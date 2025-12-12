×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

SHIBUYA109 lab.、Z世代の2026年トレンド予測を発表／アテンション・デトックスに注目

　SHIBUYA109 lab.は、around20（15～24歳）の女性401名を対象に実施した調査　「SHIBUYA109 lab.トレンド予測2026」の結果を発表した。今回の調査では、若者の消費傾向やライフスタイルを6部門（カフェ・グルメ／モノ・コト／ファッション・ビューティー／アーティスト／ヒト／キャラクター）で分析している。

【モノ・コト部門】キーワードは「アテンション・デトックス」

　モノ・コト部門のトレンド予測は、以下図の通り。傾向を読み解くキーワードは「アテンション・デトックス」だ。

　情報やコミュニケーションの多さに疲弊し、不特定多数の注目からの注目を避ける「アテンション・デトックス」の傾向が強まっている。2026年は、一時的にデジタル環境から離れて楽しむ体験に注目が集まると思われる。

【カフェ・グルメ部門】「うま確（おいしいことが確定している）」が重視される？

　カフェ・グルメ部門では、引き続き、中国・韓国発祥の食トレンドに注目が集まっている。特に、「うま確フードであること」「見た目のボリューム感と色どり」「自分なりのカスタムを楽しめること」などが重視され、トレンドになりそうだ。

【ファッション・ビューティー部門】平成女児アイテムに注目

　Y2K（2000年代に流行したトレンドやカルチャー）ブームは長期化しているが、フォーカスされるテーマは少しずつ変化している。具体的には、Y2Kブームの特徴がギャルから平成女児へ“若年化”していると分析。2026年は、少女漫画キャラクタのヘアスタイルやファッションを取り入れるなど、「平成女児」の要素があるテイストに注目が集まりそうだ。

【アーティスト部門】様々な形で活動するアーティストが話題に

　オーディション番組発のグループだけでなく、YouTuberがプロデュースするアイドル、Vtuber発のアイドルグループなど、様々な形で活動するアーティストがトレンド予測に挙げられた。

【ヒト部門】親密さが感じられるインフルエンサーが人気？

　SNSで活躍するインフルエンサーには、友だちのような親近感が求められる傾向。ファミリー、親友、カップルなど身近で親密さが感じられる関係性のインフルエンサーが人気となりそうだ。

【キャラクター部門】平成の懐かしいキャラクターも人気

　2025年に続き、キャラクター人気は続くという予想から、調査でもキャラクター部門を新設。平成の懐かしさを感じるキャラクターや、色々な世界観・ファッションテイストに合う白を基調としたキャラクターが多く挙げられた。

　SHIBUYA109 lab.所長の長田氏は、今回の結果を踏まえて、次のように仮説している。

　2026年は、不特定多数からの目線から一時的に離脱できる「アテンション・デトックス」に繋がる消費動向に注目です。近年、SNSでのコミュニケーションや情報量に疲れを感じている様子が顕著にみられます。今回のトレンド予測でも少人数・オフラインで楽しむ体験が多くノミネートしたことからも不特定多数とのつながりや過度なアテンションを避ける動きが広がっていることがわかります。

　また、物理的にスマホから離れられる体験や、SNSの無かった幼少期に思いを馳せるような平成女児コンテンツの人気も年々高まっています。そのため2026年は一時的にスマホから離れることのできるオフライン体験を通して、スマホでは得られない集中の時間・内省の時間を持ち疲れを癒す行動が増えると予測しています。

調査概要
・調査方法：Webでのアンケート調査
・調査期間：2025年10～11月
・調査対象：around20（15～24歳）女性
・有効回答数：n=401
・調査実施・分析：SHIBUYA109 lab.

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/12/12 13:30 https://markezine.jp/article/detail/34821

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    みずほ銀行が会員サービス刷新で口座開設120％増！“国内銀行初”のポイント戦略はいかにして実現したか
  2. 2
    Z世代とY世代、時代の変化を比較　「合理的すぎる若者像」と体験・効率・安心重視の消費行動を紐解く
  3. 3
    マーケターはいても「価値創造人材」は少ない？元資生堂・北原氏がたどり着いた「最高のチーム」の作り方
  4. 4
    花王ヘアケア事業が取り組む「PGC×UCG最適化」の裏側、成長加速の要因は「UGC活用」にあり
  5. 5
    EC売上10倍のパルと、7,000人の個を解き放つ資生堂。AIQと語る「売れるSNS接客」の体制作り
  6. 6
    「ブランドが語る時代」の終焉。ユニリーバが舵を切る“Social-First”という革命 NEW
  7. 7
    デジタル変革の現場から：若手が切り拓く横浜銀行の未来
  8. 8
    レノボがモータースポーツやサッカーの協賛に取り組む理由とは？マーケティング戦略におけるスポーツの役割
  9. 9
    「メディキュット」のLINE公式アカウント活用　「選べない」を診断で解決し、購入へ導く仕組みとは？ NEW
  10. 10
    クラシルが明かす「1週間で成果を出す」AI時代の高速グロース開発と運用コストの効率化
  1. 1
    マーケターはいても「価値創造人材」は少ない？元資生堂・北原氏がたどり着いた「最高のチーム」の作り方
  2. 2
    常識を覆す。画面占有率50％超でも嫌われない『High Impact広告』のカラクリと成果
  3. 3
    サントリーの新ギフトサービス「ノンデネ」体験設計の裏側　共感高める「マイルドCRM」とデータ活用とは
  4. 4
    花王ヘアケア事業が取り組む「PGC×UCG最適化」の裏側、成長加速の要因は「UGC活用」にあり
  5. 5
    Z世代とY世代、時代の変化を比較　「合理的すぎる若者像」と体験・効率・安心重視の消費行動を紐解く
  6. 6
    稼働転換率326%増！タイミーの潜在ワーカーを動かしたYahoo!広告「動的ディスプレイ広告」の真価
  7. 7
    X起点の共感型動画で売上も好調！サントリーの会話を生む「反応設計」とは
  8. 8
    資生堂「クレ・ド・ポー ボーテ」グローバルECサイト構築の道のり──ブランドらしさと実運用の両立
  9. 9
    売上計画比2倍の花王「THE ANSWER」が戦略の実行プロセスを公開　鍵は感情ニーズ×スクラム組織
  10. 10
    なぜDECORTÉは過去最高売上を記録？ EC×OMO戦略の成功要因と体験設計フロー