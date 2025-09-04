トライベック、デジタルサポート価値ランキング2025発表　ヤマト運輸が2年連続1位

トライベック・ブランド戦略研究所は2025年9月2日、「顧客サポート調査2025」に基づく「デジタルサポート価値」ランキングを発表した。本調査は23分野123企業・サービスについて、公式サイトやアプリ、LINE公式アカウントでのサポートやコールセンター利用経験者を対象にしたインターネットアンケートにより実施している。

「デジタルサポート価値」とは、ユーザーによるデジタルサポート利用の頻度や問題解決率から、仮にデジタルサポートがなかった場合に発生したであろうコールセンターでの電話対応コストを金額換算したものである。これにより、企業がデジタルサポートを導入することによる経済的メリットが可視化された。なお、デジタルサポート価値の計算式は以下の通り。

ランキング1位：ヤマト運輸の特徴と評価

2年連続で1位となったヤマト運輸は、Webサイト・公式アプリ・LINE公式アカウントを活用した利便性の高いサポート体制が評価された。中でも「ヤマト運輸LINE公式アカウント」では、荷物追跡や手続きがトーク画面上で簡単に行え、利用者の日常的な接点となっている。加えて、顧客の声をもとにサポート機能や使い勝手を継続的にアップデートしたことが、問題解決率の高さにつながったとされる。ヤマト運輸のデジタルサポート価値換算額は152億円であった。

楽天カードの取り組みと効果

2位の楽天カードは、デジタルサポート利用率が123社中1位となった。特に、オンライン上でカード一時利用停止や利用不可理由の自動確認機能を導入したことが、ユーザーによる自己解決を促進し、昨年より問題解決率が向上した。ユーザーの困りごとに応じた明確な解決手段の提示が、デジタルサポート価値向上に寄与している。

調査概要

調査時期：2025年6月5日～6月24日

調査方法：インターネットを通じたアンケート調査

回答者プロフィール：

企業・サービス別に抽出したデジタルメディア（公式サイト、公式アプリ、LINE公式アカウント）を通じたサポートおよびコールセンター利用経験者(20歳～69歳)

有効回答数：10,000人

調査対象企業・サービス数：123

調査対象分野：

OTC医薬品／化粧品・トイレタリー／化粧品通販・健康食品通販／宅配業者／航空会社／クレジットカード／モバイル決済サービス／銀行／証券／生命保険・医療保険／自動車保険／携帯電話会社／インターネット接続サービス／有料放送サービス／動画配信サービス／ゲーム機・ゲームソフト／パソコン／プリンター／デジタルカメラ／時計／家電製品／住宅設備／電力・ガス

【関連記事】

・デジタルサポート価値ランキング、1位はヤマト運輸 価値換算は194億円【トライベック調査】

・Yahoo!ショッピング、生成AIが質問を通じて 商品検索をサポートする機能のβ版を提供開始

・タイミー、カスタマーサポートにAIチャットボット「KARAKURI chatbot」を導入

・デロイト デジタル、ジェネシスと戦略的提携 企業のカスタマーエクスペリエンス向上を目指す

・NEL、顧客ニーズを汲み取り改善する「カスタマーAI」をリリース 第1弾としてウエルシア薬局が導入