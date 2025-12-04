×
MarkeZineニュース

企業情報サイトランキング2025、花王が2年連続1位に／2位資生堂、3位ライオン【トライベック調査】

　トライベックの調査・分析機関であるトライベック・ブランド戦略研究所は、企業情報サイトについてユーザー調査を行った「企業情報サイトランキング2025」の結果を発表した。

　企業情報サイト指数ランキングは、有力企業250社の企業情報サイトの6コンテンツ（「会社案内」「ニュースリリース・プレスリリース」「技術情報／品質・安全・安心への取り組み」「サステナビリティ・CSR・環境への取り組み」「IR情報」「理念・ビジョン」）に対するユーザー評価を算出し、順位付けしたものである。

　2025年の企業情報サイトランキングでは、2年連続で花王がトップに。2位は資生堂、3位はライオンとなった。この他、上位には「化学・繊維」「食品・水産」の企業が多く並んだ。

企業情報サイトランキング2025
クリックすると拡大

　前回調査で初のトップとなった花王は、2023年から2024年にかけてサイトをリニューアル。サイト全体を通して、同社の様々な取り組みをパーパスである「豊かな共生世界の実現」を軸に紹介し、2年連続1位を獲得した。

　 2位の資生堂、3位のライオンは、いずれも「技術情報／品質・安全・安心」の評価が向上した。資生堂の「イノベーション」では、「シワ研究テクノロジー」「たるみ研究テクノロジー」といったコンテンツを通じ、美容にまつわる高度な研究情報を紹介している。また、ライオンは2024年から2025年にかけて「研究開発」コンテンツを刷新。研究領域の最新情報を提供する「研究開発ニュース」をより目立つ形で配置するなど、新しい情報の発信を強化した。

【調査概要】
調査媒体：インターネット上でのアンケート調査
サンプル数：14,100人
対象企業数：250
調査実施：2025年10月～11月

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

MarkeZine（マーケジン）
2025/12/04 16:30 https://markezine.jp/article/detail/50221

