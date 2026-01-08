ONE COMPATH、「Shufoo!AI」本格提供を開始　販促業務をAIで支援

TOPPANグループのONE COMPATH（ワン・コンパス）は2026年1月7日、次世代販促支援AIツール「Shufoo!AI（シュフーエーアイ）」の本格提供を開始した。2025年10月に提供していたβ版から大幅な機能追加とアップデートを行い、小売・メーカー向けに有償で提供を開始する。

「Shufoo!AI」は、電子チラシサービス「Shufoo!」に蓄積された日本全国365日のチラシデータおよび1,100万人規模の購買行動データを基盤としており、データドリブンな販促活動をサポートする。

新たに追加された機能には、販促施策に関する疑問を解決するAIチャットボット、キーワードやテーマから過去のチラシ画像を検索できる機能、公開前チラシをアップロードして5段階で評価する機能などがある。これにより、企画立案から制作、効果検証まで、経験則に頼らない業務遂行が可能となる。

AIチャットボット機能で、販促の疑問を気軽に解決

AIチャットボット機能は、昨年と今年の販促実績比較や商品構成検討など、複雑な分析要求にも対応する。テーマ検索機能では、市場全体と自社の過去施策を視覚的に把握し、効果測定データから販促テーマ選定が行える。また、チラシ分析機能では市場価格調査を効率化し、配信前に価格競争力を評価・調整できる。

公開前のチラシ評価を実施、効果的なチラシへチューニングが可能に

同サービスを活用することで、限られた人員でも企画立案や分析業務の効率化が図れる。今後もONE COMPATHは、対応する業態や商品カテゴリを拡大し、流通小売・メーカーの販促活動における業務効率化と効果最大化を支援するとしている。

