×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2025 Retail

MarkeZine Day 2025 Retail

MarkeZine Day 2025 Retail

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
これからのパーソナライゼーション

生成AIでパーソナライズをどう実現？中川政七商店が挑む「仮想人格」を活用した施策とその成果

　工芸をベースにしたSPA（製造小売）で、生活雑貨の企画・製造・販売を行う中川政七商店は、生成AIを活用して「顧客体験の向上」と「業務効率化」を両立させる取り組みを進めています。同社の接客の根幹にある「接心好感（せっしんこうかん）」というブランド体験を、デジタルでいかに実現するのか。その挑戦は、パーソナライズされたコミュニケーションによって、メールマガジンのクリック率を最大150%向上させるなどの具体的な成果を生み出しています。本記事では、同社でマーケティング・ブランディングを手掛ける中田勇樹さんにインタビュー。データプライバシーの課題をどう乗り越えたか、10年先のAIエージェント時代への展望まで、取り組みをご紹介します。

顧客体験の向上が生む従業員負荷という課題

──中川政七商店は、この22年で売上が約20倍という驚異的な成長を遂げています。同社で中田さんは、中川政七商店独自のCRMシステム「MONJU」の開発とともに、CRMデータを活用したデジタルコミュニケーションを手掛けられてきました。最近取り組まれている業務やミッションはありますか。

　以前はコミュニケーションデザイン室に所属していましたが、2025年4月から経営企画室に異動しました。経営企画室では、事業部を横断してより広い視点でお客様の体験設計はもちろん、従業員の業務効率化にも取り組んでいます。

画像を説明するテキストなくても可
株式会社中川政七商店　経営企画室　中田勇樹氏

　異動の理由は、社内で生成AI活用を広めるためです。他の事業部も含めて管轄できる経営企画室のほうが、AI導入を全社的に進めやすいからです。ただし、これまで担当していたデジタルマーケティングは引き続き行っています。

──AI活用の旗振り役となられているのですね。経営企画室に異動したことで、何か変化はありましたか？

　コミュニケーションデザイン室にいた頃は、お客様の体験をどう良くするかということが主なミッションでした。その経験を経て経営企画室に異動してからは、その体験を支える従業員の業務にも目を向け、双方が良くなる仕組み作りが必要だと感じています。

　そこで現在は、従業員側のUI/UXも改善しながら、うまくサイクルとして回してより良い顧客体験を作っていこうという、表と裏を両立させる取り組みが主なものになっています。より良い顧客体験のために手数を増やすという従来のアプローチから、生成AIを活用し、裏側の仕組みを整えることで持続可能な体験向上を目指しています。

マーケティングにおける生成AIの活用は？

──マーケティングにおける生成AIの活用についてより詳しくお伺いしていこうと思います。その前に、改めて中川政七商店の基本的なデジタルコミュニケーションの方針について教えてください。

　「お客様の心に接し、心地よいブランド体験を提供することで、商品、お店、ブランド、会社を好きになってもらう」ことを意味する当社の接客ポリシーである、「接心好感（せっしんこうかん）」の考えが基本となっています。この「接心好感」のブランド体験を、オンライン上でも実現するためのCRMツールが「MONJU」です。

　中川政七商店では、従来型の購入金額に応じたランク分けではなく、お客様が中川政七商店をどのように利用しているのか、どんな付き合い方をしているのかという行動データを元に「MONJU」で分析し、類似の購買傾向を持つ8つのクラスターに分類しています。

　たとえば、手土産を中心に購入されるクラスター、衣類を中心に購入するクラスターといった具合です。このように、お客様の行動や期待に合わせて振り分けたクラスター別に、コミュニケーションをパーソナライズしています。

次のページ
生成AIを活用したパーソナライズをどう実現しているか？

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
これからのパーソナライゼーション連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

平田 順子（ヒラタ ジュンコ）

フリーランスのライター・編集者。大学生時代より雑誌連載をスタートし、音楽誌やカルチャー誌などで執筆。2000年に書籍『ナゴムの話』（太田出版刊）を上梓。音楽誌『FLOOR net』編集部勤務ののちWeb制作を学び、2005年よりWebデザイン・マーケティング誌『Web Designing』の編集を行う。2008年よ...

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/10/21 08:00 https://markezine.jp/article/detail/49539

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    平日夜間の試合を満員にできるのはなぜ？川崎フロンターレから学ぶ「組織横断でやりきる力」
  2. 2
    顧客とつながり続け、「買う」と「好き」を両立する──KATEが実践する“立体的な顧客体験設計”
  3. 3
    F1女子急増、世界8億人が熱狂。人気再燃の必然とワールドカップ前夜の示唆 NEW
  4. 4
    地上波テレビCMとCTV広告、予算配分の正解は？ディップがREVISIOと進める注視データ活用と検証 NEW
  5. 5
    広告を“邪魔者”から“体験”へ。サッポロビール×DAZNが拓く「Fandomマーケティング」の新境地
  6. 6
    「もはやAmazon外の売上にまで」実店舗や自社ストアにも影響を与える『Amazon Ads』
  7. 7
    森永乳業×東急ストアのID連携で実現へ！メーカーとリテールの枠を超えた、購買行動の可視化と効果検証
  8. 8
    AIはリサーチ業務をどう変革するか？仮説構築の新プロセスで発掘する、「育休パパ」のインサイト NEW
  9. 9
    SNSをプロモーションツールから「メディア」へと転換。『VOCE』が実践する広く愛されるデジタル戦略
  10. 10
    SNS10万投稿を分析！「推し活」に学ぶ、顧客のエンゲージメントを高める3つのポイント
  1. 1
    CRMチーム設立から2年弱でCTR3.1倍。三井住友海上火災保険に聞く、ロイヤルティ向上へのプロセス
  2. 2
    顧客とつながり続け、「買う」と「好き」を両立する──KATEが実践する“立体的な顧客体験設計”
  3. 3
    TikTok広告攻略のカギは「界隈」にあり！味の素が「完全視聴率4.2倍」を実現できたワケ
  4. 4
    「もはやAmazon外の売上にまで」実店舗や自社ストアにも影響を与える『Amazon Ads』
  5. 5
    EC売上前年比二桁増を達成。「コスメデコルテ」売上過去最高の裏側にあった“顧客理解の深化”の全貌
  6. 6
    森永乳業×東急ストアのID連携で実現へ！メーカーとリテールの枠を超えた、購買行動の可視化と効果検証
  7. 7
    若者が離れたのは「お酒」ではない。Z世代と探る、多様性時代に求められる“体験デザイン”
  8. 8
    平日夜間の試合を満員にできるのはなぜ？川崎フロンターレから学ぶ「組織横断でやりきる力」
  9. 9
    出店戦略だけでない、ユニクロの海外成長を支える「見えざる構造」
  10. 10
    事業が確立しても顧客視点で「前提」から疑い続ける――パナソニック コネクトがN1分析に注力する理由