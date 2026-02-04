AI×大規模生活者行動データでマーケティングリサーチが進化！LINEヤフーのAI活用事例【無料】

3月開催！「MarkeZine Day」セッション情報

半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2026 Spring」が、3月3日（火）、4日（水）に開催！ 場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

本記事では、編集部一押しのセッションをいくつかご紹介します。

LINEヤフーにおけるマーケティングリサーチの実践事例

様々な領域でのAI活用が進み、いまやAIは特別なものではなくなりました。一方で、その多くは既存業務の効率化にとどまっており、消費者理解や市場理解のあり方そのものを変える活用は、まだ十分に進んでいないのではないでしょうか。そんな中、LINEヤフーでデータソリューションのプロダクトリードを担う田村氏は「AIと生活者の大規模行動データを組み合わせることで、人間だけでは捉えきれなかった兆しや文脈を可視化し、AIだからこそ得られる新たなインサイトを導き出すことが可能になる」と説明します。

3月3日（火）14:35～15:05に行われるセッション「AI×大規模生活者行動データで進化するマーケティングリサーチ〜LINEヤフーのAI活用事例〜」では、AIと大規模生活者行動データを活用したLINEヤフーにおけるマーケティングリサーチの実践事例を通じて、これからのマーケティングリサーチの可能性についてご紹介します。

このセッションで学べること LINEヤフーでのAIx大規模データを使った分析手法の事例

AIをフルで活用するために必要な考え方や、AIのための分析環境について

自社データがなくとも、DS.INSIGHTを活用して今すぐに始められるAIベースの消費者理解の手法

MarkeZine Day 2026 Spring開催概要

・日時：2026年3月3日（火）10:00～19:00（9:30受付開始/18:45最終受付）

2026年3月4日（水）10:00～18:15（9:30受付開始/18:00最終受付）

懇親会※参加無料・抽選 18:30～20:00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）

〒100-7004 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

