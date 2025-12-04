AIエージェントが前年比57倍に急上昇　PR TIMESが「2025年キーワードランキング」発表

PR TIMESは11月28日、2025年1月1日から10月31日までに配信された38万2,296件のプレスリリースを対象としたキーワードランキング2025を発表した。

AIと万博関連ワードの急上昇が顕著で、「AIエージェント」は前年の45件から2,580件へと57倍超に増加した。同社のプレスリリース配信サービスでは、企業が発表時に最大10個のキーワードを登録でき、2025年1月から10月の登録総数は46万7,010種に上った。

クリックすると拡大します

急上昇ランキングでは「AI」が前年比1.68倍で1位、「生成AI」が前年比1.63倍で2位、「AIエージェント」が3位となった。4位の「業務効率化」は前年比2,021件増で、13位の「AI活用」や15位の「DX推進」と併用されるケースが多く、企業の生産性向上に関連する商品やサービスの発表が増加している。

2026年の注目キーワードとして、「ウイスキー」と「ステーブルコイン」を挙げた。ウイスキーは前年比1.68倍の686件で、日本酒や焼酎の酒蔵が新事業として製造を始めるケースが増えている。新たな決済方法を通じてブロックチェーンを身近にしたステーブルコインは、前年比2.45倍の186件で、10月に日本で初めての合法的な円建てステーブルコインの発行が始まったことから、今後さらに発信が伸びると予想している。

新たなAI関連キーワードも台頭

AI関連では新たなキーワードも登場している。「AI開発」が前年比2.61倍の403件、SEOとともに重要視され始めた「AIO」が前年比33倍の165件、AIトランスフォーメーションを意味する「AX」が前年比7.95倍の191件となった。

同社のキーワードランキング分析担当者によると、対話による相談相手としてのAIから、業務を代わりに実行するビジネスパートナーとしてのAIへと位置付けが変化していると指摘している。

月別ランキングでは「イベント」と「AI」が全ての月で1位か2位を占めた。新商品発表が多い2月と8月から9月には「新商品」が上位に入った。一方、2022年に総合1位となった「SDGs」は、今年は総合TOP20内で唯一前年比減となり、月別順位でも10位以内に入ったのは10ヵ月中5ヵ月のみだった。

上昇キーワードとしては「推し活」関連が挙げられる。「推し活」は前年比1.5倍の1,337件、「フィギュア」が前年比1.51倍の1,293件、「POPUP」が前年比1.63倍の724件、「香水」が前年比1.57倍の691件、「ぬいぐるみ」が前年比1.65倍の690件となった。

安定して上位にある「プレゼント」と「ギフト」では、件数に変化が見られた。「ギフト」は使用される回数が右肩上がりで推移し、「プレゼント」との差を縮めており、今後プレゼント以上に、一般的になる可能性があると分析されている。

広告・マーケティング関連キーワードもAIが上位に

「広告・マーケティング」カテゴリーで配信されたプレスリリースにおいて、登録件数が多かったキーワード20位をランキング化したところ、年間ランキング1位はマーケティング、2位にはAI、3位にイベントが並ぶ結果となった。

クリックすると拡大します

【調査概要】

対象期間：2025年1月1日～2025年10月31日

集計対象：PR TIMESプレスリリース38万2296件

発表項目：2025年総合＆月別キーワードランキング、注目キーワード、業界別分析 等

発表者：株式会社PR TIMES

