×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2025 Retail

MarkeZine Day 2025 Retail

MarkeZine Day 2025 Retail

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
マーケティング最新事例 2025

花王ビオレがBtoB事業に本格参入。「暑熱」という社会課題に向き合い、ブランドに新たな成長機会を

　BtoC中心の生活用品メーカーにとって、法人市場への参入は大きな成長機会だ。長年BtoCブランドとして展開し、認知度と信頼を積み上げてきた花王のビオレは、2025年からBtoB事業に参入。試験的に取り組みを始めた1年目から目標の1.5倍の売上見込みが立っているという。本稿では、法人顧客の支持を獲得するまでのプロセスや、BtoC事業との相乗効果、今後の展望について、花王株式会社 ビオレ ブランドマネジャーの小林達郎氏と、花王グループカスタマーマーケティング株式会社 ビジネス開発部門の北村彩氏に聞いた。

社会に寄り添いプロダクトを提供してきたビオレ45年間の歩み

MarkeZine：はじめに、ビオレのブランドパーパスとこれまでの歩みについてお聞かせください。

小林：ビオレは、「肌を通して『人と人』『人と社会』のつながりを広げる」というパーパスを掲げており、1980年に「ビオレ洗顔フォーム」の販売から事業を始めました。当時、アルカリ性の固形石鹸での洗顔が一般的だったところ、肌に優しい中性の洗浄基剤で洗うという新しい習慣を広げたのがこの商品です。

花王株式会社　ヘルスビューティケア事業部門　スキンケア事業部　ブランドマネジャー　小林達郎氏
花王株式会社　ヘルスビューティケア事業部門　スキンケア事業部　ブランドマネジャー　小林達郎氏

　それから40年以上にわたり、時代ごとに変化する社会の潮流を捉え、生活者が求めるプロダクトを開発してきました。1980年代には社会進出で多忙になった女性向けに、メイク落としと洗顔を同時にできる洗顔料を発売したり、2020年代のコロナ禍では適切な衛生対策を支えるべく泡タイプの消毒液を開発したり、といった具合です。

MarkeZine：言われてみれば、ビオレは洗顔料やハンドソープ、汗ふきシートなど、特定のカテゴリにとらわれないブランド展開をされていますね。

小林：ええ、「肌を通して生活者の課題を解決する」という軸を持ちつつ、プロダクトの種類にはこだわらない形で展開してきました。社内ではビオレを「アメーバブランド」と呼ぶ者もいます。

現在の注力テーマは「暑熱ケア」、屋外労働者の役に立ちたいという純粋な思い

MarkeZine：BtoCブランドとして歩んできたビオレですが、2025年からBtoB事業にも力を入れ始めたと聞きました。なぜ、法人向けの事業を始めたのでしょうか？

小林：ビオレは、現代の生活者が持っている課題として「環境ストレスケア」に着目しています。環境ストレスとは紫外線や赤外線、暑さ寒さ、乾燥、ニオイ、ウイルスなど我々の素肌が晒されているストレスを指しており、その中でも近年深刻な問題と捉えているのが「暑熱」です。

　今年も本当に暑い日々が続きました。実際、ビオレの汗拭きシートの売上も2015～2024年までの10年間で2.5倍に伸びるなど、対策意識は高まっています。

MarkeZine：最高気温が40℃近くに上る日もあり、「暑さ」への問題意識はたしかに変わってきているように思います。

小林：そうですよね。私たちがとりわけ問題意識を覚えたのは、屋外作業に従事する方々の労働環境です。熱中症の危険と隣り合わせで働く姿を見て「どうにかしたい」「日々社会のためにがんばっている方々のお役に立ちたい」と。これはいち生活者として自然と出てきた気持ちでした。そこで、ビオレができることを考え、法人向けに暑熱対策の商品を提供することにしました。

　洗顔フォームに始まって毛穴パック、ボディシート、直近のポータブルUVまで、時代ごとに生活者の快適な生活をサポートしながら成長してきたのがビオレであり、BtoB事業への進出もその延長線上にあると考えています。

次のページ
ビオレ「冷タオル」にどのようなBtoBニーズが？

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • Pocket
  • note
マーケティング最新事例 2025連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

渡眞 利駿太（トマリ シュンタ）

学習塾講師、広告業界での人事職を経て2025年よりフリーランスライターに。IT分野を中心に、導入事例記事や技術コラム、セミナーレポートなど幅広く執筆。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/10/03 08:30 https://markezine.jp/article/detail/49806

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    CRMチーム設立から2年弱でCTR3.1倍。三井住友海上火災保険に聞く、ロイヤルティ向上へのプロセス
  2. 2
    TikTok広告攻略のカギは「界隈」にあり！味の素が「完全視聴率4.2倍」を実現できたワケ NEW
  3. 3
    元Meta執行役員が挑む「悩み」起点の新広告。MAU1,300万人の『ユビーAds』の可能性
  4. 4
    リードの「量」「質」どちらを優先すべきか……BtoBマーケターが陥るジレンマを解消する「BBM」とは NEW
  5. 5
    プログラマティック広告市場の飽和点　踊り場に立つCA、The Trade Deskの事業分析
  6. 6
    圧倒的成長を生み出すGoogleの4つのルール　バイスプレジデント岩村水樹氏が語るマネジメント術
  7. 7
    「もはやAmazon外の売上にまで」実店舗や自社ストアにも影響を与える『Amazon Ads』
  8. 8
    急成長するショートドラマ市場　LINEヤフーら6社のキープレーヤーが語る成長戦略と課題
  9. 9
    森永乳業×東急ストアのID連携で実現へ！メーカーとリテールの枠を超えた、購買行動の可視化と効果検証
  10. 10
    日本の4割はSBNR層？ 新しい生活者トレンドに見る「シン（心・信） 消費」の重要性
  1. 1
    若者が離れたのは「お酒」ではない。Z世代と探る、多様性時代に求められる“体験デザイン”
  2. 2
    イオン×スギ薬局が語るリテールメディア事業の現状、待たれる業界内の基準整備に挑むARUTANAの展望
  3. 3
    顧客とつながり続け、「買う」と「好き」を両立する──KATEが実践する“立体的な顧客体験設計”
  4. 4
    SNSから予測！2025秋美容トレンド　綺麗に“なれる”より“いられる”、単品バズから「レシピ化」へ
  5. 5
    CRMチーム設立から2年弱でCTR3.1倍。三井住友海上火災保険に聞く、ロイヤルティ向上へのプロセス
  6. 6
    事業が確立しても顧客視点で「前提」から疑い続ける――パナソニック コネクトがN1分析に注力する理由
  7. 7
    「違和感」こそインサイト発見の鍵。博報堂のクリエイティブディレクターが明かす視点とテクニック
  8. 8
    広告接触ユーザーの購入率9.6倍！明治「ザバス」のリテールメディア活用と「ARUTANA」の有用性
  9. 9
    ビームス流、顧客と“相思相愛”になるCRM　顧客の行動にマイルを付与する新制度の成果は？
  10. 10
    【新連載】元リクルートマーケティング責任者が語る「強み」で事業と人を伸ばす“考え型”