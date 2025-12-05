Hakuhodo DY ONE、Z世代向けのBeReal広告クリエイティブサービスを提供開始

Hakuhodo DY ONEは、ソーシャル写真アプリ「BeReal.（以下、BeReal）」を展開するBeReal SASと連携し、広告クリエイティブサービス「ハローZ×インフルエンサーBeUp!」の提供を開始した。

同サービスは、Hakuhodo DY ONEの若年層向けマーケティング専門組織「ハローZ」監修のもと、BeReal内の広告の戦略立案から企画・キャスティング・クリエイティブ制作まで一貫してサポートする。

Z世代の社員中心に構成されているハローZが、当事者ヒアリングなどで得た一次情報に基づきインサイトを抽出し、BeRealの特性に適した自然に商品を訴求するクリエイティブを展開。若者の日常に届くコミュニケーションを実現を目指す。

なお同サービスでは、BeRealの広告配信費のみでクリエイターのキャスティングやクリエイティブ制作が可能となる。

【関連記事】

・CCI、「BeReal.」における企業マーケティング支援を開始

・文化放送、「BeReal.」と掛け合わせたZ世代にリーチできる新しい広告プランを開始

・FIREBUG、「BeReal.」の広告商品販売を開始 広告制作・キャスティング費用をインクルード

・サイバー・バズ、BeReal.広告の運用サポートパッケージを開始

・Z世代の利用率トップのSNSはYouTube／BeReal.が大きく伸長【サイバーエージェント調査】