小売データを活用したTVerへのターゲティング広告配信が可能に。データ・ワンが新サービスを提供

データ・ワンは、フリークアウトとの協業により、TVerおよび民放全キー局の自動配信サービスへのターゲティング広告配信と、購買分析が可能な新サービスの提供を開始した。

同サービスでは、データ・ワンが保有する流通横断の小売データを活用し、購買データに基づいたターゲティング広告配信が可能に。また、広告配信後に購買リフトを分析し、広告が購買につながったかを可視化できる。これにより、マーケターは小売データ（コンビニ、ドラッグストア、スーパーマーケットのデータ）に基づいた、流通横断的な購買行動を分析することができる。

さらに、同サービスは全国のファミリーマート約10,600店舗に設置された「FamilyMartVision」への同時広告配信が可能。クロスメディア展開により、幅広い層へのアプローチと広告接点の最大化を図ることができる。加えて、TVerや民放動画配信サービスと「FamilyMartVision」における広告効果をクロスメディア分析し、購買リフトの実態を確認できる。

データ・ワンは、今後も流通横断の購買データの拡大やリテールメディア活用を推進し、マーケティング支援体制を強化していくとしている。