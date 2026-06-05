Instagram、新サブスクリプションサービス「Instagram Plus」の提供を開始

Instagramは6月4日（米国時間）、同日より新たなサブスクリプション「Instagram Plus （インスタグラムプラス）」を世界各国で提供すると発表した。同サービスは、Instagramでの体験をより自分らしく楽しめるように設計されたもの。登録すると限定機能を特典として利用できる。特典は次の3カテゴリーに分けられる。

大切な人ともっと近く

ストーリーズを目立たせる：自分のストーリーズの優先度が上がり、友達に見つけてもらいやすくなる

スーパーハートを贈る：友達のストーリーズに対して、アニメーション付きのハートのリアクションを送信できる

共有範囲を複数作成する：自分のストーリーズを閲覧できるアカウントのリスト（共有範囲のリスト）を複数作成可能（通常は全体へのシェア、もしくは親しい友達リスト 1点のみ）

有効期限を延長する：自分のストーリーズが表示される期間を、通常の24時間から48時間に設定できる

プレビューとインサイトを確認

ストーリーズのプレビュー：他の利用者のストーリーズを閲覧する前に、プレビューを確認できる。なお、プレビュー確認は閲覧者リストに表示されない

再視聴に関するインサイト：自分のストーリーズが再視聴された回数を確認可能

閲覧者リストを検索：自分のストーリーズについて、閲覧者リストから特定のアカウントを検索できる

自分らしくカスタマイズ

アプリアイコン：Instagramやクリエイターがデザインしたアイコンの中から、好きなアプリアイコンを選べる

カスタム自己紹介フォント：プロフィールの自己紹介文のフォントをカスタマイズ可能

投稿のピン留め：最大6件の投稿をプロフィールにピン留めできる（通常は3件まで）

プロフィールに直接投稿：友達やフォロワーのフィードに表示されることなく、プロフィールまたはストーリーズのハイライトに直接投稿できる

今後数ヵ月にわたり、特典として利用できる機能が継続的に追加される予定。月額料金などの詳細はアプリ上で確認できる。なお、同サービスはオプションとして利用者に提供するもので、現在のInstagramは今後も変わらず無料で利用可能だ。

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