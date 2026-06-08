サントリー「こだわり酒場」公式ファンコミュニティ、オリジナルグッズデザイン投票を開催

イーライフは、立ち上げ時から運用を支援するサントリーの「こだわり酒場」ブランド公式ファンコミュニティ「こだわり酒場ファン倶楽部」において、会員投票で限定グッズを決める「オリジナルグッズデザイン投票」を開始した。

同企画は、今回で2年連続の実施となるもの。2025年には、居酒屋おつまみのオリジナルアイコンモチーフが躍る賑やかなブランケットが936票を集めて選ばれた。

商品乱立により差別化が困難なRTD市場において、同ブランドはLTV向上を見据え、商品購入の先にある「ファンとの直接的なつながり」を重視。2021年に「こだわり酒場ファン倶楽部」を開設した。現在、会員数3万8,000名超、累計投稿数1万5,000件を超える規模に成長。ブランドを強力に体験し続ける場となっているだけでなく、VOC収集の戦略拠点としても機能している。

さらに今季はアンバサダー19名を任命。より深いエンゲージメントの構築にも取り組んでいる。

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