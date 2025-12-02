×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZine Day 2025 Autumn

「人を動かす」とは何か？ 電通・佐藤真木氏が説く、感覚を「型」で捉えるインサイト発掘術

　優れたアイデアや企画を生み出すために「インサイトが重要だ」と言われるが、その正体を明確に説明できるだろうか？ 「インサイトは超重要だが、超曖昧なもの」 であり、多くの人が「どうやって見つければよいのか？」 と悩んでいる。その発見方法も「成功事例の羅列」で語られることが多く、これまであまり体系化されていなかった。「MarkeZine Day 2025 Autumn」に登壇した電通の佐藤真木氏は、革新的なアイデアの源泉となる「インサイト」について、その定義と具体的な発掘術を解説した。佐藤氏が「インサイト発掘の達人」たちへのインタビューを通じて「型」化した という、感覚を言語化する思考プロセス「出世魚モデル」 を中心に、講演内容をレポートする。

「人を動かす」インサイトの正体

　はじめに佐藤氏は、「インサイト」を「優れた事業やマーケティング、アイデアには、ほぼ必ずあるもの」であり、「あらゆるビジネスにおいて、狙い通りに『人を動かす』ために必要不可欠なもの」と強調する。そして、インサイトの本質は「人を動かす隠れたホンネ」、さらに「言葉にして自覚できていない欲望」と表現する。

　この「自覚できていない」という点が、インサイトを理解する上で最も重要だ。

　「私たちが『ホンネ』と呼ぶものの多くは、『上司には言えないけど、本当は企画に反対だ』というように、本人がはっきりと自覚していても口に出さないことを指します。これはインサイトとは呼びません。インサイトとは、『本人ですら、まだ言葉にして自覚できていない無意識の欲求』のことを指します」（佐藤氏）

株式会社電通　第3マーケティング局 シニア・マーケティング・ディレクター　佐藤 真木氏
株式会社電通　第3マーケティング局 シニア・マーケティング・ディレクター　佐藤 真木氏
マーケティングやブランディング、戦略立案に従事。大手クライアントから官公庁、地方自治体、スタートアップまで、100社以上のキャンペーン設計、広報戦略、新商品開発、新規事業戦略、ビジネスデザイン、企業ブランディング、地域ブランディング、アート思考研修などの企画、実施、ディレクションを行う。共著に『センスのよい考えには、「型」がある』（サンマーク出版）、『場所のブランド論』（中央経済社）、執筆協力に『想像力を武器にする「アート思考」入門』（PHP研究所）がある。

　言われてみて初めて「そうそう、それが欲しかったんだ！」「確かに、自分はそう感じていた」と本人が気づくような、言語化されていない心理。これこそが「人を動かす」源泉となる。

　佐藤氏は、インサイトと「ニーズ」は明確に異なることも強調する。たとえば、「10キロ走った直後の人は、ものすごく水を飲みたい」というのは、誰もが言葉で自覚できているためインサイトではなく「ニーズ」だ。インサイトとは、こうした「明らかなホンネ」ではなく、あくまで「隠れたホンネ」なのである。

インサイトを捉えるための「裏側から考える」姿勢

　では、この「自覚できていない欲望」はどう見つければよいのか。佐藤氏は、インサイト探索で最も大切な姿勢は「“裏側”から考える」ことだと述べる。

　「私たちは通常、データや定説、常識といった『表側（見える世界）』に基づいて思考しがちです。しかし、インサイトはそこにはありません。インサイトは、人の心の『裏側（見えない世界）』、つまり本人が自覚していない違和感や疑問の中に存在しているのです」（佐藤氏）

画像を説明するテキストなくても可
『センスのよい考えには、「型」がある。』より抜粋。イラスト：カンフーうどん

　佐藤氏は、この違いを「試行錯誤学習」と「インサイト学習」という2つの心理学実験の対比で説明する。

　ソーンダイクの実験（試行錯誤学習）では、箱に閉じ込められた猫は、何度も失敗しながら偶然レバーを踏んで外に出ることを学ぶ。これは「短絡」的な解決であり、発見は「偶然」に左右される。

