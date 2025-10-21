×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2025 Retail

MarkeZine Day 2025 Retail

MarkeZine Day 2025 Retail

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

割引率明示」が最も購買意欲を喚起、「有名人使用」は逆効果に【LINEリサーチ調査】

　LINEヤフーは2025年10月16日、全国の15〜69歳の男女3,152名を対象とした広告コピーの印象に関する調査結果を発表した。調査は「LINEリサーチ」により実施された。

買いたくなる広告表現、割引の明確さが効果的

　商品購入時に「買いたくなる」と感じる表現について、「〇〇％オフ／〇〇円引き」が全体の5割強で最多となった。2位は「送料無料キャンペーン」（約4割）、続いて「期間限定価格／限定セール」、「〇〇％ポイント還元／〇〇ポイント付与」、「ポイント〇倍デー対象」が3割台で続く。

　特に女性で「期間限定価格／限定セール」「送料無料キャンペーン」の効果が高い傾向にあり、すべての年代で「〇〇％オフ／〇〇円引き」が1位となった。30〜40代では「〇〇％ポイント還元／〇〇ポイント付与」を重視する割合も高かった。

（タップで画像拡大）
（タップで画像拡大）

買いたくない広告表現、「有名人も使っている！」が逆効果

　反対に「買いたくない（怪しい）」と感じる表現では、「有名人も使っている！」が6割強で1位。2位は「この広告が表示されたあなたへ限定の特別キャンペーン」で5割台半ば、3位は「SNSでも話題のお得アイテム」（4割弱）となった。

　「この広告が表示されたあなたへ限定の特別キャンペーン」は若年から中年層の女性で特に警戒心が高かった。10〜20代では「この広告が表示されたあなたへ限定の特別キャンペーン」が最も嫌われ、30代以降は「有名人も使っている！」が1位だった。

（タップで画像拡大）
（タップで画像拡大）

調査概要

調査方法：スマートフォンWeb調査
調査対象：全国の15～69歳男女
サンプル数：3,152
調査期間：2025年9月1日〜9月3日

【関連記事】
サイバーエージェント、広告表現の偏りを可視化する「極多様性プロット」を開発　Meta広告に対応
電通・ソフトバンクら4社、日本語特化の広告コピー生成AI開発で共同研究を開始
リチカ、AIを活用しペルソナや広告コピーを生成する「RICHKA AiDist」の提供を開始
電通と電通デジタル、生成AIでターゲット探索からコピー生成まで自動化　独自データ活用で数分で複数案
キリンビール、AIコピーライターを活用し「淡麗プラチナダブル」の音声広告を制作

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/10/21 11:45 https://markezine.jp/article/detail/50056

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    平日夜間の試合を満員にできるのはなぜ？川崎フロンターレから学ぶ「組織横断でやりきる力」
  2. 2
    顧客とつながり続け、「買う」と「好き」を両立する──KATEが実践する“立体的な顧客体験設計”
  3. 3
    F1女子急増、世界8億人が熱狂。人気再燃の必然とワールドカップ前夜の示唆 NEW
  4. 4
    地上波テレビCMとCTV広告、予算配分の正解は？ディップがREVISIOと進める注視データ活用と検証 NEW
  5. 5
    広告を“邪魔者”から“体験”へ。サッポロビール×DAZNが拓く「Fandomマーケティング」の新境地
  6. 6
    「もはやAmazon外の売上にまで」実店舗や自社ストアにも影響を与える『Amazon Ads』
  7. 7
    森永乳業×東急ストアのID連携で実現へ！メーカーとリテールの枠を超えた、購買行動の可視化と効果検証
  8. 8
    AIはリサーチ業務をどう変革するか？仮説構築の新プロセスで発掘する、「育休パパ」のインサイト NEW
  9. 9
    フリマ・越境ECが招く“ブランド価値崩壊”。もはや「品質」で選ばれない時代のブランド生存戦略
  10. 10
    SNSをプロモーションツールから「メディア」へと転換。『VOCE』が実践する広く愛されるデジタル戦略
  1. 1
    顧客とつながり続け、「買う」と「好き」を両立する──KATEが実践する“立体的な顧客体験設計”
  2. 2
    CRMチーム設立から2年弱でCTR3.1倍。三井住友海上火災保険に聞く、ロイヤルティ向上へのプロセス
  3. 3
    TikTok広告攻略のカギは「界隈」にあり！味の素が「完全視聴率4.2倍」を実現できたワケ
  4. 4
    「もはやAmazon外の売上にまで」実店舗や自社ストアにも影響を与える『Amazon Ads』
  5. 5
    森永乳業×東急ストアのID連携で実現へ！メーカーとリテールの枠を超えた、購買行動の可視化と効果検証
  6. 6
    EC売上前年比二桁増を達成。「コスメデコルテ」売上過去最高の裏側にあった“顧客理解の深化”の全貌
  7. 7
    平日夜間の試合を満員にできるのはなぜ？川崎フロンターレから学ぶ「組織横断でやりきる力」
  8. 8
    出店戦略だけでない、ユニクロの海外成長を支える「見えざる構造」
  9. 9
    元Meta執行役員が挑む「悩み」起点の新広告。MAU1,300万人の『ユビーAds』の可能性
  10. 10
    若者が離れたのは「お酒」ではない。Z世代と探る、多様性時代に求められる“体験デザイン”