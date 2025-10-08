マーケター向けイベント情報まとめ【2025年10月後半】

マーケター向けのイベント情報（カンファレンス、セミナー、勉強会など）をまとめています。ぜひ、日々の情報収集の参考にしてください。
※自社のイベント情報を掲載希望の方は、アンケートフォームよりお送りください。
10月9日（木）
ECzine Day 2025 October
日時：10月9日（木）10:00～18:10
場所：ブイキューブ PLATINUM STUDIO D-Studio＋オンライン（ライブ配信）
〒108-0072 東京都港区白金1-17-3 NBFプラチナタワー16階
都営三田線、東京メトロ南北線 白金高輪駅 4番出口 徒歩5分
主催：株式会社翔泳社 ECzine編集部
イベントサイト：https://event.shoeisha.jp/eczday/20251009
10月23日（木）
SalesZine & Beyond 2025
日時：10月23日（木）12:30～17:45（12:00受付開始／17:30最終受付）
懇親会 ※参加無料・抽選 18:15～19:15
場所：神田明神ホール〒101-0021
東京都千代田区外神田2-16-2 神田明神文化交流館2F
JR 中央線・総武線[御茶ノ水]駅徒歩5分
JR 京浜東北線・山手線[秋葉原]駅徒歩7分
東京メトロ丸ノ内線[御茶ノ水]駅徒歩5分
東京メトロ千代田線[新御茶ノ水]駅徒歩5分
東京メトロ銀座線[末広町]駅徒歩5分
東京メトロ日比谷線[秋葉原]駅徒歩7分
主催：株式会社翔泳社 SalesZine編集部
イベントサイト：https://event.shoeisha.jp/slzday/20251023
10月22日（水）～24日（金）
ad:tech tokyo 2025
日時：10月22日（水）～24日（金）
※22日はWorkshopのみの開催、展示会場、各種セッションは23日から
場所：東京ミッドタウン＆ザ・リッツ・カールトン東京 および後日アーカイブ配信
主催：コムエクスポジアム・ジャパン株式会社
イベントサイト：https://adtech-tokyo.com/ja/
11/11（火）開催！リテール領域特化のMarkeZine Day
MarkeZine Day 2025 Retail
日時：2025年11月11日（火）10:00～18:25（9:30受付開始／18:10最終受付）
懇親会※参加無料・抽選 18:40～20:00予定
場所：御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター
東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ2F
主催：株式会翔泳社 MarkeZine編集部
イベントサイト：https://event.shoeisha.jp/mzday