×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

AIエージェントが前年比57倍に急上昇　PR TIMESが「2025年キーワードランキング」発表

　PR TIMESは11月28日、2025年1月1日から10月31日までに配信された38万2,296件のプレスリリースを対象としたキーワードランキング2025を発表した。

　AIと万博関連ワードの急上昇が顕著で、「AIエージェント」は前年の45件から2,580件へと57倍超に増加した。同社のプレスリリース配信サービスでは、企業が発表時に最大10個のキーワードを登録でき、2025年1月から10月の登録総数は46万7,010種に上った。

画像を説明するテキストなくても可
クリックすると拡大します

　急上昇ランキングでは「AI」が前年比1.68倍で1位、「生成AI」が前年比1.63倍で2位、「AIエージェント」が3位となった。4位の「業務効率化」は前年比2,021件増で、13位の「AI活用」や15位の「DX推進」と併用されるケースが多く、企業の生産性向上に関連する商品やサービスの発表が増加している。

　2026年の注目キーワードとして、「ウイスキー」と「ステーブルコイン」を挙げた。ウイスキーは前年比1.68倍の686件で、日本酒や焼酎の酒蔵が新事業として製造を始めるケースが増えている。新たな決済方法を通じてブロックチェーンを身近にしたステーブルコインは、前年比2.45倍の186件で、10月に日本で初めての合法的な円建てステーブルコインの発行が始まったことから、今後さらに発信が伸びると予想している。

新たなAI関連キーワードも台頭

　AI関連では新たなキーワードも登場している。「AI開発」が前年比2.61倍の403件、SEOとともに重要視され始めた「AIO」が前年比33倍の165件、AIトランスフォーメーションを意味する「AX」が前年比7.95倍の191件となった。

　同社のキーワードランキング分析担当者によると、対話による相談相手としてのAIから、業務を代わりに実行するビジネスパートナーとしてのAIへと位置付けが変化していると指摘している。

画像を説明するテキストなくても可

　月別ランキングでは「イベント」と「AI」が全ての月で1位か2位を占めた。新商品発表が多い2月と8月から9月には「新商品」が上位に入った。一方、2022年に総合1位となった「SDGs」は、今年は総合TOP20内で唯一前年比減となり、月別順位でも10位以内に入ったのは10ヵ月中5ヵ月のみだった。

　上昇キーワードとしては「推し活」関連が挙げられる。「推し活」は前年比1.5倍の1,337件、「フィギュア」が前年比1.51倍の1,293件、「POPUP」が前年比1.63倍の724件、「香水」が前年比1.57倍の691件、「ぬいぐるみ」が前年比1.65倍の690件となった。

　安定して上位にある「プレゼント」と「ギフト」では、件数に変化が見られた。「ギフト」は使用される回数が右肩上がりで推移し、「プレゼント」との差を縮めており、今後プレゼント以上に、一般的になる可能性があると分析されている。

広告・マーケティング関連キーワードもAIが上位に

　「広告・マーケティング」カテゴリーで配信されたプレスリリースにおいて、登録件数が多かったキーワード20位をランキング化したところ、年間ランキング1位はマーケティング、2位にはAI、3位にイベントが並ぶ結果となった。

画像を説明するテキストなくても可
クリックすると拡大します

【調査概要】
対象期間：2025年1月1日～2025年10月31日
集計対象：PR TIMESプレスリリース38万2296件
発表項目：2025年総合＆月別キーワードランキング、注目キーワード、業界別分析 等
発表者：株式会社PR TIMES

【関連記事】
LINEヤフー、「Yahoo!広告 検索広告」に生成AIが関連キーワードを自動提案する機能を追加
【耳から学ぶ】花火トレンドって知ってる？Z世代マーケティングのこれからを予測する3つのキーワード
2025年のタレントCM、キーワードは「新鮮さ」と「意外性」／IP mag調査
電通、「欲望未来指数」と「欲望トレンド2025」を発表　2025年のキーワードはポジティブ・ブースト
ハルメク、シニアトレンド5つのキーワード発表　「デジ得シニア」「ラストパートナー」など

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/12/04 07:00 https://markezine.jp/article/detail/50144

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    「人を動かす」とは何か？ 電通・佐藤真木氏が説く、感覚を「型」で捉えるインサイト発掘術
  2. 2
    CVR改善率163％の事例も！電通デジタルが∞AI LPで実現するのは「意味のある量産」 NEW
  3. 3
    CVR286％を実現！認知で終わらず獲得までつなげたNTTドコモ ahamoの「スマホ不安超常現象」
  4. 4
    花王ヘアケア事業が取り組む「PGC×UCG最適化」の裏側、成長加速の要因は「UGC活用」にあり NEW
  5. 5
    ワーカーと事業者の長期的な関係をつなぐ、タイミー中川氏が語るツーサイドプラットフォームのCRM戦略 NEW
  6. 6
    サントリーの新ギフトサービス「ノンデネ」体験設計の裏側　共感高める「マイルドCRM」とデータ活用とは NEW
  7. 7
    「生成AI時代」のその先は？アクセンチュアに聞く、AIエージェントがもたらすマーケティングの未来
  8. 8
    物価高時代の消費者心理を読み解く！生活者1万人調査が明かすインサイトと、施策に活かせる5つのポイント NEW
  9. 9
    AIエージェント時代の購買体験はどう変化するか？マーケターが備えるべき5つのこと NEW
  10. 10
    稼働転換率326%増！タイミーの潜在ワーカーを動かしたYahoo!広告「動的ディスプレイ広告」の真価
  1. 1
    マーケティング戦略は「現状分析」が8割。リクルート時代の“しくじり”で学んだ、戦略を考える5ステップ
  2. 2
    常識を覆す。画面占有率50％超でも嫌われない『High Impact広告』のカラクリと成果
  3. 3
    稼働転換率326%増！タイミーの潜在ワーカーを動かしたYahoo!広告「動的ディスプレイ広告」の真価
  4. 4
    X起点の共感型動画で売上も好調！サントリーの会話を生む「反応設計」とは
  5. 5
    資生堂「クレ・ド・ポー ボーテ」グローバルECサイト構築の道のり──ブランドらしさと実運用の両立
  6. 6
    売上計画比2倍の花王「THE ANSWER」が戦略の実行プロセスを公開　鍵は感情ニーズ×スクラム組織
  7. 7
    なぜDECORTÉは過去最高売上を記録？ EC×OMO戦略の成功要因と体験設計フロー
  8. 8
    リクルートから3畳半の生活。逆境を越え、Nateeの代表取締役CEOになった大江祐介さんのキャリア
  9. 9
    【広告意思決定論】芹澤連が説く「広告にできること／できないこと」
  10. 10
    広告が“効かなくなる日”が来る前に──CVR200%向上を実現した次の一手「タレントの素材活用」とは