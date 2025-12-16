×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZine Day 2025 Autumn

KDDIが実践する、統合コミュニケーションの全貌　データ、AI、組織など5領域で実現する全体最適化

　顧客接点が多様化し購買プロセスも複雑化する中、ブランドコミュニケーションの全体最適を実現し、限られた予算で成果を最大化するにはどうすればよいのか。2025年9月に開催されたMarkeZine Day 2025 Autumnでは、データドリブンなコミュニケーション最適化を推進するKDDIの馬場氏から、幅広い事業を手掛ける同社が実現する統合的なコミュニケーションについて語られた。約8年間にわたって同社が取り組んでいる、コミュニケーションの全体最適化に向けた5領域の改革を紐解く。

最上位KPIは「ブランド好意」KDDIのコミュニケーション戦略

　「『つなぐチカラ』を進化させ、誰もが思いを実現できる社会をつくる。」というビジョンを掲げ、通信とデータ、生成AIを事業の核に、DX・金融・エネルギーといった周辺領域を組み合わせて新たな価値を提供する「サテライトグロース戦略」を推進しているKDDI。同社が展開するブランドのうち、主に「au」と「UQ mobile」の広告宣伝を担う馬場氏は、まずコミュニケーションの目的について説明した。

　「我々はコミュニケーションの最上位KPIを『ブランド好意』に置いています。短期的に事業に直結する成果（販促）と、将来的に事業貢献につながるブランド好意の蓄積（ブランディング）の双方が、コミュニケーションの役割と位置付けています」（馬場氏）

KDDI株式会社 渉外・コミュニケーション統括本部 ブランド・コミュニケーション本部長 馬場 剛史氏
KDDI株式会社 渉外・コミュニケーション統括本部 ブランド・コミュニケーション本部長 馬場剛史氏

　この基本方針のもとKDDIでは、統合コミュニケーションの実現に向けた活動に取り組んでいる。統合コミュニケーションとは、「顧客とのあらゆる接点で一貫性のあるブランド体験を提供し、ブランドへの興味喚起や好意獲得を実現してマーケティング施策の効果最大化を目指すこと」と馬場氏。その実現のため、同社はプランニング・クリエイティブ・メディア・データ分析・人材育成・組織改革など、幅広い領域で取り組んできた。

コミュニケーションで抱えていた2つの課題

　馬場氏が広告宣伝の役割を担うことになった2018年当時、KDDIのコミュニケーション領域には二つの大きな課題があったという。一つ目は「広告宣伝費の削減」だ。社内で広告宣伝は短期的な経費と見なされることが多く、全社的なコスト削減の局面で真っ先に削られる領域だった。広告宣伝費が減るとコミュニケーション量が減少し、店頭でのブランド存在感が希薄化した結果、ブランド想起やブランド好意の低下につながってしまう。

　二つ目は「広告代理店への依存体質」である。当時は、広告代理店へオリエンテーションを行い、プランニング、クリエイティブ提案のすべてを代理店が担当。上がってきた制作物に対して評価をする流れであった。そのため、社内にスキルやノウハウが蓄積されない状況にあった。

　これらの課題克服のため、馬場氏はコミュニケーションをブランドへの投資として社内に理解してもらうとともに、最小経費での効果最大化の実現、メンバーのスキルアップへの取り組みをスタート。約8年間を通して、以下の5つの重点領域に取り組んだ。

  1. MMMの導入
  2. A‐UR指標によるテレビデバイスの運用
  3. AIによるクリエイティブ制作
  4. 「KDDI Marketing University」の開設
  5. 組織改革と役割横断のプロジェクト型運用

　これらの取り組みによって効果を最大化しながらコストを抑制し、そのコストを新しいチャレンジに投じる好循環の創出を目指している。この各取り組みについて馬場氏は、順番に説明していった。

次のページ
KDDIは統合コミュニケーションと投資対効果の最適化にどう挑んだのか？5つの取り組みを紹介

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
MarkeZine Day 2025 Autumn連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

吉永 翠（編集部）（ヨシナガ ミドリ）

大学院卒業後、新卒で翔泳社に入社しMarkeZine編集部に所属。学生時代はスポーツマーケティングの研究をしていました。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/12/16 09:00 https://markezine.jp/article/detail/50006

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    みずほ銀行が会員サービス刷新で口座開設120％増！“国内銀行初”のポイント戦略はいかにして実現したか
  2. 2
    花王ヘアケア事業が取り組む「PGC×UCG最適化」の裏側、成長加速の要因は「UGC活用」にあり
  3. 3
    「CPA至上主義」が売上を停滞させる？ リテールマーケティング転換期に見るべき「新・必勝KPI」とは NEW
  4. 4
    Z世代とY世代、時代の変化を比較　「合理的すぎる若者像」と体験・効率・安心重視の消費行動を紐解く
  5. 5
    なぜこの商品が選ばれたのか？ブランド認知の3割をAIが作る時代に“選ばれ続ける”ためのインサイト戦略
  6. 6
    アルゴリズムに抗い、あえて「届けない」勇気を。“想定外のリーチ”に対するブランドの新たな責任 NEW
  7. 7
    戦略の質は「初期仮説」で決まる。元リクルートVP直伝・最速で“勝ち筋”を見つける「サーチライト思考」
  8. 8
    マーケターはいても「価値創造人材」は少ない？元資生堂・北原氏がたどり着いた「最高のチーム」の作り方
  9. 9
    老舗シャンパーニュ メゾン「ペリエ ジュエ」が実践するCRM　体験設計～検証まで顧客とつながるO2O
  10. 10
    マーケティング戦略は「現状分析」が8割。リクルート時代の“しくじり”で学んだ、戦略を考える5ステップ
  1. 1
    マーケターはいても「価値創造人材」は少ない？元資生堂・北原氏がたどり着いた「最高のチーム」の作り方
  2. 2
    みずほ銀行が会員サービス刷新で口座開設120％増！“国内銀行初”のポイント戦略はいかにして実現したか
  3. 3
    Z世代とY世代、時代の変化を比較　「合理的すぎる若者像」と体験・効率・安心重視の消費行動を紐解く
  4. 4
    花王ヘアケア事業が取り組む「PGC×UCG最適化」の裏側、成長加速の要因は「UGC活用」にあり
  5. 5
    常識を覆す。画面占有率50％超でも嫌われない『High Impact広告』のカラクリと成果
  6. 6
    サントリーの新ギフトサービス「ノンデネ」体験設計の裏側　共感高める「マイルドCRM」とデータ活用とは
  7. 7
    稼働転換率326%増！タイミーの潜在ワーカーを動かしたYahoo!広告「動的ディスプレイ広告」の真価
  8. 8
    X起点の共感型動画で売上も好調！サントリーの会話を生む「反応設計」とは
  9. 9
    資生堂「クレ・ド・ポー ボーテ」グローバルECサイト構築の道のり──ブランドらしさと実運用の両立
  10. 10
    売上計画比2倍の花王「THE ANSWER」が戦略の実行プロセスを公開　鍵は感情ニーズ×スクラム組織