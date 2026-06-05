AI・レビュー時代、ブランドはどう選ばれるのか？アイスタイルと電通マクロミルインサイトが解説！

アイスタイルと電通マクロミルインサイトは、2026年6月24日（水）25日（木）に、ウェビナー「AI・クチコミ・SNS……次世代のユーザーは何を信じて動くのか？」を共同開催。全国約1万名を対象とした大規模調査を基に、世代別・美容感度別のリアルな購買行動や、AI時代のマーケティング戦略のヒントを解説する。

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AIチャットやレビュー要約機能が普及する中、生活者の「ブランドの探し方」は変容しつつある。同ウェビナーでは単なる「AIのトレンド情報」にとどまらず、「AIがクチコミやSNSとどう融合し、実際の購買に結びついているのか」という、ブランドのご担当者が今最も知るべき一歩踏み込んだ実態を解説。さらに@cosmeのクチコミやデータも掛け合わせ、「AI時代でも、選ばれるためやるべきこと」が紹介される。

今、生活者がどのように「AI」を活用し参考にしているのか知りたい。施策のマンネリ・限界を感じている。新しいPRの切り口や、商品開発に関する情報を探している。という方におすすめのウェビナーだ。

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