。「こんな人がいれば、組織がもっと機能するのに」「こんな視点を持って判断できる人に入ってもらいたい」といった悩みに対応する。

　マーケティングやブランディング、新規事業開発、顧客体験設計など、幅広い領域の高度な専門人材が、企業の組織の一員として加わり、戦略設計から企画実装まで一気通貫で支援する。

　今回の事例で、NTTドコモビジネスのプロジェクトにプロ人材として参画したのが、BtoBの無形商材に特化した営業支援会社のLife with Beachの代表を務める武井氏だ。

画像を説明するテキストなくても可
Life with Beach株式会社　代表取締役　武井 明氏

次のページ
“外部の視点”を活用、サービスの魅力を伝えやすく

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
MarkeZine Day 2026 Spring連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

加納 由希絵（カノウ ユキエ）

フリーランスのライター、校正者。

地方紙の経済記者、ビジネス系ニュースサイトの記者・編集者を経て独立。主な領域はビジネス系。特に関心があるのは地域ビジネス、まちづくりなど。著書に『奇跡は段ボールの中に ～岐阜・柳ケ瀬で生まれたゆるキャラ「やなな」の物語～』（中部経済新聞社×ZENSHIN）がある。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

提供：株式会社アマナ

【AD】本記事の内容は記事掲載開始時点のものです　企画・制作　株式会社翔泳社

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/04/24 10:30 https://markezine.jp/article/detail/50343

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    社員7割が常時利用！Hakuhodo DY ONE流・AI活用　「一部しか使わない」壁をどう超えたか NEW
  2. 2
    【総広告費40億】きぬた歯科院長が「Xで他社の看板を添削」？つい伝えたくなった持論とは
  3. 3
    「どうせ使いこなせない」からの脱却。丸井がKARTEで築いたリピート顧客比率二桁増と自走文化
  4. 4
    マーケターは「オペレーター」を卒業せよ！ AIに評価される会社と、されない会社の分岐点 NEW
  5. 5
    「知られているが選ばれない」をどう打破する？本間ゴルフが過去の栄光を捨てて挑むブランド再定義
  6. 6
    メールを送るほどリストが傷つく？配信停止率3割減を叶えたユーソナーのBtoBメールマーケ戦略
  7. 7
    メーカーが人生の伴走者になるには？サントリーウエルネスが実践する、アプリ継続を生む温もりあるCX NEW
  8. 8
    AI時代に見直す「信頼購買」の価値　再定義されるインフルエンサーマーケティングと効率型手法 NEW
  9. 9
    マーケと営業で「温度感」を共有　1年で案件創出額5倍を実現した山洋電気のHubSpot活用術 NEW
  10. 10
    SNSを事業貢献につなげるには？エリエールに学ぶ、“売れる認知”とファンをつくるための戦略
  1. 1
    西友買収で関東進出！トライアルがリテールメディアで仕掛ける「売れる店作り」の全容【店舗売上42％増】
  2. 2
    トリドールCMO南雲克明氏がファミマへ。MD価値向上と新たな「感動創造」で挑む、コンビニ文化の進化
  3. 3
    ClaudeはなぜChatGPTを超えた？ 「社会的姿勢」が勝敗を分ける、AI企業の新しい競争軸
  4. 4
    消滅寸前3人だったマーケ組織を売上創造の要に。マクロミルの泥臭くも戦略的なBtoBマーケティング改革
  5. 5
    ヤマト運輸が「デジタルな対面」で挑む親近感の醸成、コンテンツ内製で実現する双方向コミュニケーション
  6. 6
    2年連続2桁伸長「SHISEIDO」のCRM戦略。F2転換に導く、LINEのパーソナライズ配信の極意
  7. 7
    アサヒビールはなぜ「お客様中心」をやり切れるのか？N=1を戦略に変える「消費者インサイト部」の進化
  8. 8
    EC売上3倍！G-SHOCKに学ぶ「コンテキスト×ファンダム」で態度変容を生むYouTube活用術
  9. 9
    NFTで伝統行事の「収益力」を向上！博報堂プロダクツが挑む、地方文化振興のDX戦略
  10. 10
    AI検索で「指名」されるための条件とは？ GEO対策（LLMO）に効く“営業リスト”の作り方