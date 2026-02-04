×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

Pinterest、APACエンタープライズセールス責任者にダミアン・キム氏が就任

　ピンタレスト・ジャパンは、Pinterestのアジア太平洋地域（APAC）エンタープライズセールス担当バイスプレジデントにダミアン・キム氏が就任すると発表した。キム氏は2月末に入社し、インターナショナルエンタープライズセールス担当バイスプレジデント、セシル・ヴァン・スティーンベルジュ氏のもとで職務を担う。

画像を説明するテキストなくても可
ダミアン・キム氏

　Pinterestはグローバルで事業を拡大しており、北米以外の地域における月間アクティブユーザー数は前年同期比16％増、売上は66％増加している。同社ユーザーの8割以上が北米外に存在し、特にアジア太平洋地域は広告主やコマース領域のパートナーとの連携が深まっている市場だ。

　今回の人事は、APAC地域のリーダーシップ体制強化を図るもの。キム氏はこれまで、デジタル、メディア、テクノロジー分野の営業経験を約20年持ち、直近ではMetaのAPACマネージングディレクター兼プロダクト責任者としてプロダクト開発と事業拡大を主導。それ以前もMicrosoftでSurface事業やOEMパートナーシップを統括してきた。今後、日本では花王やパナソニック、オーストラリアではKiaやFlight Centreなど大手広告主やパートナーとの戦略的関係拡大、新たなビジネス機会の創出に注力していく。

　Pinterestのセシル・ヴァン・スティーンベルジュ氏は「APACは多様なユーザー層と充実した広告エコシステムを持つ重要市場」とし、キム氏の経験に期待を寄せている。キム氏は「Pinterestの持つ独自の体験と広告戦略を地域内で推進していく」とコメントしている。

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/02/04 10:30 https://markezine.jp/article/detail/48232

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    アプリの熱心なユーザー増やすには？UnityとAppsFlyerに聞く正しいデータと配信先の見極め
  2. 2
    サントリーが挑む“攻め”のブランドセーフティ　質と量を両立する「AaaS with DV」の威力 NEW
  3. 3
    「想起される存在」になるために。NECが60年の伝統を「再定義」し挑む、顧客との「共創」コミュニティ NEW
  4. 4
    なぜ、広告予算が同じでもシェアを奪われ続けたのか？──リクルート時代の敗北と逆転に学ぶ「課題設定力」
  5. 5
    花王「THE ANSWER」が初動から売上好調だった理由、待望感を醸成するUGCのティザー戦略とは？
  6. 6
    ウォルマート、Zaraが示す「検索」の終焉。AI時代の勝ち筋「会話型マーケティング」導入の4ステップ NEW
  7. 7
    なぜ、エバラ食品「プチッと」シリーズは売上が伸び続けるのか？鍵は“汎用性”と戦略パートナーにあり
  8. 8
    『AIでゼロからデザイン』2月4日まで全文無料公開　バナーもサムネも高品質に生成できるプロンプト解説
  9. 9
    購買データの量に頼らないCRMへ。ハウス食品グループが挑む、生活者の“ゆるい好意”の創出と関係構築
  10. 10
    CX向上に必要なのは決済の物理的制約からの解放　小売の現場を強くする支払い体験の作り方 NEW
  1. 1
    【業界人間ベム】2026年・広告マーケティング業界7つの予測
  2. 2
    サントリーの新ギフトサービス「ノンデネ」体験設計の裏側　共感高める「マイルドCRM」とデータ活用とは
  3. 3
    なぜ花王「melt」は発売から2年経ってもSNSで話題になるのか？ヒットを支えるUGC戦略を公開！
  4. 4
    なぜ、ハウス食品は“ルウの混ぜ合わせ提案”をしたのか？顧客体験から価値を再設計した挑戦
  5. 5
    LINEミニアプリ利用者数1位！「ジョージア」に学ぶ顧客とつながるパーソナライズドコミュニケーション
  6. 6
    小売×メーカー×広告会社で築く協調領域、トライアルの目指す「ファン共創基盤」としてのリテールメディア
  7. 7
    「大手メーカーで私の望む家はつくれない」その思い込みを覆す、積水ハウスの“リアルな”発信戦略
  8. 8
    Meta提唱「クリエイティブは新たなターゲティング手法」制作費ゼロ・成果報酬で実現する多様化の仕組み
  9. 9
    Jリーグのファンはどこで「熱狂」に変わるのか？ 1万人調査×定性分析で解明する「没入の法則」
  10. 10
    潜在層アプローチが困難な転職市場で、「doda」がリタゲより効率的に新規会員を獲得している方法とは？