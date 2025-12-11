なぜこの商品が選ばれたのか？ブランド認知の3割をAIが作る時代に“選ばれ続ける”ためのインサイト戦略

「なぜこの商品が選ばれたのか」「なぜこのブランドが選ばれたのか」「なぜこの店舗で買われたのか」といった生活者の購買選択の理由を理解できているだろうか？ 2025年11月開催のMarkeZine Day 2025 Retailでは、Meltwater Japanの髙橋諒氏が登壇。“選ばれる理由”の見えない部分に光を当てる鍵として、SNSやレビューなどソーシャルメディア上の膨大な“声”を分析する手法を共有した。

ブランド認知の3割をAIが形成する時代が到来する

顧客は日頃何を見て、何を感じて、ブランドを選んでいるのか。SNSや生成AIの普及により情報量が急増する一方、人間が処理できる情報量は限られているため、顧客は膨大なデータの中から必要な情報を選別している状況にある。

「特にAIの存在は無視できない。データによると、半数以上の人が情報収集やリサーチを目的に生成AIを活用している」と髙橋氏は説明。さらに注目すべき点は、生成AIユーザーの約4割が購買判断の際にAIを活用していることである。つまり、「情報収集から購買決定に至る一連の流れがAIを介して行われる時代へと進みつつある」のだ。

Meltwater Japan株式会社 アカウントエグゼクティブ 髙橋諒氏

ガートナーの予測によると、2026年までにAIがブランド認知の3割を形成するとされているデータを踏まえ、「今後は、企業やブランドがAIにどう語られるかが、ブランド認知やブランド形成に大きく寄与する要素になってくると考えられる。セッションでは、生成AI時代の顧客に“選ばれる理由”について共有したい」と髙橋氏は語る。

“選ばれる理由”は、購買データの外側にある

今日では顧客理解やブランド理解のために、多くの企業が実施しているデータ分析。データ分析と聞いて多くの人が最初にイメージするのは、内部データ（売上・POSデータや広告配信・キャンペーン効果データなど）ではないだろうか。これらは顧客や売上に直結する“リアルな行動データ”とされている。

一方で、近年のデータ量増加と影響力の増加とともにニーズが高まっているのが、外部データ（SNS投稿やニュース記事、レビューサイトなど）であり、顧客の声を“リアルタイムに反映するデータ”とされている。

「生活者のニーズや価値観が変化していく中で、今後は内部データと外部データを掛け合わせながら、ブランドがどのように語られているかを見ていく必要がある。それをいかに施策に落とし込んでいくかが、今後のブランド戦略の主軸となっていくだろう」（髙橋氏）

実際、ここ数年で多くの企業が、「ブランドヘルスの可視化（対競合での立ち位置）

」「インフルエンサーやKOLの発掘」「新規ターゲット層の発掘、ファン理解の向上（Whoの分析）」といった目的で外部データの活用に着手している。

しかしながら、データ分析は決して簡単ではない。「統合的なデータ分析環境が整備されていない（ツールや指標の分断化）」「膨大なデータから有益なインサイトを導き出せていない」「分析結果が社内での意思決定や具体的なアクションに繋げられていない」といった課題は、多くの企業が共通して抱えている悩みである。

このような課題解決を支援しているのが、世界有数のメディアモニタリング企業であり、ブランド・消費者理解の向上やデータに基づいた意思決定を支援するMeltwaterだ。