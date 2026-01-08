×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

ONE COMPATH、「Shufoo!AI」本格提供を開始　販促業務をAIで支援

　TOPPANグループのONE COMPATH（ワン・コンパス）は2026年1月7日、次世代販促支援AIツール「Shufoo!AI（シュフーエーアイ）」の本格提供を開始した。2025年10月に提供していたβ版から大幅な機能追加とアップデートを行い、小売・メーカー向けに有償で提供を開始する。

画像を説明するテキストなくても可

　「Shufoo!AI」は、電子チラシサービス「Shufoo!」に蓄積された日本全国365日のチラシデータおよび1,100万人規模の購買行動データを基盤としており、データドリブンな販促活動をサポートする。

　新たに追加された機能には、販促施策に関する疑問を解決するAIチャットボット、キーワードやテーマから過去のチラシ画像を検索できる機能、公開前チラシをアップロードして5段階で評価する機能などがある。これにより、企画立案から制作、効果検証まで、経験則に頼らない業務遂行が可能となる。

画像を説明するテキストなくても可
AIチャットボット機能で、販促の疑問を気軽に解決

　AIチャットボット機能は、昨年と今年の販促実績比較や商品構成検討など、複雑な分析要求にも対応する。テーマ検索機能では、市場全体と自社の過去施策を視覚的に把握し、効果測定データから販促テーマ選定が行える。また、チラシ分析機能では市場価格調査を効率化し、配信前に価格競争力を評価・調整できる。

画像を説明するテキストなくても可
公開前のチラシ評価を実施、効果的なチラシへチューニングが可能に

　同サービスを活用することで、限られた人員でも企画立案や分析業務の効率化が図れる。今後もONE COMPATHは、対応する業態や商品カテゴリを拡大し、流通小売・メーカーの販促活動における業務効率化と効果最大化を支援するとしている。

【関連記事】
ONE COMPATH、リテール向け6サービスを「Shufoo!ブランド」に統合
ONE COMPATH、「Shufoo!レシートキャンペーン」提供　新規顧客獲得と購買分析を支援
電子チラシサービス「Shufoo!」、来店や集客の傾向分析を行える「ビジットトラッキング」を提供開始
情報提供を通じ買い物の課題解決へ　ONE COMPATHが新メディア「Shufoo!プラス」を公開
電子チラシサービスShufoo!、「動画チラシ」の提供を開始

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/01/08 10:00 https://markezine.jp/article/detail/50304

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    【業界人間ベム】2026年・広告マーケティング業界7つの予測
  2. 2
    なぜ、ハウス食品は“ルウの混ぜ合わせ提案”をしたのか？顧客体験から価値を再設計した挑戦
  3. 3
    LINEミニアプリ利用者数1位！「ジョージア」に学ぶ顧客とつながるパーソナライズドコミュニケーション
  4. 4
    【田岡凌】2026年、AI時代のマーケティング5つの重要テーマ予測 NEW
  5. 5
    サム・アルトマンの構想とGAFAMの終焉、そして高市首相への政策提言「ハイブリッド不沈空母」
  6. 6
    サジェストはブランド価値を守る羅針盤、アークH.Dに聞く風評対策の倫理と技術
  7. 7
    異例の協業はオウンドメディアから始まった。富士通とイシダテックが語る「仲間を増やす」企業発信の秘訣
  8. 8
    ハンドメイドマーケット「minne byGMOペパボ」顧客満足度と収益を両立するリテールメディア戦略 NEW
  9. 9
    AIと共に起こすクリエイティブ革命。「大量制作×効果予測」の実現と問われる「法と倫理」の矜持
  10. 10
    広告を“邪魔者”から“体験”へ。サッポロビール×DAZNが拓く「Fandomマーケティング」の新境地
  1. 1
    データ活用のその先へ――電通クロスブレイン新社長小野洸一氏が語る、事業創造を見据えた伴走支援の進化
  2. 2
    【業界人間ベム】2026年・広告マーケティング業界7つの予測
  3. 3
    マーケターはいても「価値創造人材」は少ない？元資生堂・北原氏がたどり着いた「最高のチーム」の作り方
  4. 4
    みずほ銀行が会員サービス刷新で口座開設120％増！“国内銀行初”のポイント戦略はいかにして実現したか
  5. 5
    花王ヘアケア事業が取り組む「PGC×UCG最適化」の裏側、成長加速の要因は「UGC活用」にあり
  6. 6
    Z世代とY世代、時代の変化を比較　「合理的すぎる若者像」と体験・効率・安心重視の消費行動を紐解く
  7. 7
    イオンリテールはいかにして1,400万人のアプリ会員と1to1コミュニケーションを実現しているのか？
  8. 8
    サントリーの新ギフトサービス「ノンデネ」体験設計の裏側　共感高める「マイルドCRM」とデータ活用とは
  9. 9
    EC売上10倍のパルと、7,000人の個を解き放つ資生堂。AIQと語る「売れるSNS接客」の体制作り
  10. 10
    デジタル変革の現場から：若手が切り拓く横浜銀行の未来