　一方、ケーラーの実験（インサイト学習）では、チンパンジーは天井のバナナと部屋の木箱という状況全体を「統合」的に捉え直し、それらを「積み重ねれば届く」という関係性（本質）を一瞬で見抜く。この「一発で、必然的に解決」する思考こそがインサイトであり、その価値は「状況に隠れている本質を捉えて、一気に問題解決すること」にある。

画像を説明するテキストなくても可
『センスのよい考えには、「型」がある。』より抜粋。イラスト：カンフーうどん

　この2つの思考は、あらゆる面で対照的だ。

  • 試行錯誤（表側）：「表面」的、「表層的」で、「偶然の発見」に頼る。「部分最適」な「バラバラな単一情報」であり、「誰が見ても同じ視点」にしかならない。
  • インサイト（裏側）：「裏側」にあり、「本質的」。「必然の到達」であり、「全体最適」を目指す。「諸情報の統合」によって、「あなた独自の視点」がもたらされる。

　インサイトとは、単なるデータ分析（表側）の延長ではなく、常識を疑い、物事の本質（裏側）を掴み取る、まったく異なる思考アプローチなのである。

次のページ
インサイトを“育てる”思考の「型」、出世魚モデルとは？

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
MarkeZine Day 2025 Autumn連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/12/02 08:00 https://markezine.jp/article/detail/50142

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    AI時代のBtoBマーケは「意思」が左右する。独立した富家氏が説く、インハウスケイパビリティの重要性 NEW
  2. 2
    CVR286％を実現！認知で終わらず獲得までつなげたNTTドコモ ahamoの「スマホ不安超常現象」
  3. 3
    稼働転換率326%増！タイミーの潜在ワーカーを動かしたYahoo!広告「動的ディスプレイ広告」の真価
  4. 4
    「生成AI時代」のその先は？アクセンチュアに聞く、AIエージェントがもたらすマーケティングの未来
  5. 5
    売上計画比2倍の花王「THE ANSWER」が戦略の実行プロセスを公開　鍵は感情ニーズ×スクラム組織
  6. 6
    X起点の共感型動画で売上も好調！サントリーの会話を生む「反応設計」とは
  7. 7
    資生堂「クレ・ド・ポー ボーテ」グローバルECサイト構築の道のり──ブランドらしさと実運用の両立
  8. 8
    企業変革のリーダーが集う。プレイド「X DIVE」＆「KARTE パートナーアワード」開催レポート
  9. 9
    なぜLTVが伸びる？ファンケルとGDOの戦略に見る成功の共通点
  10. 10
    味の素「アミノバイタル」30周年企画　企業とファンへ「感謝」を伝えるギフト施策の舞台裏
  1. 1
    マーケティング戦略は「現状分析」が8割。リクルート時代の“しくじり”で学んだ、戦略を考える5ステップ
  2. 2
    常識を覆す。画面占有率50％超でも嫌われない『High Impact広告』のカラクリと成果
  3. 3
    X起点の共感型動画で売上も好調！サントリーの会話を生む「反応設計」とは
  4. 4
    資生堂「クレ・ド・ポー ボーテ」グローバルECサイト構築の道のり──ブランドらしさと実運用の両立
  5. 5
    【広告意思決定論】芹澤連が説く「広告にできること／できないこと」
  6. 6
    リクルートから3畳半の生活。逆境を越え、Nateeの代表取締役CEOになった大江祐介さんのキャリア
  7. 7
    なぜDECORTÉは過去最高売上を記録？ EC×OMO戦略の成功要因と体験設計フロー
  8. 8
    稼働転換率326%増！タイミーの潜在ワーカーを動かしたYahoo!広告「動的ディスプレイ広告」の真価
  9. 9
    広告が“効かなくなる日”が来る前に──CVR200%向上を実現した次の一手「タレントの素材活用」とは
  10. 10
    売上計画比2倍の花王「THE ANSWER」が戦略の実行プロセスを公開　鍵は感情ニーズ×スクラム組織