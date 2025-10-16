×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2025 Retail

MarkeZine Day 2025 Retail

MarkeZine Day 2025 Retail

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZine Day 2025 Autumn

カンロとZENBが明かす、事業を成長させる「インサイト」の見つけ方・育て方

　多くのマーケターが「重要だ」と理解しつつも、その発見や活用に頭を悩ませる「消費者のインサイト」。一体どうすれば事業成果に直結するインサイトを見つけ出せるのか。2025年9月に開催されたMarkeZine Day 2025 Autumnでは、グミブームを牽引するカンロの内山妙子氏とグルテンフリー・糖質オフの“豆でできた新主食”を中心に展開するZENBの田中保憲氏が登壇。ブランドマーケティングやカテゴリー戦略などに詳しいsuswork代表の田岡凌氏が聞き手となり、成功の裏側にあるインサイトの活用についてうかがい、新価値／新顧客を創造するためのヒントを探った。

“グミブーム牽引”のカンロと“新主食を増やす”ZENB

　カンロは大正元年創業、113年の歴史を持つ企業で、キャンディとグミに特化した事業を展開してきた。スーパーやコンビニでの販売のほか、直営店「ヒトツブカンロ」をはじめ、コミュニティの運営などを通して様々な取り組みを実施。直営店専用商品として挑戦した「グミッツェル」なども話題を呼び、グミ・飴を含むキャンディの市場が伸長する中、売上・利益の過去最高を更新している。

　一方ZENBは、1804年創業のミツカングループからD2C事業として2019年に立ち上がったブランドだ。ミツカンは本来捨てられる酒粕を酢の原料として活用するなど、創業時からサステナブルな事業を展開していた。この精神を受け継ぎ、人と社会と地球の健康に貢献しようという強い思いで作られたブランドがZENBだという。通常食べられていない部分、これまで捨てられてしまっていた部分まで丸ごと「全部」活用するブランドコンセプトのもと、サステナブルでプラントベースの商品を展開。「ZENB ヌードル」や「ZENB ブレッド」を中心に、累計3,000万食を突破している。

画像を説明するテキストなくても可
（写真左から）カンロ株式会社 常務執行役員 マーケティング本部長　内山 妙子氏
株式会社Mizkan Holdings マーケティンググループ ZENB事業ブランドマネージャ　田中 保憲氏
suswork株式会社 代表取締役　田岡 凌氏

戦国時代のグミ市場　ピュレグミが成長した鍵は？

　著しい成長を遂げ、マーケティング面でも注目を集めているカンロとZENBだが、事業成長の鍵となったインサイトはどのように発掘したのだろうか。

　カンロは「ピュレグミ」と「グミッツェル」を例に説明した。

　1つ目のピュレグミは、元々子ども向け市場が主だったグミを、F1層（20～34歳の女性）にターゲットをシフトして大人向けに発売しようとした商品だ。F1層の最も多い話題が恋に関することというデータがあったため、2012年に「恋の味」をコンセプトとして発売した。

　「インサイトは『かわいいものに心ときめく気持ちは、人生を通じて変わらない』です。かわいいものに心ときめく気持ちは変わらない一方で、なかなかときめく場面がないこともあるでしょう。大人になればなるほど、ときめく気持ちを抑えながら日々を送っている方も多くいらっしゃいます。2022年以来、『ハートをあげるひと粒』をベースとしたコミュニケーションメッセージを展開しています」（内山氏）

画像を説明するテキストなくても可

　もちろん、事業は常に順調だったわけではない。内山氏が「毎週のように新商品が出ている戦国時代」と語るように、グミ市場の競争は激しく、ピュレグミも何度か踊り場を経験したという。

　この状況を打破し、再成長する大きなきっかけとなったのが2021年のリブランディングであった。バリエーション豊かなカラフルパッケージなどで情緒価値を強化し、ユーザーの気分に寄り添ったコミュニケーションを設計。「暗い時代に少しでも明るくなりたい」という当時の人々のインサイトに対し、ピュレグミの存在が強く響いたと分析する。

　塞ぎ込みがちな日常の中で、ピュレグミが発売当初から大切にしてきた「かわいいものに心ときめく気持ちは変わらない」という普遍的なインサイトや、「ハートをあげるひと粒」というメッセージが、小さな喜びや癒やしを求める人々の心と特に強く共鳴し、成長を後押ししたのだろう。

次のページ
ASMRで話題！コンテンツになれるお菓子「グミッツェル」

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • Pocket
  • note
MarkeZine Day 2025 Autumn連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

和泉 ゆかり（イズミ ユカリ）

　IT企業にてWebマーケティング・人事業務に従事した後、独立。現在はビジネスパーソン向けの媒体で、ライティング・編集を手がける。得意領域は、テクノロジーや広告、働き方など。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/10/16 08:00 https://markezine.jp/article/detail/49877

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    フリマ・越境ECが招く“ブランド価値崩壊”。もはや「品質」で選ばれない時代のブランド生存戦略 NEW
  2. 2
    顧客とつながり続け、「買う」と「好き」を両立する──KATEが実践する“立体的な顧客体験設計”
  3. 3
    施策の「全体像＆優先度」を伝わる形で整理する。BtoBマーケ推進を助ける「CABフレーム」とは？ NEW
  4. 4
    SNS10万投稿を分析！「推し活」に学ぶ、顧客のエンゲージメントを高める3つのポイント
  5. 5
    西口一希氏の新著『良い売上、悪い売上』が発売、売上至上主義のマーケティングから利益重視に転換するには
  6. 6
    顧客の「切実な悩み」が変化し、ペインの原因が複雑化する今。何が事業成長につながるのか？プロが解説！
  7. 7
    アプリ起動率170％アップ！ABEMAがAdjustのディープリンク「TrueLink」を選んだワケ
  8. 8
    AIで解き明かす「ブランド価値の源泉」、アーバンリサーチが実践する顧客のコンテクスト活用 NEW
  9. 9
    森永乳業×東急ストアのID連携で実現へ！メーカーとリテールの枠を超えた、購買行動の可視化と効果検証
  10. 10
    TikTok広告攻略のカギは「界隈」にあり！味の素が「完全視聴率4.2倍」を実現できたワケ
  1. 1
    若者が離れたのは「お酒」ではない。Z世代と探る、多様性時代に求められる“体験デザイン”
  2. 2
    CRMチーム設立から2年弱でCTR3.1倍。三井住友海上火災保険に聞く、ロイヤルティ向上へのプロセス
  3. 3
    顧客とつながり続け、「買う」と「好き」を両立する──KATEが実践する“立体的な顧客体験設計”
  4. 4
    SNSから予測！2025秋美容トレンド　綺麗に“なれる”より“いられる”、単品バズから「レシピ化」へ
  5. 5
    TikTok広告攻略のカギは「界隈」にあり！味の素が「完全視聴率4.2倍」を実現できたワケ
  6. 6
    事業が確立しても顧客視点で「前提」から疑い続ける――パナソニック コネクトがN1分析に注力する理由
  7. 7
    EC売上前年比二桁増を達成。「コスメデコルテ」売上過去最高の裏側にあった“顧客理解の深化”の全貌
  8. 8
    「もはやAmazon外の売上にまで」実店舗や自社ストアにも影響を与える『Amazon Ads』
  9. 9
    出店戦略だけでない、ユニクロの海外成長を支える「見えざる構造」
  10. 10
    「違和感」こそインサイト発見の鍵。博報堂のクリエイティブディレクターが明かす視点とテクニック