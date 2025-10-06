×
連載記事

世界動向の先を読む「もう1つの視点」

出店戦略だけでない、ユニクロの海外成長を支える「見えざる構造」

　米国最新情報レポート「MAD MAN REPORT」を毎月発刊している榮枝洋文氏の視点を借り、国内外の企業の動きやグローバルの潮流を解説している本連載。今回は、ユニクロの事業を深読み。なぜユニクロ海外事業は大きな成長を遂げられているのか、背景にある表からは見えない構造を紐解いていく。

国内店舗数は減少させている、ユニクロの出店戦略

　ユニクロ（ファーストリテイリング）は、華々しい旗艦店オープンが目につく一方で、着実に国内の店舗数を減らしている（図1：青グラフ）。新規出店もあるが、それよりも退店数が上回る状態で、国内店舗数や床面積は戦略的に絞りこまれている。

　それとは反対に、海外店舗数（図1：赤グラフ）は急増中。10年前から既に店舗数は海外が国内を上回っており、国内店舗は2013年をピークに計画的に絞り、同時期から海外店舗数への投資が激増している。

【図1】ユニクロ国内店舗数と海外店舗数の推移、GUなど他ブランドを除く（出典：ファーストリテイリングIR情報・店舗数を参考に筆者が作成※2025年7月17日時点
【図1】ユニクロ国内店舗数と海外店舗数の推移、GUなど他ブランドを除く（出典：ファーストリテイリングIR情報・店舗数を参考に筆者が作成）※2025年7月17日時点

　ユニクロ事業の海外店舗数は「日本」「グレーターチャイナ（中国本土・台湾・香港）」「韓国・東南アジア・インド・オーストラリア」「北米（米国・カナダ）」「欧州11ヵ国」の5地域セグメントに区分して管理されている。図2はその数の内訳を示したものであり、日本・中国・東南アジアを含む「アジア圏」が全体の9割を占め、「欧米」は1割に満たない（図2）。

【図2】ユニクロ海外店舗数の地域別内訳（出典：ファーストリテイリングIR情報・店舗数を参考に筆者が作成※2025年7月17日時点
【図2】ユニクロ海外店舗数の地域別内訳（出典：ファーストリテイリングIR情報・店舗数を参考に筆者が作成）※2025年7月17日時点

　店舗数と同様に、ユニクロ事業の売上収益に関しても、海外比率が既に国内を上回っている（図3）。さらに営業利益ではファーストリテイリング・グループ全体の約5,000億円のうち、海外部門の貢献が50%を超えるまでに拡大した（図4）。

【図3】出典：ファーストリテイリング「2024年8月期統合報告書」
【図3】出典：ファーストリテイリング「2024年8月期統合報告書」
【図4】ファーストリテイリング全体の事業セグメント別、営業利益（単位：億円）／（出典：ファーストリテイリング有価証券報告書2014・2024を参考に筆者が作成）
【図4】ファーストリテイリング全体の事業セグメント別、営業利益（単位：億円）／（出典：ファーストリテイリング有価証券報告書2014・2024を参考に筆者が作成）

　ファーストリテイリングの10年前からの「国内縮小・海外拡大」の構造シフトを、「自社ビジネスではどうか？」の応用例としよう。これらの目に見える店舗数や売上値の要素だけでなく、その背後にある構造をさらに読み解いていく。

単なる事業継承ではない、ファーストリテイリング流のグローバルカバナンス体制

この記事の著者

榮枝 洋文（サカエダ ヒロフミ）

株式会社ベストインクラスプロデューサーズ（BICP）／ニューヨークオフィス代表
英WPPグループ傘下にて日本の広告会社の中国・香港、そして米国法人CFO兼副社長の後、株式会社デジタルインテリジェンス取締役を経て現職。海外経営マネジメントをベースにしたコンサルテーションを行う。日本広告業協会（JAAA）会報誌コラムニスト。著書に『広告ビジネス次の10年』（翔泳社）。ニューヨーク最新動向を解説する『MAD MAN Report』を発刊。米国コロンビア大学経営大学院（MBA）修了。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

MarkeZine（マーケジン）
2025/10/06 09:00

おすすめ

イベント

