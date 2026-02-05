AI・リテールメディアの最前線を網羅！「MarkeZine Day」注目セッション7選【参加無料】

カバヤ食品・アンファー「スカルプD」が語る、リテールメディア活用の現在地
3月3日（火）10:00～10:40に実施するセッション『カバヤ食品・アンファー「スカルプD」が語る、リテールメディア活用の現在地』では、カバヤ食品のトレードマーケティング本部 リテールメディア部 部長の竹見 憲一氏と、メンズシャンプー市場で16年連続売上No.1の「スカルプD」ブランドマネージャー吉川 竜司氏が登壇。リテールメディアをどう捉え、社内や小売側とどう向き合っているのか。実際の活用事例や失敗談を交えながら、メーカー視点でのリアルな実情と語ります。
このセッションで学べるポイント
- メーカーが実践している具体的なリテールメディアの活用事例とその成果
- 現場が直面するリテールメディア活用における課題への向き合い方と解決のヒント
NRF2026で見えたリテールメディアのあり方
3月3日（火）10:55～11:35に実施するセッション『カタリナ流リテールメディア実践：NRF2026で見えたリテールメディアのあり方「オンラインから店舗への回帰」』では、世界最大のリテールカンファレンス「NRF 2026」に現地参加した最新レポートをお届けします。単なる販促で終わらせない、ブランド価値向上と売上最大化の実践を、NRFの潮流と最新の国内実践事例から紐解きます。
トライアル流メーカー共創の裏側
3月3日（火）12:45～13:25に実施するセッション『データ活用で「売れる店」をどう作るか？トライアル流メーカー共創の裏側』では、都内で急拡大する都市型小型店「TRIAL GO」や、西友との融合店「トライアル西友」など、同社独自のIoT（セルフレジ機能付き買物カート等）やAI技術を導入した取り組みを紹介。リアル店舗のデータをいかに収集・分析し、売上の向上やリテールメディアとしての価値創出につなげているのかを紐解きます。
このセッションで学べるポイント
- IoTやリテールメディアを実装した「次世代型店舗」におけるデータ活用の取り組み
- メーカーが、小売りとともに売上を作るための実践的なアプローチ
- 2026年1月に発表されたスギHDとの協業など
AI×大規模生活者行動データで進化するマーケティングリサーチ
3月3日（火）14:35～15:05に実施するセッション『AI×大規模生活者行動データで進化するマーケティングリサーチ〜LINEヤフーのAI活用事例〜』では、AIと大規模生活者行動データを活用したLINEヤフーにおけるマーケティングリサーチの実践事例を通じて、これからのマーケティングリサーチの可能性についてご紹介します。
このセッションで学べるポイント
- LINEヤフーでのAIx大規模データを使った分析手法の事例
- AIをフルで活用するために必要な考え方や、AIのための分析環境について
- 自社データがなくとも、DS.INSIGHTを活用して今すぐに始められるAIベースの消費者理解の手法
「データ活用が進まない」意思決定を止めている“見えない壁”の正体と処方箋
3月3日（火）15:20～15:50に実施するセッション『データ活用が進まない - 意思決定を止めている“見えない壁”の正体と処方箋』では、多くの企業で共通して起きているデータ活用の進まない背景をひも解きながら、データを整え、分析し、次の施策に活かしていくためのヒントについてデモを交えながら紹介します。
このセッションで学べるポイント
- マーケターのデータ活用における3つの壁
- データ活用を実践するための必要な仕組みや構造は何か
- データ活用のためのマーケティングユースケース
【アワード受賞】AIエージェントで教育コストを劇的削減。40ブランドを支えるTSI流・人材育成術
3月3日（火）16:05～16:35に実施する『データハンドリング未経験者がダッシュボードを自作するまでに成長！TSIがAIエージェントで実現した「データ活用人材」のスピーディーな内製化【アワード受賞企画】』では、「NATURAL BEAUTY BASIC」「NANO universe」など40以上のブランドを展開するTSIホールディングスが、SQL未経験だった社員が店舗とECの購入・在庫数のダッシュボードを一から開発するといった成果を実現している教育プロセスと、AIエージェントの活用実態を解説。スピーディーにデータ活用人材育成を実現したTSIの取り組みの裏側、具体的な施策を語ります。
このセッションで学べるポイント
- AIエージェントによるスキル底上げの仕組みとプロセス
- データ活用人材の育成をAIエージェントで行うメリット
AIに翻弄されずに輝くには？これからのマーケターに必要なマインドとスキルセット
3月3日（火）18:20～19:00に実施するセッション『AIに翻弄されずに輝くには？これからのマーケターに必要なマインドとスキルセット』では、メルカリにて生成AI×組織開発を担当されるハヤカワ五味氏と、先進テクノロジーを活かした事業・プロダクトの戦略アドバイザーを務める梶谷建人氏が登壇。これからのマーケターに必要なマインドとスキルセットを語り合います。
このセッションで学べるポイント
- 「効率化」の先にある「付加価値」の作り方
- AIで変化する「マーケティングの4P」の戦い方にマーケターはどう適応するか
他にもセッション多数！ タイムテーブルをチェック！
MarkeZine Day 2026 Spring開催概要
・日時：2026年3月3日（火）10:00～19:00予定
3月4日（水）10:00～18:15予定（※両日ともに9:30受付開始）
懇親会※参加無料・抽選 18:30～20:00予定
・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）
〒100-7004 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階
・参加費：無料・事前予約制