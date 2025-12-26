×
SCARZ×カゴメ・フィリップスの事例に見る、「eスポーツ」の熱狂をマーケに活かす3つの壁と攻略法

　両国国技館や幕張メッセを満員にするほどの熱狂を生むeスポーツ市場。その熱狂を前に、自社のビジネスにどう活かせばいいのか思案するマーケターは少なくない。「MarkeZine Day 2025 Autumn」では、J.フロント リテイリンググループのeスポーツチーム「SCARZ」と大丸松坂屋百貨店のマーケティングを兼任する島袋孝一氏が登壇。eスポーツをマーケティングに活用する上での「3つの壁」の攻略法と、従来のスポンサーシップにとどまらないアクティベーション手法を、カゴメ、フィリップスの事例をもとに解説した。

推し活化するeスポーツ、Z世代・女性層が支える熱狂

　「この熱狂、すごくないですか？」

　 そう語るのは、J.フロント リテイリンググループの大丸松坂屋百貨店と、eスポーツチームを運営する「XENOZ（SCARZ）」のマーケティングを兼任する島袋孝一氏だ。大丸・松坂屋やPARCO（パルコ）を擁するJ.フロント リテイリンググループは、2022年にeスポーツチーム「SCARZ」を運営するXENOZを子会社化し、eスポーツ市場に参入している。

画像を説明するテキストなくても可
株式会社大丸松坂屋百貨店　デジタル戦略推進室 スタッフ／株式会社XENOZ　マーケティング部 部長　島袋孝一氏

　島袋氏が投影しているのは、SCARZとそのファンが交流する有料イベントの様子。そこには、SCARZのメンバーと、自分の「推し」を応援しに来た女性たちの姿が映し出されている。客層のほとんどが女性であることから、このイベントには、コスメブランドのPAUL＆JOEなどが協賛しているという。

画像を説明するテキストなくても可
ゲーム『第五人格（IdentityV）』部門のSCARZメンバーなどと会えるイベントの様子

eスポーツとは？ファン数、ビジネスモデルは？

　eスポーツとは、「エレクトロニック・スポーツ（Electronic Sports）」の略で、コンピューターゲームやビデオゲームを競技としてプレイすることを指す。プロ選手やチームが大会に参加し、賞金や名誉をかけて競い合うのが特徴だ。加えて、「トレーニングが必要」「フィジカルな要素が含まれる」「観戦文化が発展している」といった特徴もある。

　eスポーツ市場は、その界隈だけに留まらず世界的な成長を続けている。世界のスポーツ別競技人口を見ると、eスポーツは約1億人とされており、これはテニスと同等で、ゴルフの6,500万人や野球の3,500万人を上回る規模だ。

　世界的な人気を誇るゲームタイトル『League of Legends』が、2019年にフランスで開催した世界大会決勝の最高同時接続数は4,400万人、平均視聴者数は2,180万人だったという。

　世界市場を追随する形で、日本国内市場も盛り上がりを見せている。2022年6月にさいたまスーパーアリーナで開催された『VALORANT Champions Tour』は、有料チケット制で2日間に2万6,000人超を動員し、ライブ放送の最大同時接続数は50万人に達した。

画像を説明するテキストなくても可
※クリックすると拡大します

　ファン数も、右肩上がりだ。2022年の日本eスポーツファン数は約776万人と推定されている。オンライン視聴の定着により増えたファン層は2023年以降も堅調に伸びていくと見られ、2025年には1,000万人を超えると予測されている（出典：日本eスポーツ白書2023／角川アスキー総合研究所）。

　「eスポーツのエコシステム自体は、メディアビジネスと同じ『2-sided-platform（ツーサイドプラットフォーム）』ビジネスとなっている」と島袋氏。

　「オーディエンスであるファンとの接点を作ることで、直接領域から波及領域へと市場が広がっていきます。そのため、直接領域においては、プロのeスポーツチームが多くの事業者との接点を持っているのです」（島袋氏）

画像を説明するテキストなくても可
eスポーツ業界のビジネスモデル
※クリックすると拡大します

この記事の著者

竹上 久恵（編集部）（タケガミ ヒサエ）

早稲田大学文化構想学部を卒業後、シニア女性向けに出版・通信販売を行う事業会社に入社。雑誌とWebコンテンツの企画と編集を経験。2024年翔泳社に入社し、MarkeZine編集部に所属。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

MarkeZine（マーケジン）
2025/12/26 08:00 https://markezine.jp/article/detail/49796

