×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

「AIによる購買行動変化」を調査結果から解説／電通マクロミルインサイトが無料ウェビナーを開催

　電通マクロミルインサイトは2026年1月21日（水）13時より「AIによる購買行動の変化」をテーマにしたセミナーを開催する。本セミナーは、電通と電通マクロミルインサイトによる共催となる。

画像のクリックでイベント詳細に移動します

　同セミナーは同社が2025年10月に実施した「購買行動におけるAI浸透度調査」の調査結果を基に行うもの。生成AIの浸透による生活者の購買行動の変化や、情報探索・商品選びにおけるAI活用の現状と今後の展望が解説される。

　調査結果を通じて、AIを積極的に購買プロセスに取り入れる「AI購買パイオニア層」の特徴や、カスタマージャーニーの変化にも焦点があてられる。さらに、AI購買パイオニア層の仮想ペルソナへのインタビューも紹介し、マーケティングやプランニングにおけるAI活用のヒントを提供する。

　プログラムは2部構成で、第1部では電通マクロミルインサイトによる調査結果の発表と、AIツールの認知率・利用率、ブランド価値や顧客ロイヤリティへの影響を検討。第2部では、電通が企業マーケティングにおけるAI活用の方向性について解説する。

　なお当日の参加者には、アンケート回答を条件にセミナー資料が限定配布される。また、1週間限定でアーカイブ配信が予定されており、事前申込者は後日視聴も可能となる。

【イベント概要】
イベント名：「AIによる購買行動の変化
日時：2026年1月21日（水）13:00～14:00
申込締切：2026年1月19日（月）13:00
形式：ウェビナー（オンライン開催）
参加費：無料、事前申し込み制
お申し込みはフォームから

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/12/17 07:30 https://markezine.jp/article/detail/50256

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    「CPA至上主義」が売上を停滞させる？ リテールマーケティング転換期に見るべき「新・必勝KPI」とは NEW
  2. 2
    花王ヘアケア事業が取り組む「PGC×UCG最適化」の裏側、成長加速の要因は「UGC活用」にあり
  3. 3
    みずほ銀行が会員サービス刷新で口座開設120％増！“国内銀行初”のポイント戦略はいかにして実現したか
  4. 4
    Z世代とY世代、時代の変化を比較　「合理的すぎる若者像」と体験・効率・安心重視の消費行動を紐解く
  5. 5
    KDDIが実践する、統合コミュニケーションの全貌　データ、AI、組織など5領域で実現する全体最適化 NEW
  6. 6
    CVR改善率163％の事例も！電通デジタルが∞AI LPで実現するのは「意味のある量産」
  7. 7
    2年で商談数160%増！hacomonoがイメディオで実現した「有効商談」創出の仕組み化とは？ NEW
  8. 8
    アルゴリズムに抗い、あえて「届けない」勇気を。“想定外のリーチ”に対するブランドの新たな責任
  9. 9
    なぜこの商品が選ばれたのか？ブランド認知の3割をAIが作る時代に“選ばれ続ける”ためのインサイト戦略
  10. 10
    戦略の質は「初期仮説」で決まる。元リクルートVP直伝・最速で“勝ち筋”を見つける「サーチライト思考」
  1. 1
    マーケターはいても「価値創造人材」は少ない？元資生堂・北原氏がたどり着いた「最高のチーム」の作り方
  2. 2
    みずほ銀行が会員サービス刷新で口座開設120％増！“国内銀行初”のポイント戦略はいかにして実現したか
  3. 3
    Z世代とY世代、時代の変化を比較　「合理的すぎる若者像」と体験・効率・安心重視の消費行動を紐解く
  4. 4
    花王ヘアケア事業が取り組む「PGC×UCG最適化」の裏側、成長加速の要因は「UGC活用」にあり
  5. 5
    常識を覆す。画面占有率50％超でも嫌われない『High Impact広告』のカラクリと成果
  6. 6
    サントリーの新ギフトサービス「ノンデネ」体験設計の裏側　共感高める「マイルドCRM」とデータ活用とは
  7. 7
    稼働転換率326%増！タイミーの潜在ワーカーを動かしたYahoo!広告「動的ディスプレイ広告」の真価
  8. 8
    X起点の共感型動画で売上も好調！サントリーの会話を生む「反応設計」とは
  9. 9
    資生堂「クレ・ド・ポー ボーテ」グローバルECサイト構築の道のり──ブランドらしさと実運用の両立
  10. 10
    売上計画比2倍の花王「THE ANSWER」が戦略の実行プロセスを公開　鍵は感情ニーズ×スクラム組織