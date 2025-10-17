×
MarkeZineニュース

ONE COMPATH、リテール向け6サービスを「Shufoo!ブランド」に統合

　ONE COMPATHは、2025年10月15日、日本最大級の電子チラシサービス「Shufoo!」を含むリテール流通向け6サービスを「Shufoo!ブランド」に統一すると発表した。

　今回のブランド統合は、従来個別に展開してきた「Shufoo!AI」「LocalONE」「リテールマーケティングサービス」「ビジットトラッキング」などを含め、関連サービスの連携と相乗効果を明確にし、小売業界への効果的な販促ソリューションの提案を強化する狙いがある。Shufoo!ブランドとしてカラーも統一し、各サービス間の連携をわかりやすく伝えることで、顧客体験の向上を図る。

　消費者の購買行動が変化し、オムニチャネル戦略が求められる中、ONE COMPATHは、サービスの統合によって企画立案から効果測定まで一貫した販促支援体制を提供する。今後は、データやAIを活用した包括的な「メディア×AIマーケティングサービス」として進化し、流通小売やメーカーの販促活動に貢献していく方針だ。

　「Shufoo!」は月間1,600万人が利用し、全国12万店以上が参加している。今後もデジタルとリアルを融合した新たな小売販促の形を模索する。

【関連記事】
ONE COMPATH、「Shufoo!レシートキャンペーン」提供　新規顧客獲得と購買分析を支援
電子チラシサービス「Shufoo!」、来店や集客の傾向分析を行える「ビジットトラッキング」を提供開始
ONE COMPATH、電子チラシサービスの来店データを活用し店舗販促特化型の広告運用サービスを開始
折り込みチラシ、最も購入につながったのは「食品」／70％以上が電子チラシを利用【ナビット調査】
ZETAとインティメート・マージャー、デジタルマーケティング・リテールメディアの領域で業務提携

この記事は参考になりましたか？

関連リンク
この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

MarkeZine（マーケジン）
2025/10/17 07:15

