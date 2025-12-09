×
連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

X DIVE2025レポート（AD）

クラシルが明かす「1週間で成果を出す」AI時代の高速グロース開発と運用コストの効率化

　レシピ動画プラットフォームなどで知られるクラシル社は、KARTEを活用した効果検証やアジャイルなプロジェクト開発手法によって高速なPDCAサイクルを回し、サービスを継続的にグロースさせてきた。また、レシート買取りアプリ「レシチャレ」では、AIを情報解析などに活用しつつ運用コストの効率化を実現している。どのようにして、それらの取り組みを実践しているのだろうか。2025年7月に開催されたプレイド主催のカンファレンス「X DIVE（クロスダイブ）」に同社CPOの坪田朋氏とプロダクトマネージャーの大村汐里氏が登壇。プレイドの相馬直明氏によるモデレートのもと、その秘訣を語った。

クラシルの成長に欠かせないKARTEの活用

　クラシル社はレシピ動画プラットフォーム「クラシル」で知られ、2025年10月には社名をdely株式会社からクラシル株式会社へ変更した。同社は他にも様々なサービスやメディアを展開しており、今回はレシート買取りアプリ「レシチャレ」での取り組みを中心に紹介していく。

　このアプリは、歩いた距離やチラシの閲覧などでポイントが貯まり、各種ポイントサービスや電子マネーなどに交換できる。その中でもクラシルが一番売りにしているのが、ユーザーがレシート画像をアップロードすることでポイント付与される機能だ。

　もともとは「クラシル」から派生した姉妹サービスであることから「クラシルリワード」というアプリ名称であったが、このレシートを活用した機能＝「レシチャレ」のニーズが高まったことから、2025年11月よりアプリ名称そのものを「レシチャレ」へと変更した。

レシチャレのイメージ
レシチャレのイメージ

「レシチャレは買い物体験をまるごとお得に変えるアプリです。レシチャレではメーカーや小売店とともにキャンペーンを実施し、対象商品を購入したレシート画像をユーザーがアップロードすることでポイントを付与します。これにより、提携するメーカーや小売店の売上を伸ばして店頭の棚を獲得・維持することをミッションとしています」（坪田氏）

クラシル株式会社 プロダクトマネジメント室 執行役員 CPO　坪田 朋氏
クラシル株式会社 プロダクトマネジメント室 執行役員 CPO　坪田 朋氏

　CPOとして全社のプロダクト責任者を務める坪田氏、開発部のプロダクトマネージャーとして、各機能開発の意思決定や施策の立案などを手掛ける大村氏は、クラシルの成長を語る上で、プレイドが提供するCXプラットフォーム「KARTE」が欠かせないと語る。では、どのように活用してきたのだろうか。

ピンポイントの検証を高速で繰り返し、インサイトを集積

　プレイドの相馬氏は、クラシルの成長の背景に「高速グロース開発」があると言及。具体的な取り組みを尋ねる。

株式会社プレイド Partner Team　相馬 直明氏
株式会社プレイド Partner Team　相馬 直明氏

　クラシルでは、以前よりKARTEを様々な場面で活用してきた。たとえば、新機能の導入や新たなキャンペーンを実施する際には、KARTEのようなノーコードツール上で効果検証を行い、結果がよければ本格的に開発をするという手順を踏んできた。

「時間をかけてアイデアを膨らませると、1リリース当たりのサイクルが長くなってしまいます。しかし、事業成長においては検証サイクルを高速で回すことが重要です。我々はスクラム開発の手法を用いて、短期間に区切って反復的な開発を繰り返すスプリントを1週間ごとに実施しています」（坪田氏）

　1リリースにつき1検証だけに絞り、変数を一度に2つ以上動かすような検証はしない。ピンポイントでの検証を短期で実行することを繰り返していく。たとえば、今日思いついた施策を明日実施・検証し、明後日意思決定するといったスピード感で取り組んでいる。

スクラム開発で仮説検証を高速で実施
スクラム開発で仮説検証を高速で実施

「1週間という期間でPDCAを回し、インサイトを得る必要があるため、おのずと1週間で成果が出る設計をするようになりました。すると、検証がシャープになり、1ヵ月後にはかなり大きなインサイトが積み重なっていきます。最近では開発部だけでなく、営業部でも1週間ごとにPDCAを回して何かしらインサイトを出すやり方になりました」（大村氏）

この記事の著者

平田 順子（ヒラタ ジュンコ）

フリーランスのライター・編集者。大学生時代より雑誌連載をスタートし、音楽誌やカルチャー誌などで執筆。2000年に書籍『ナゴムの話』（太田出版刊）を上梓。音楽誌『FLOOR net』編集部勤務ののちWeb制作を学び、2005年よりWebデザイン・マーケティング誌『Web Designing』の編集を行う。2008年よ...

この著者の最近の執筆記事

MarkeZine（マーケジン）
2025/12/09 10:00

