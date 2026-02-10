認知施策は、なぜ「正しく評価できない」のか？MMMで可視化する“真”の貢献度【参加無料】

3月開催！「MarkeZine Day」セッション情報
半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2026 Spring」が、3月3日（火）、4日（水）に開催。場所は、東京駅直結の商業施設KITTE 4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。
本記事では、広告運用の最適化や投資判断に悩むマーケター必見の注目セッションをご紹介します。
認知施策の「真の貢献度」を可視化する。イルグルム執行役員の廣氏が登壇
3月4日（水）14:35～15:05に行われるセッション「認知施策は、なぜ「正しく評価できない」のか？CPA評価の限界と、MMMで可視化する「真の貢献度」」には、株式会社イルグルム 執行役員の廣遥馬氏が登壇します。
「認知施策が売上にどう貢献したか説明できない」「CPA重視で予算が削られてしまう」といった課題に対し、マーケティング・ミックス・モデリング（MMM）を用いた新しい評価軸を提示。200社以上の支援実績を持つ廣氏が、実務で機能させるためのデータ設計のポイントを徹底解説します。投資判断に使える評価をいかに構築するかを模索するマーケター必聴の内容です。
参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。
同日のおすすめ注目セッション
3月4日（水）12:45～13:25『TikTokだからこその「活用方法」「マーケティング効果」とは？ 日本テレビ、Qoo10が語る活用のポイント』
3月4日（水）15:20～15:50『きぬた歯科院長に聞く！2026年版・良い広告／悪い広告 数十億円の身銭を切ってわかった中小零細企業の実録』
他にもセッション多数！ そのほかのセッションは「タイムテーブル」をチェック！
MarkeZine Day 2026 Spring 開催概要
・日時：2026年3月3日（火）10:00～19:00（9:30受付開始/18:45最終受付）
2026年3月4日（水）10:00～18:15（9:30受付開始/18:00最終受付）
懇親会※参加無料・抽選 18:30～20:00予定
・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）
〒100-7004 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階
・参加費：無料（事前登録制）
・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部