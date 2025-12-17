「AIによる購買行動変化」を調査結果から解説／電通マクロミルインサイトが無料ウェビナーを開催

電通マクロミルインサイトは2026年1月21日（水）13時より「AIによる購買行動の変化」をテーマにしたセミナーを開催する。本セミナーは、電通と電通マクロミルインサイトによる共催となる。

画像のクリックでイベント詳細に移動します

同セミナーは同社が2025年10月に実施した「購買行動におけるAI浸透度調査」の調査結果を基に行うもの。生成AIの浸透による生活者の購買行動の変化や、情報探索・商品選びにおけるAI活用の現状と今後の展望が解説される。

調査結果を通じて、AIを積極的に購買プロセスに取り入れる「AI購買パイオニア層」の特徴や、カスタマージャーニーの変化にも焦点があてられる。さらに、AI購買パイオニア層の仮想ペルソナへのインタビューも紹介し、マーケティングやプランニングにおけるAI活用のヒントを提供する。

プログラムは2部構成で、第1部では電通マクロミルインサイトによる調査結果の発表と、AIツールの認知率・利用率、ブランド価値や顧客ロイヤリティへの影響を検討。第2部では、電通が企業マーケティングにおけるAI活用の方向性について解説する。

なお当日の参加者には、アンケート回答を条件にセミナー資料が限定配布される。また、1週間限定でアーカイブ配信が予定されており、事前申込者は後日視聴も可能となる。