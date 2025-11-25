楽天の1億ID×AIで広告配信の「WHO」はここまで変わる！顧客の過去～未来を捉える楽天のデータ革命

国内で1億以上の「楽天ID」に基づく1stパーティデータを蓄積し、オンオフにまたがる大規模な経済圏を形成している楽天グループ。同社は、圧倒的なデータ量と独自のAI技術を掛け合わせ、広告事業を大きく成長させている。楽天の広告は、楽天市場の店舗だけが使うものではない。MarkeZine Dayでは、メーカー企業から非消費財企業まで多種多様な業界で広がる楽天の広告活用について、楽天グループの林雄之氏、前田恭典氏が講演を行った。

楽天市場出店者だけでない。多様な業種業界で広がる楽天の広告

70超のサービスを横断した「楽天経済圏（楽天エコシステム）」を形成している楽天グループ。国内の楽天会員は1億超（2025年6月末時点）、国内ECの流通総額（GMS）は6兆円（2024年度）に達しており、その規模は圧倒的だ。

この楽天経済圏で、楽天は購買・登録情報、行動情報などオンオフをまたぐ「FACT（事実）データ」を蓄積し、それらを楽天IDで束ねている。

こうしたデータ基盤の上に成り立っているのが、楽天の提供するマーケティングソリューションを集約した広告プラットフォーム「Rakuten Marketing Platform」である。楽天の広告と言えば、「楽天市場に出店している企業が使うもの」というイメージがあるかもしれない。しかし実は、消費財企業やメーカー企業だけでなく、金融・不動産・保険・教育などの無形サービス企業まで、幅広い業種・業界で活用されている。

MarkeZine Day に登壇した、楽天グループ株式会社 アド＆メディアカンパニー 広告営業部 インダストリー営業課 シニアマネージャーの林雄之氏（左）と、マネージャーの前田 恭典氏（右）

また、広告の配信面は楽天グループ内にとどまらない。2025年9月にリリースされた「RMP - Unified Ads Boost Reach」では、楽天グループ外のプラットフォームや提携メディアへの広告配信も可能になった。

楽天グループが運営するサービスのプレミア枠に広告が配信できる「RMP - Unified Ads」上のユーザーは、主に楽天経済圏で活動している人が多く、楽天グループ以外のメディアとのリーチの重複率が低い。

提供開始前に先行して実施された検証では、「RMP - Unified Ads」と外部プラットフォームでリーチした人のID重複率はわずか7％、非重複率が90％超という結果が出たと言う。楽天のデータを活用し、楽天グループのサービス＋楽天グループ以外のメディアの両方に広告を配信することで、リーチを大きく拡大することができる。

セッションでは続いて、楽天の広告の特長がわかる活用例がいくつか紹介された。