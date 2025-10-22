Shopify、2025年の事業者AI活用実態調査を発表　日本の事業者の導入意向は92％で世界トップ

Shopify Japanは「2025年版 Shopify年次事業者調査」の結果を発表した。今回の調査では、グローバルおよび日本国内の事業者におけるAI活用の現状と今後の導入意向に関して分析した。

グローバル事業者の半数以上が2025年中にAIを導入予定

調査によると、世界全体で54％の事業者が今年中にコンテンツ生成（商品説明、ブログ、SNS投稿など）へAIを活用予定であることがわかった。年齢層別で見ると、55歳以上では61％、35～54歳は57％、18～34歳では47％と、全世代で導入意向が広がっていた。

さらに47％が「商品レコメンドやソーシャル広告などのマーケティング施策にAIを活用する」と回答。他にも商品画像の強化（39％）、データ分析（35％）、カスタマーサービス（31％）、業務プロセスの自動化（31％）などの分野でAI活用が進む傾向が見られた。

属性別にみるAI活用への意欲

属性別分析では、男性の方が女性よりもデータ分析（男性37％・女性32％）、カスタマーサービス（男性34％・女性29％）でAI活用意欲が高いことが判明した。年齢別では若年層（18～34歳）の34％がカスタマーサービスへのAI導入意向を持ち、他の年齢層より高めであった。一方、業務プロセス自動化に関しては、55歳以上が27％にとどまるなど年齢差がみられた。

日本の事業者は92％がAI導入に積極姿勢

日本では92％の事業者がAI導入意向を示し、オーストラリア・ニュージーランドの83％を大きく上回り世界トップに。活用意向の内訳では、日本ではコンテンツ生成が最も高く51％、次いでデータ分析・インサイト抽出（39％）、商品画像強化（32％）、カスタマーサービス（32％）、業務自動化（27％）が続いた。一方、マーケティング施策への活用は29％であり、アジア太平洋平均（49％）に比べて低い結果となった。

日本の多言語AI導入意向はAPAC平均の2倍超

AIによる翻訳支援・多言語対応において、日本の事業者の導入意向は37％。APAC平均（17％）の2倍超となった。

調査概要

調査名称：2025年版 Shopify年次事業者調査

調査期間：2025年6月30日～7月10日

調査対象：Shopify事業者（グローバル4,765件以上、日本125件）

調査方法：インターネット調査

