割引率明示」が最も購買意欲を喚起、「有名人使用」は逆効果に【LINEリサーチ調査】

LINEヤフーは2025年10月16日、全国の15〜69歳の男女3,152名を対象とした広告コピーの印象に関する調査結果を発表した。調査は「LINEリサーチ」により実施された。

買いたくなる広告表現、割引の明確さが効果的

商品購入時に「買いたくなる」と感じる表現について、「〇〇％オフ／〇〇円引き」が全体の5割強で最多となった。2位は「送料無料キャンペーン」（約4割）、続いて「期間限定価格／限定セール」、「〇〇％ポイント還元／〇〇ポイント付与」、「ポイント〇倍デー対象」が3割台で続く。

特に女性で「期間限定価格／限定セール」「送料無料キャンペーン」の効果が高い傾向にあり、すべての年代で「〇〇％オフ／〇〇円引き」が1位となった。30〜40代では「〇〇％ポイント還元／〇〇ポイント付与」を重視する割合も高かった。

買いたくない広告表現、「有名人も使っている！」が逆効果

反対に「買いたくない（怪しい）」と感じる表現では、「有名人も使っている！」が6割強で1位。2位は「この広告が表示されたあなたへ限定の特別キャンペーン」で5割台半ば、3位は「SNSでも話題のお得アイテム」（4割弱）となった。

「この広告が表示されたあなたへ限定の特別キャンペーン」は若年から中年層の女性で特に警戒心が高かった。10〜20代では「この広告が表示されたあなたへ限定の特別キャンペーン」が最も嫌われ、30代以降は「有名人も使っている！」が1位だった。

調査概要

調査方法：スマートフォンWeb調査

調査対象：全国の15～69歳男女

サンプル数：3,152

調査期間：2025年9月1日〜9月3日

【関連記事】

・サイバーエージェント、広告表現の偏りを可視化する「極多様性プロット」を開発 Meta広告に対応

・電通・ソフトバンクら4社、日本語特化の広告コピー生成AI開発で共同研究を開始

・リチカ、AIを活用しペルソナや広告コピーを生成する「RICHKA AiDist」の提供を開始

・電通と電通デジタル、生成AIでターゲット探索からコピー生成まで自動化 独自データ活用で数分で複数案

・キリンビール、AIコピーライターを活用し「淡麗プラチナダブル」の音声広告を制作