×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

Instagram、コンテンツの再投稿機能や「Instagramマップ」など新機能をローンチ

　Instagramは2025年8月6日（米国時間）、友達とより気軽につながるための新機能を複数発表した。これには、公開アカウントがシェアしたコンテンツの再投稿機能、「友達」タブの導入、そして「Instagramマップ」の日本および米国での正式リリースが含まれる。

お気に入りのコンテンツを再投稿

　新たに導入された再投稿機能では、公開アカウントがシェアしたリール動画やフィード投稿を、自身のフィードやプロフィールの専用タブに再投稿することが可能となる。

　再投稿したコンテンツは友達やフォロワーのフィードにも「おすすめ」として表示されるため、自分が興味を持つ投稿を周囲に共有しやすくなった。この機能を活用することで、フォロワー以外の利用者にも自分の投稿が閲覧される機会が広がる。クリエイターにとっては、新たなリーチ獲得のチャンスとなる。再投稿時には、アイコンのタップで短いテキストや絵文字などを添えることができる。

Instagramマップで友達とつながる

　また、「Instagramマップ」も正式に日本でリリースされた。この機能では、友達がどこで何をしているかなどの最新情報をマップ形式で確認できる。位置情報のシェアは初期設定でオフとなっており、利用者がオンにした場合のみ、自分が選んだ友達と直近のアクティビティ位置を共有できる。

　さらに、特定の場所では自動で共有を停止したり、特定アカウントへの非表示設定も可能だ。ペアレンタルコントロール機能にも対応し、保護者が子どもの位置情報シェア状況を管理できる機能も実装されている。マップ自体は、ダイレクトメッセージ受信箱の画面上部からアクセスできる。シェア設定に関わらず、友達やクリエイターが位置情報タグ付きで投稿したコンテンツの閲覧もできる。

友達が楽しんでいるリール動画をチェック

　さらに、リール動画をチェックするフィードには新たに「友達」タブが追加された。このタブでは、友達が「いいね！」やコメントした公開コンテンツ、また自分や友達が作成した投稿などが表示される。友達との距離を縮めやすい設計となっている。

　なお、リール動画の「友達」タブは、日本を含む全世界で利用可能となった。アクティビティの非公開設定や共有範囲の限定も設定画面から選択できる。

　これらの機能は、友人やクリエイターとの交流を促進することを目的としている。マーケターにとっては、再投稿による拡散やマップ機能を活用した新たな接点創出、ユーザー参加を高めるコンテンツ設計のヒントとなる。

【関連記事】
Instagram、自分と友達専用のフィードを作成できる機能「ブレンド」をローンチ
Instagram、ティーンアカウントに新たな保護機能／Facebook・Messengerにも拡大
電通デジタル、Instagramユーザーを興味関心で区分した「トライブ」基点で分析するサービスを開始
Meta、Instagramに「ティーンアカウント」を導入へ　10代利用者のアプリ体験を再構築
ファッションの情報源は10～30代がInstagram、40代以降は店舗が中心【LINEリサーチ】

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • Pocket
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/08/08 07:45 https://markezine.jp/article/detail/49673

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    ファンの声が企画になる、清水エスパルスの「巻き込み力」に学ぶファンマーケティング NEW
  2. 2
    最近話題の「LLMO」とは？AI検索が台頭する中で、やるべき施策を解説 NEW
  3. 3
    Googleが描く検索と広告の未来──広告部門VPが語る、AIによる進化とマーケティングへの示唆 NEW
  4. 4
    打ち手の精度は“顧客理解の深さ”で決まる。行動×心理データから導く、実践的「顧客理解フレーム」とは
  5. 5
    群雄割拠の縦型動画時代、若年層に響くコンテンツを作るには？サイバーエージェントの専門チームに聞く勘所
  6. 6
    アパレル大手ワールドのMA刷新　属人化を脱し、“現場で動く”CX戦略とは
  7. 7
    1ヵ月の予約枠が10分で埋まる？！コーセーの最新技術に学ぶ「消費者が本当に求めているレコメンドの形」 NEW
  8. 8
    花王ヘアケアのブランドポートフォリオが完成　若年層ターゲットの第3弾新ブランド「MEMEME」を発表
  9. 9
    1年でCVR約3倍、ROASは10倍に！ディーエイチシーはLINE戦略をどう改革したのか
  10. 10
    ポストCookie、生成AI検索──変化の渦中、企業が目指すべき戦略は【ZETA山崎氏×IM簗島氏】
  1. 1
    アパレル大手ワールドのMA刷新　属人化を脱し、“現場で動く”CX戦略とは
  2. 2
    日やけ止め市場4年連続売り上げNo.1達成を支える、花王「ビオレUV」のマーケティングスキームとは？
  3. 3
    なぜあの広告はZ世代に刺さったのか？ 事例で読み解く、3つの広告カテゴリーと10要素
  4. 4
    2025年上半期に話題になったOOH15選！隠れた仕掛けから応援広告まで最新トレンドを解説
  5. 5
    ペルソナの作り話はバレる！本気の好きをカタチにするアサヒビールの新組織「新顧客創造研究所」に迫る
  6. 6
    セブン銀行の全社データ活用が進む理由とは？DMOがもたらした成果
  7. 7
    話題化と購買に寄与！花王「THE ANSWER」の大ヒットを支えたヤフーとLINE活用とは？
  8. 8
    マーケティング以外でマーケティングを進化させる方法｜利便性・操作性だけじゃない「UXデザイン」の基本
  9. 9
    LINEヤフーも驚く「仕組み化と再現性」AI活用で予算規模を問わず成果を出すサイバーエースの広告運用
  10. 10
    マーケティング×PRで確度の高い認知を！指名検索数を向上させる「検索創出型マーケティング」とは