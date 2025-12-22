×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
業界キーパーソンと探る 注目キーワード大研究（AD）

サイト訪問者の99%を逃す“機会損失”に終止符を。CVR1%の壁を壊す「対話するWebサイト」の力

　多くのBtoB企業がWebサイトからのリード獲得に注力する一方、そのコンバージョン率（CVR）は平均1％未満と言われることが多く、実に99％の訪問者を逃しているのが実情だ。この「当たり前」とされてきた現実は、マツリカが提唱する新概念「AIドリブン・グロース」によって解消できるという。その概念を具現化するマーケティング・営業AIエージェント「Mazrica Engage（マツリカエンゲージ）」は、導入企業のウェブサイトで「CVR1.8倍」などの成果をあげている。本記事では、長年BtoBセールステック事業を牽引し、米国の最新BtoBマーケティングにも精通する事業責任者の中谷真史氏に、CVR1％の壁を壊す「AIドリブン・グロース」の全貌と、いかにしてWebサイトからの「見込み顧客を2倍にする」のかを、具体的な事例を交えて伺う。

AIエージェントが目指す「バイヤーイネーブルメント」

MarkeZine編集部（以下、MZ）：まずは、中谷さんの現在の事業ミッションを教えてください。

中谷：マツリカではカスタマーサクセス統括やセールス＆マーケ統括、事業開発を経て社内起業を2度経験しました。1度目は“日本初のデジタルセールスルーム”である「Mazrica DSR」の立ち上げです。そして2度目が、マーケティング・営業AIエージェント「Mazrica Engage（マツリカエンゲージ）」のリリースです。私はプロダクトオーナーとして、ビジョンや機能の定義、そして事業全体の統括をミッションにしています。

株式会社マツリカ　BizDev　中谷 真史氏
株式会社マツリカ　BizDev　中谷 真史氏

MZ：「Mazrica Engage（マツリカエンゲージ）」開発の背景には、どのような課題感や想いがあったのでしょうか？

中谷：前提にある最大のテーマは「バイヤーイネーブルメント」の実現です。売り手と買い手の間に情報格差がある時、売り手が優位だと不適切な押し売りや誤情報が増え、逆に買い手が過剰に優位だと過剰要求やカスタマーハラスメントが起きてしまいます。

　そうではなく、両者のパワーバランスを取って情報格差を整え、買い手が主体的になって適切な検討推進・購買決定ができるような環境を作ることが大切です。その観点で見ると、日本のBtoB企業のWebサイトは大きな課題があると考えていたのです。

なぜ日本のBtoBサイトは「99％の機会損失」が起きているのか？

MZ：具体的には、どのような課題でしょうか？

中谷：日本のBtoB企業のWebサイトは、問い合わせなどに結びつくCVRは平均約1％未満と言われることが多いです。米国だとCVRはその2倍以上とされるデータもあり、明らかに日本のBtoBサイトは低い傾向があるのです。

　CVRが低い背景には、日本的な「人に価値を持たせる」営業観があると考えられます。直接人が会って信頼を築くことが価値だという思想が強く、人に会ってもうらために、Web上の情報開示は控えめにしてしまっているケースが多くあります。すると、その企業やサービスを知ったばかりの人や、少し興味がある程度の来訪者は、情報が少ないため関心も高まらず、わざわざ問い合わせせずに離脱してしまいます。これではナーチャリングが機能しづらく、ハウスリストからの再CVも伸びません。つまり、「情報を出さない」という姿勢が、CVR低迷の構造を生んでいるのでしょう。

　また、CVRが低い背景のもう一つに、Webサイトの技術や法規制上の限界があります。現在のWebサイトでは、サイト訪問者一人ひとりに対して、本当の意味で情報を出し分けるというパーソナライズされた体験を作ることは不可能です。どんな訪問者が来ても、一律で同じ情報を出し、訪問者に読み解いてもらうという、いわばWeb上に置かれた「ただの看板」になってしまっています。個々の関心に即した「最適な体験」を提供できないこの状態が、結果としてCVRの向上を阻む大きな壁となっているのです。

次のページ
「AIドリブン・グロース」の全貌：顧客接点にもたらす変革

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
業界キーパーソンと探る 注目キーワード大研究連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

岩崎 史絵（イワサキ シエ）

リックテレコム、アットマーク・アイティ（現ITmedia）の編集記者を経てフリーに。最近はマーケティング分野の取材・執筆のほか、一般企業のオウンドメディア企画・編集やPR／広報支援なども行っている。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

提供：株式会社マツリカ

【AD】本記事の内容は記事掲載開始時点のものです　企画・制作　株式会社翔泳社

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/12/22 10:00 https://markezine.jp/article/detail/50175

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    花王ヘアケア事業が取り組む「PGC×UCG最適化」の裏側、成長加速の要因は「UGC活用」にあり
  2. 2
    KDDIが実践する、統合コミュニケーションの全貌　データ、AI、組織など5領域で実現する全体最適化
  3. 3
    「全員プランナー化」が現実に。AIとの“忖度なき壁打ち”で、プラニングの解像度が劇的向上
  4. 4
    TikTok、2026年のビジョン。注力する領域はブランディング／コマース／リード獲得／アプリ広告
  5. 5
    「CPA至上主義」が売上を停滞させる？ リテールマーケティング転換期に見るべき「新・必勝KPI」とは
  6. 6
    なぜ、ハウス食品は“ルウの混ぜ合わせ提案”をしたのか？顧客体験から価値を再設計した挑戦
  7. 7
    マーケターはいても「価値創造人材」は少ない？元資生堂・北原氏がたどり着いた「最高のチーム」の作り方
  8. 8
    5年で売上20倍「ARAS」のMeta広告戦略　獲得広告の“伸び悩み”を打ち破った2つの方針とは？
  9. 9
    大回遊時代の購買潮流を捉え、新しい顧客接点の攻略に導く「偶発購買×トライブ」マーケティングとは？
  10. 10
    支出人数は減少？「推し活」盛況の背景で起きている市場の変化～コンテンツとの新たな“出会い”がカギに
  1. 1
    マーケターはいても「価値創造人材」は少ない？元資生堂・北原氏がたどり着いた「最高のチーム」の作り方
  2. 2
    みずほ銀行が会員サービス刷新で口座開設120％増！“国内銀行初”のポイント戦略はいかにして実現したか
  3. 3
    花王ヘアケア事業が取り組む「PGC×UCG最適化」の裏側、成長加速の要因は「UGC活用」にあり
  4. 4
    Z世代とY世代、時代の変化を比較　「合理的すぎる若者像」と体験・効率・安心重視の消費行動を紐解く
  5. 5
    サントリーの新ギフトサービス「ノンデネ」体験設計の裏側　共感高める「マイルドCRM」とデータ活用とは
  6. 6
    稼働転換率326%増！タイミーの潜在ワーカーを動かしたYahoo!広告「動的ディスプレイ広告」の真価
  7. 7
    資生堂「クレ・ド・ポー ボーテ」グローバルECサイト構築の道のり──ブランドらしさと実運用の両立
  8. 8
    売上計画比2倍の花王「THE ANSWER」が戦略の実行プロセスを公開　鍵は感情ニーズ×スクラム組織
  9. 9
    EC売上10倍のパルと、7,000人の個を解き放つ資生堂。AIQと語る「売れるSNS接客」の体制作り
  10. 10
    なぜDECORTÉは過去最高売上を記録？ EC×OMO戦略の成功要因と体験設計フロー