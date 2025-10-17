ONE COMPATH、リテール向け6サービスを「Shufoo!ブランド」に統合

ONE COMPATHは、2025年10月15日、日本最大級の電子チラシサービス「Shufoo!」を含むリテール流通向け6サービスを「Shufoo!ブランド」に統一すると発表した。

今回のブランド統合は、従来個別に展開してきた「Shufoo!AI」「LocalONE」「リテールマーケティングサービス」「ビジットトラッキング」などを含め、関連サービスの連携と相乗効果を明確にし、小売業界への効果的な販促ソリューションの提案を強化する狙いがある。Shufoo!ブランドとしてカラーも統一し、各サービス間の連携をわかりやすく伝えることで、顧客体験の向上を図る。

消費者の購買行動が変化し、オムニチャネル戦略が求められる中、ONE COMPATHは、サービスの統合によって企画立案から効果測定まで一貫した販促支援体制を提供する。今後は、データやAIを活用した包括的な「メディア×AIマーケティングサービス」として進化し、流通小売やメーカーの販促活動に貢献していく方針だ。

「Shufoo!」は月間1,600万人が利用し、全国12万店以上が参加している。今後もデジタルとリアルを融合した新たな小売販促の形を模索する。

