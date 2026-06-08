×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Autumn

MarkeZine Day 2026 Autumn

MarkeZine Day 2026 Autumn

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

サントリー「こだわり酒場」公式ファンコミュニティ、オリジナルグッズデザイン投票を開催

　イーライフは、立ち上げ時から運用を支援するサントリーの「こだわり酒場」ブランド公式ファンコミュニティ「こだわり酒場ファン倶楽部」において、会員投票で限定グッズを決める「オリジナルグッズデザイン投票」を開始した。

　同企画は、今回で2年連続の実施となるもの。2025年には、居酒屋おつまみのオリジナルアイコンモチーフが躍る賑やかなブランケットが936票を集めて選ばれた。

　商品乱立により差別化が困難なRTD市場において、同ブランドはLTV向上を見据え、商品購入の先にある「ファンとの直接的なつながり」を重視。2021年に「こだわり酒場ファン倶楽部」を開設した。現在、会員数3万8,000名超、累計投稿数1万5,000件を超える規模に成長。ブランドを強力に体験し続ける場となっているだけでなく、VOC収集の戦略拠点としても機能している。

　さらに今季はアンバサダー19名を任命。より深いエンゲージメントの構築にも取り組んでいる。

【関連記事】
成果を出したコミュニティを表彰する「Commune Community Award 2025」が発表
住友生命、オンラインコミュニティ「Vitality部」をリニューアルオープン
すかいらーくホールディングスとクオン、バーミヤンの公式オンラインコミュニティを開設
Commune、コミュニティコマース機能の提供開始を発表　ユーザーエンゲージメント向上を支援
ZETA、「ZETA ENGAGEMENT」を提供　顧客のファン化とコミュニティの活性化を促進

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/06/08 15:00 https://markezine.jp/news/detail/50862

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    高広伯彦氏の連載がスタート｜私がBtoBマーケティングの「教科書」を書こうと思った理由
  2. 2
    「Too Good To Go」が創る新たな購買体験　フードロス削減と新規獲得を両立するブランド設計
  3. 3
    シニア女性のファッション・美容は“他人軸”から“自分軸”へ　値上げラッシュでも縮まない消費を読む NEW
  4. 4
    カルビー「白黒化」から考える循環型へのシフトと次世代パッケージ戦略【江端氏解説・後編】
  5. 5
    戦略を実行できる組織へ。強み軸で成長・成果を最大化させる「マーケティング・マネジメント」とは
  6. 6
    電通グループのAI戦略が構想から実装フェーズへ。新フレームワーク「PSDCA」とプロダクト群を発表
  7. 7
    3日間で2,000個販売、実店舗の売上にも波及。magpicに学ぶ、TikTok Shop成功法則
  8. 8
    カルビー「白黒ポテチ」ショック。資源制約時代の“ブランド体験”をどう再設計するか【江端氏解説・前編】
  9. 9
    内製化とは“マーケティングOS”の構築である。ヤマハ発動機が実現する、事業横断の持続的な広告運用体制
  10. 10
    「いかに売るか」でAI時代のコモディティ化は突破できない。生活者に選ばれ、新市場を創る新戦略と実践
  1. 1
    なぜ「アセドロン」は2年で300万枚売れたのか？ グンゼが構築した「未充足ニーズ」起点の新スキーム
  2. 2
    戦略系UGCマーケティングAGとしてやり切っていく――ウィングリットに聞いた「UGC戦略の設計思考」
  3. 3
    販売点数が昨対比大幅アップ！森永製菓「inゼリー」が実践した、データドリブンなOOH施策の全貌
  4. 4
    電通グループのAI戦略が構想から実装フェーズへ。新フレームワーク「PSDCA」とプロダクト群を発表
  5. 5
    22体のAIエージェントが同僚。ディレクター1人で運営するアパレルブランド「NAVYNAVY」を取材
  6. 6
    おもちゃからスポーツへ。世界累計4,000万個出荷「BEYBLADE X」リブランディングの要諦
  7. 7
    “ギルティ消費”のニーズをいかに見出したか？　サントリー「ＮＯＰＥ」誕生秘話
  8. 8
    戦略はなぜ実行されない？「失敗70％」をひっくり返すPwCコンサルティングの実践的な設計ノウハウ
  9. 9
    AI時代こそ「人の温度」が武器に。オンワード樫山『２３区』が新業態路面店で描く新たな顧客体験
  10. 10
    メーカーが人生の伴走者になるには？サントリーウエルネスが実践する、アプリ継続を生む温もりあるCX