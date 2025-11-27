味の素「アミノバイタル」30周年企画　企業とファンへ「感謝」を伝えるギフト施策の舞台裏

ブランドの周年記念において「どんな施策をすべきか」は、多くのマーケターにとって悩みどころだ。本記事では、味の素株式会社が展開する「アミノバイタル」の30周年企画に着目。ブランドを支えるパートナー企業とファンへ「感謝」を伝えたギフト施策について深掘りする。今回の施策で伴走支援した株式会社ギフティを交えながら、施策の狙いや実際の成果まで、味の素株式会社の「アミノバイタル」担当者に聞いた。

30周年を迎えた「アミノバイタル」次の30年に向けた方向性と想い

──まずは味の素のみなさまの業務内容と、今回の施策における担当領域についてご紹介ください。

蘭（味の素）：私は「アミノバイタル」のブランディング、製品開発、販売管理などを全般的に担っており、今回のギフト施策では主にBtoB領域のコミュニケーションを担当しました。

味の素株式会社 バイオ＆ファインケミカル事業本部 スポーツ＆ヘルスニュートリション部 マーケティンググループ マネージャー 蘭洋介氏

奥田（味の素）：私は「アミノバイタル」のCRM領域を担当しており、主にファン作りやステークホルダーとの関係構築を担っています。今回は、ファンコミュニティ「アミノバイタルパートナーズ」に登録されているロイヤルカスタマー向けのコミュニケーションを担当しました。

味の素株式会社 バイオ＆ファインケミカル事業本部 スポーツ＆ヘルスニュートリション部 マーケティンググループ 奥田千尋氏

──「アミノバイタル」についても改めて教えてください。

蘭（味の素）：「アミノバイタル」は、アミノ酸研究に長い歴史をもつ味の素が「スポーツにアミノサイエンス」をコンセプトとして、1995年に発売したスポーツサプリメントのブランドです。トップアスリートから部活生、市民ランナーまで幅広いスポーツ愛好家のコンディショニングをサポートしています。

──30周年の節目を迎え、ブランドに変化はあったのでしょうか。

蘭（味の素）：30周年を機に、ブランドのありたい姿を改めて見直しました。新たなコンセプトは「運動するすべての人の挑戦のパートナー」。今までは「オリンピック選手やアスリートのためのブランド」というイメージが強かった「アミノバイタル」ですが、一般の方にも「スポーツを通じた挑戦」はあるはずです。

マラソンで自己記録を出したい、仲間とサッカーを楽しみたい、健康のためにヨガにチャレンジしてみたい……人それぞれの挑戦を「アミノサイエンス」で応援したいという想いを込めて、ブランドを再設計しました。

スポーツ選手に支持されているブランドの信頼性はそのままに、さらに多くの人に手に取っていただくことで、次の30年を目指したいと考えています。

30周年企画のキーワードは「感謝」

──30周年企画を実施する上での想いや、意識したことを教えてください。

蘭（味の素）：キーワードは「感謝」です。商品を作り、配送し、店頭に並べ、購入されるまで、すべての関係するみなさまがいなければ、「アミノバイタル」は30周年を迎えられませんでした。「30年間支えてくださってありがとうございます。これからもよろしくお願いします」という想いで、気持ちを伝えるための企画を考えていきました。

──具体的な実施施策について教えてください。

蘭（味の素）：今回施策の柱となったのは、ギフティの「STUDIO GIFTEE」を活用したオリジナルギフトのプレゼント施策です。BtoBでは得意先や流通パートナーなど1,000名に、BtoCでは「アミノバイタルパートナーズ」の会員を対象に抽選で100名に、特別感のあるギフトをお届けしています。

奥田（味の素）：加えて、記念イベントとしてウォーキングイベントの開催や特設サイト開設などを展開しました。

──今回ギフト施策で採用された、ギフティの「STUDIO GIFTEE」についても簡単に教えてください。

池田（ギフティ）：STUDIO GIFTEEは、ギフトプランニングのプロフェッショナルチームであり、企業のブランディングや、企業と顧客・従業員とのよりよい関係作りのためのギフト施策・体験設計をご支援しています。

企業様の課題や想いに合わせたギフトの企画から制作、在庫管理、配送まで、ワンストップでお任せいただけます。今回「アミノバイタル」の30周年企画では、ギフトのコンセプト決めや選定、特別感が伝わる製品デザイン、ギフトボックスへのセッティング方法のご提案、梱包作業までを担当しました。