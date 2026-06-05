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AI・レビュー時代、ブランドはどう選ばれるのか？アイスタイルと電通マクロミルインサイトが解説！

　アイスタイルと電通マクロミルインサイトは、2026年6月24日（水）25日（木）に、ウェビナー「AI・クチコミ・SNS……次世代のユーザーは何を信じて動くのか？」を共同開催。全国約1万名を対象とした大規模調査を基に、世代別・美容感度別のリアルな購買行動や、AI時代のマーケティング戦略のヒントを解説する。

画像のクリックで申し込みフォームに移動します
画像のクリックでウェビナーぺージに移動します

　AIチャットやレビュー要約機能が普及する中、生活者の「ブランドの探し方」は変容しつつある。同ウェビナーでは単なる「AIのトレンド情報」にとどまらず、「AIがクチコミやSNSとどう融合し、実際の購買に結びついているのか」という、ブランドのご担当者が今最も知るべき一歩踏み込んだ実態を解説。さらに@cosmeのクチコミやデータも掛け合わせ、「AI時代でも、選ばれるためやるべきこと」が紹介される。

　今、生活者がどのように「AI」を活用し参考にしているのか知りたい。施策のマンネリ・限界を感じている。新しいPRの切り口や、商品開発に関する情報を探している。という方におすすめのウェビナーだ。

【セミナー概要】
開催日時：2026年6月24日（水）15:00～16:00／6月25日（木）13:00～14:00
※25日は録画配信
申込締め切り：2026年6月23日（火）18:00
お申し込みはセミナーページから

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MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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2026/06/05 18:00 https://markezine.jp/news/detail/50866

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