×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZine Day 2025 Retail

小売とブランドは「メディア」の価値を磨き上げられるか？ リテールメディア活用の今と求められるマインド

　「MarkeZine Day 2025 Retail」ではアタラCEOでプラットフォームビジネスアナリストの杉原剛氏が登壇。リテールメディア・コマースメディアが急拡大する米国市場の今と、独自の課題を持つ日本の市場環境を解説した。杉原氏は、リテールメディアを単なる広告手法ではなく「メディア事業」と再定義する重要性を強調。小売・ブランド双方のロードマップや、AI時代のデータ連携における「競争から共創へ」というマインドセット転換について提言する。

本質は「広告」ではない。「メディア事業」としての再定義

　セッションの冒頭、杉原氏は「リテールメディアとは何か」という根本的な問いに対し、多くの企業が見落としがちな視点を提示した。

　「どうしても『広告プラットフォーム』という側面にフォーカスが当たりがちですが、本質は小売事業者がメディア事業者になることです。自社の資産を使ってメディアを運営し、そのマネタイズ手段の一つとして広告がある。この順序を間違えてはいけません」（杉原氏）

アタラ株式会社 代表取締役 CEO　杉原 剛氏
アタラ株式会社 代表取締役 CEO　杉原 剛氏

　リテールメディアは単なる新しい広告メニューやプラットフォームではない。それは小売業者が保有する「データ」「接点」「信頼」という資産を活用して行う、紛れもない「メディア事業」なのだ。

　リテールメディアの基本構造は、ID-POSなどの購買データや顧客属性データを基盤とし、自社ECや店舗サイネージへの「オンサイト配信」、そしてGoogleやFacebookなどの外部プラットフォームへデータを活用して配信する「オフサイト配信」から成る。この仕組みの最大の強みは、広告閲覧と購買行動が紐づく「クローズドループ測定」が可能になる点だ。

リテールメディアの構造
リテールメディアの構成

　杉原氏は、リテールメディアがメディア事業として成立する理由を「データ資産の独占的価値」にあると説明する。小売業者が持つ一次情報（購買履歴・会員データ）は、放送業界における視聴率データと同等かそれ以上の媒体価値を持つ。さらに、商品を販売する店舗やECサイトがそのまま広告在庫となるため、コンバージョン（販売機会）と広告露出が直結している点も特異だ。

　「小売業は歴史的に利益率が高くないビジネスモデルです。しかし、利益率の高い広告事業を展開することで、全体の収益構造を変革できる。ウォルマートが注力しているのもまさにこの理由であり、リテールメディアは『第二の利益源』になり得るのです」（杉原氏）

米国市場の最前線：「コマースメディア」への拡張と成長痛

　続いて話題は、杉原氏が2025年9月に現地参加した米国のカンファレンス「IAB Connected Commerce Summit」からの最新レポートへと移った。

　米国のリテールメディア市場は爆発的な成長を続けており、2028年には1,000億ドル（約15兆円）規模に達すると予測されている。これは日本市場の予測と比較して約14倍もの規模だ。杉原氏は米国の状況を「Growth exceeds maturity（成長が成熟を大きく超えている状態）」と表現する。マーケターの多くがパフォーマンスを「普通か良い」と評価しており、課題はありながらも圧倒的な投資意欲が市場を押し広げている状況だという。

　特筆すべきトレンドは、「リテールメディア」から「コマースメディア」への拡張だ。小売業に限らず、金融（Chase Media Solutions）、航空（United AirlinesのKinective Media）、会計ソフト（Intuit）など、大量かつ良質なファーストパーティデータを持つ異業種が続々と参入している。

　「米国ではすでに約250のリテール・コマースメディアが乱立しており、ブランド側からの選別や統合の動きが始まっています。日本でも数は増えていますが、米国ではすでに『次』のフェーズに入っています」（杉原氏）

　また、店舗とデジタルが融合する「ユニファイドコマース」も進展しているが、課題も残されている。特に深刻なのが「販促予算」と「ブランドマーケティング予算」の分断だ。これは日本同様、米国でも根深い問題であり、両者の対立ではなく協働による価値創出への転換が求められている。さらに、各社で異なる計測指標の標準化（Unified Measurement）を求めるブランド側の声も強く、業界全体の成熟度が問われている段階にある。

次のページ
日本市場の課題：EC化率の低さと市場分散をどう克服するか

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
MarkeZine Day 2025 Retail連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/12/17 09:00 https://markezine.jp/article/detail/50211

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    「CPA至上主義」が売上を停滞させる？ リテールマーケティング転換期に見るべき「新・必勝KPI」とは NEW
  2. 2
    花王ヘアケア事業が取り組む「PGC×UCG最適化」の裏側、成長加速の要因は「UGC活用」にあり
  3. 3
    みずほ銀行が会員サービス刷新で口座開設120％増！“国内銀行初”のポイント戦略はいかにして実現したか
  4. 4
    Z世代とY世代、時代の変化を比較　「合理的すぎる若者像」と体験・効率・安心重視の消費行動を紐解く
  5. 5
    KDDIが実践する、統合コミュニケーションの全貌　データ、AI、組織など5領域で実現する全体最適化 NEW
  6. 6
    CVR改善率163％の事例も！電通デジタルが∞AI LPで実現するのは「意味のある量産」
  7. 7
    2年で商談数160%増！hacomonoがイメディオで実現した「有効商談」創出の仕組み化とは？ NEW
  8. 8
    アルゴリズムに抗い、あえて「届けない」勇気を。“想定外のリーチ”に対するブランドの新たな責任
  9. 9
    なぜこの商品が選ばれたのか？ブランド認知の3割をAIが作る時代に“選ばれ続ける”ためのインサイト戦略
  10. 10
    戦略の質は「初期仮説」で決まる。元リクルートVP直伝・最速で“勝ち筋”を見つける「サーチライト思考」
  1. 1
    マーケターはいても「価値創造人材」は少ない？元資生堂・北原氏がたどり着いた「最高のチーム」の作り方
  2. 2
    みずほ銀行が会員サービス刷新で口座開設120％増！“国内銀行初”のポイント戦略はいかにして実現したか
  3. 3
    Z世代とY世代、時代の変化を比較　「合理的すぎる若者像」と体験・効率・安心重視の消費行動を紐解く
  4. 4
    花王ヘアケア事業が取り組む「PGC×UCG最適化」の裏側、成長加速の要因は「UGC活用」にあり
  5. 5
    常識を覆す。画面占有率50％超でも嫌われない『High Impact広告』のカラクリと成果
  6. 6
    サントリーの新ギフトサービス「ノンデネ」体験設計の裏側　共感高める「マイルドCRM」とデータ活用とは
  7. 7
    稼働転換率326%増！タイミーの潜在ワーカーを動かしたYahoo!広告「動的ディスプレイ広告」の真価
  8. 8
    X起点の共感型動画で売上も好調！サントリーの会話を生む「反応設計」とは
  9. 9
    資生堂「クレ・ド・ポー ボーテ」グローバルECサイト構築の道のり──ブランドらしさと実運用の両立
  10. 10
    売上計画比2倍の花王「THE ANSWER」が戦略の実行プロセスを公開　鍵は感情ニーズ×スクラム組織