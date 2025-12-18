×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
マーケティング最新事例 2025（AD）

5年で売上20倍「ARAS」のMeta広告戦略　獲得広告の“伸び悩み”を打ち破った2つの方針とは？

　「獲得」だけにフォーカスしたデジタル広告は、いずれ限界を迎える――。5年で売上約20倍へ急成長した食器ブランド「ARAS（エイラス）」もまた、この「獲得のジレンマ」に直面していた。そこで広告戦略を見直した結果、ROASが前年比51％改善、サイト訪問数は169％増という成果を実現したという。改善の鍵となったMeta広告の「クリエイティブ多様化」と「ファネル戦略」、そして広告運用の「インハウス化」の取り組みについて、石川樹脂工業の石川勤氏とMeta ストラテジックアカウントマネージャーの田島なおみ氏に聞いた。

5年で20倍の成長を続ける食器ブランド「ARAS」

――はじめに、主力ブランド「ARAS（エイラス）」について教えてください。

石川：「ARAS」は、ガラスと樹脂を掛け合わせた独自素材によって、「1,000回落としても割れない」という機能性を持ちながら、日々の食体験が豊かになるような色や形を追求した食器ブランドです。作り方から売り方までゼロから設計し直し、「食器の概念を覆したい」という思いでスタートしました。

画像を説明するテキストなくても可
石川樹脂工業株式会社　専務取締役　石川勤氏
P&Gで約10年間勤務した後、家業である石川樹脂工業を継ぐ。現在、自社ブランド「ARAS」などの製品開発・販売を主導している

石川：ありがたいことに、ブランドが誕生した2020年から成長を続けており、初年度に約1億円だった売上は、現在20億円に迫る規模になりました。今では会社の事業の7〜8割をARASが占めています。

――急成長を支えたマーケティングとは？

石川：地元・石川県ではテレビCMなども展開していますが、ブランドの立ち上げ当初からマーケティングの中核は一貫してInstagramです。今ではフォロワー数が32万人を超え、日本の食器ブランドというカテゴリーでは最大級のアカウントに成長しました。

画像を説明するテキストなくても可
ARASのInstagramアカウント
※クリックすると拡大します

　Instagramは、ARASが提供する“映える”食体験との相性の良さはもちろんですが、「好きなものは好き」と誰もが胸を張って言えるような、平和なコミュニティを築けることが魅力です。今では、当社にファンの方を招いたオフ会を開催したり、熱量の高い方々とパートナーシップを組んで広告を配信したりと、双方向のコミュニティの場としても活用しています。

「獲得中心」のアプローチによるパフォーマンスの伸び悩み

――2024年10月の広告戦略見直しの背景には、どんな課題があったのでしょうか。

石川：当時は獲得目的のローワーファネル向け広告に特化して配信していました。ROASは維持できていたものの、新規リーチ数は減少傾向にあり、将来的な先細りが懸念されていました。

――田島様は、その課題をどう分析されていましたか。

田島： データ上でも、配信先が「既存リーチ」に偏っていることは明白でした。パフォーマンスを向上させるためには、足元の改善だけでは不十分です。そこで、ファネルを拡大し、これまでアプローチできていなかった層にリーチを広げるご提案をしました。

画像を説明するテキストなくても可
Meta ストラテジックアカウントマネージャー　田島なおみ氏

石川：田島さんからご提案いただいたのは、大きく2つでした。1つは、「ミドルファネルの強化」。ARASを聞いたことはあるが詳しくは知らない層に向けて、ブランドの解像度を上げるアプローチです。

　2つ目が「クリエイティブの多様化」です。これは、僕たちにとって、大変重要な示唆となりました。現在のMeta広告は、クリエイティブそのものがターゲティングの役割を担っています。つまり、これまでは年齢や興味関心などでターゲティングしていましたが、今はAIがクリエイティブを見て最適な人に届けてくれる。

　だからこそ、1つの世界観に固執するのではなく、多様な価値観を持つ人々に響くクリエイティブを、質・量ともに用意することが重要です。この考え方は、これまでテレビCMを手掛けてきた実績がある、当社のクリエイターチームにとって新鮮でした。

次のページ
ブランドの解像度を上げる多様なクリエイティブ

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
マーケティング最新事例 2025連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

堤 美佳子（ツツミ ミカコ）

ライター・編集者・記者。1993年愛媛県生まれ。横浜国立大学卒業後、新聞社、出版社を経てフリーランスとして独立。現在はビジネス誌を中心にインタビュー記事などを担当。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

提供：Facebook Singapore Pte. Ltd.

【AD】本記事の内容は記事掲載開始時点のものです　企画・制作　株式会社翔泳社

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/12/18 10:00 https://markezine.jp/article/detail/50064

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    値上げしても「売れるブランド」は何が違う？　データで導く、ファン維持の「生存戦略」 NEW
  2. 2
    花王ヘアケア事業が取り組む「PGC×UCG最適化」の裏側、成長加速の要因は「UGC活用」にあり
  3. 3
    小売とブランドは「メディア」の価値を磨き上げられるか？ リテールメディア活用の今と求められるマインド NEW
  4. 4
    KDDIが実践する、統合コミュニケーションの全貌　データ、AI、組織など5領域で実現する全体最適化
  5. 5
    大回遊時代の購買潮流を捉え、新しい顧客接点の攻略に導く「偶発購買×トライブ」マーケティングとは？ NEW
  6. 6
    「CPA至上主義」が売上を停滞させる？ リテールマーケティング転換期に見るべき「新・必勝KPI」とは
  7. 7
    AIエージェントが創るマーケティング新常識の衝撃 Hakuhodo DY ONEが描く新境地 NEW
  8. 8
    2年で商談数160%増！hacomonoがイメディオで実現した「有効商談」創出の仕組み化とは？
  9. 9
    なぜこの商品が選ばれたのか？ブランド認知の3割をAIが作る時代に“選ばれ続ける”ためのインサイト戦略
  10. 10
    CVR改善率163％の事例も！電通デジタルが∞AI LPで実現するのは「意味のある量産」
  1. 1
    マーケターはいても「価値創造人材」は少ない？元資生堂・北原氏がたどり着いた「最高のチーム」の作り方
  2. 2
    みずほ銀行が会員サービス刷新で口座開設120％増！“国内銀行初”のポイント戦略はいかにして実現したか
  3. 3
    花王ヘアケア事業が取り組む「PGC×UCG最適化」の裏側、成長加速の要因は「UGC活用」にあり
  4. 4
    Z世代とY世代、時代の変化を比較　「合理的すぎる若者像」と体験・効率・安心重視の消費行動を紐解く
  5. 5
    常識を覆す。画面占有率50％超でも嫌われない『High Impact広告』のカラクリと成果
  6. 6
    サントリーの新ギフトサービス「ノンデネ」体験設計の裏側　共感高める「マイルドCRM」とデータ活用とは
  7. 7
    稼働転換率326%増！タイミーの潜在ワーカーを動かしたYahoo!広告「動的ディスプレイ広告」の真価
  8. 8
    X起点の共感型動画で売上も好調！サントリーの会話を生む「反応設計」とは
  9. 9
    資生堂「クレ・ド・ポー ボーテ」グローバルECサイト構築の道のり──ブランドらしさと実運用の両立
  10. 10
    売上計画比2倍の花王「THE ANSWER」が戦略の実行プロセスを公開　鍵は感情ニーズ×スクラム組織