連載記事

MarkeZineニュース

Hakuhodo DY ONE、Z世代向けのBeReal広告クリエイティブサービスを提供開始

　Hakuhodo DY ONEは、ソーシャル写真アプリ「BeReal.（以下、BeReal）」を展開するBeReal SASと連携し、広告クリエイティブサービス「ハローZ×インフルエンサーBeUp!」の提供を開始した。

　同サービスは、Hakuhodo DY ONEの若年層向けマーケティング専門組織「ハローZ」監修のもと、BeReal内の広告の戦略立案から企画・キャスティング・クリエイティブ制作まで一貫してサポートする。

　Z世代の社員中心に構成されているハローZが、当事者ヒアリングなどで得た一次情報に基づきインサイトを抽出し、BeRealの特性に適した自然に商品を訴求するクリエイティブを展開。若者の日常に届くコミュニケーションを実現を目指す。

　なお同サービスでは、BeRealの広告配信費のみでクリエイターのキャスティングやクリエイティブ制作が可能となる。

この記事は参考になりましたか？

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

MarkeZine（マーケジン）
2025/12/05 16:30

